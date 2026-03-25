Culpan cada vez más a Trump por el deterioro de la economía debido a la guerra con Irán

Análisis por Aaron Blake

En medio de la constante avalancha de acciones a menudo impopulares del presidente Donald Trump, puede ser fácil perder de vista lo que probablemente más importa políticamente: la economía en crisis.

Ha sido el mayor problema de Trump y del Partido Republicano (GOP), a unos siete meses de las elecciones de mitad de término en 2026.

Y la guerra contra Irán empeoró la cosa.

Nuevas encuestas indican que la decisión de Trump de iniciar una guerra ha hecho que la gente sea más negativa sobre su gestión de la economía y más pesimista de lo que ya era, a medida que los precios de la gasolina se han disparado.

Y, crucialmente, incluso si la guerra de alguna manera termina relativamente rápido, los impactos económicos negativos podrían persistir durante meses.

Una nueva encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes mostró que el índice de aprobación de Trump en la economía alcanzó un mínimo histórico del 29 %.

Esto supone un descenso con respecto al 34 % y 36 % en enero y febrero. Y no solo es peor que cualquiera de las cifras anteriores de Trump; también es peor que cualquiera de las del expresidente Joe Biden. (Biden, que también tuvo enormes dificultades con la economía, tocó fondo en 32 %.)

Desde mediados de febrero, antes de que comenzara la guerra, Trump pasó de un saldo neto de aprobación de -31 en “costo de vida” (30 % a favor y 61 % en contra) a -41 (25 %-66 %). Y en inflación y aumento de precios, pasó de -33 (29 %-62 %) a -45 (23 %-68 %).

Quizá lo más llamativo sea el cambio entre los republicanos.

Mientras que el 27 % de los republicanos desaprobaba a Trump en temas de “costo de vida” el mes pasado, esa cifra ahora es 34 %.

Y mientras que el 28 % de los republicanos lo desaprobaba en inflación y aumento de precios a mediados de febrero, esa cifra se ha disparado a 40 %.

Esos son grandes segmentos de lo que debería ser la base de Trump.

Otras encuestas recientes no muestran que la aprobación económica de Trump cambie tanto. Pero sí contienen otras señales de advertencia sobre cómo la guerra con Irán podría dañar a Trump —y consolidar a la economía como una carga para el Partido Republicano.

Una nueva encuesta de AP-NORC publicada el miércoles mostró que el 45 % de los estadounidenses dijo estar “extremadamente” o “muy” preocupado por poder pagar la gasolina en los próximos meses. Eso sube desde el 30 % al final del mandato de Biden, en diciembre de 2024.

Es revelador que, cuando se trata de prioridades en la guerra con Irán, el 67 % de los estadounidenses dijo que era extremadamente o muy importante que el Gobierno evitara el aumento de los precios del petróleo y la gasolina. Ese porcentaje es casi igual al de quienes opinaron lo mismo sobre impedir que Irán obtuviera un arma nuclear (65 %).

Evitar el aumento de los precios del petróleo y la gasolina también fue visto como significativamente más importante que otros objetivos, incluidos impedir que Irán amenace a Israel (39 %) y reemplazar a los líderes de Irán por un Gobierno más amistoso (33 %).

La historia fue similar en una encuesta de CBS News-YouGov publicada la semana pasada. Sugería que la guerra con Irán solo ha exacerbado el ya significativo pesimismo de los estadounidenses sobre la economía.

Los estadounidenses dijeron por 48 puntos que esperaban que la guerra empeorara la economía a corto plazo (15 % dijo que se fortalecería, 63 % dijo que se debilitaría). Una clara pluralidad también esperaba que debilitara la economía a largo plazo (30 %-44 %).

Los estadounidenses fueron aún más pesimistas sobre los precios del petróleo y la gasolina, con un 58 % esperando que la guerra los hiciera más altos a largo plazo, en comparación con el 27 % que pensaba que los haría más bajos.

Trump ha argumentado explícitamente que la guerra bajará los precios del petróleo a largo plazo, y ha sugerido que los estadounidenses deberían estar dispuestos a soportar algunas dificultades a corto plazo en los costos de la gasolina a cambio de debilitar a Irán.

Ese también es un precio que los estadounidenses no parecen estar dispuestos a pagar. Nada menos que dos tercios de los encuestados dijeron que los estadounidenses no deberían estar dispuestos a pagar más por la gasolina durante la guerra.

Y luego hay un hallazgo final que destaca.

Uno de los problemas políticos más significativos con la guerra de Irán no es solo que sea impopular o que la gente se preocupe por las consecuencias económicas; es que las encuestas llevan mucho tiempo mostrando que los estadounidenses preferirían con creces que Trump se enfocara en asuntos internos —especialmente la inflación, que creen que está descuidando.

Los datos de CBS sugieren que la guerra ha perjudicado aún más a Trump en ese frente.

En los días previos a que comenzara la guerra a finales de febrero, la encuesta de CBS mostraba que el 45 % de los estadounidenses decía que Trump se estaba “centrando demasiado” en asuntos internacionales. Ese número ahora se ha disparado al 58 %.

El porcentaje de independientes que está de acuerdo con esa afirmación ha aumentado del 52 % el mes pasado al 66 % ahora, y los republicanos han pasado del 19 % al 29 %.

Nada de eso son buenas noticias para Trump en la economía, que, conviene recalcarlo, ya era un gran problema para él y para el Partido Republicano. Pero, como con sus aranceles del año pasado, ha decidido tomar una economía ya incierta y emprender una acción que claramente la perjudica al menos a corto plazo, si no también a largo plazo.

Si bien Biden ciertamente podría ser criticado por no prestar suficiente atención a la inflación, Trump ha tomado de forma proactiva medidas que han contribuido directamente al aumento de los precios.

Lo que nos lleva a lo que sucede ahora.

Incluso si Trump pone fin a la guerra pronto y el estrecho de Ormuz de algún modo se reabre al instante —ambas grandes “suposiciones”—, es probable que veamos que estos impactos se prolonguen durante meses.

Como escribió el martes David Goldman de CNN, los precios del petróleo pueden dispararse como un cohete, pero tienden a bajar como una pluma. Y eso es especialmente cierto en una guerra que también ha dañado otros aspectos de los mercados energéticos de maneras que llevarán tiempo reconstruir.

Y esos mayores costos de la energía tienden a encarecer muchas otras cosas, como escribió Alicia Wallace de CNN.

Es probable que este problema político empeore a medida que los efectos económicos se prolonguen. Una cosa es llenar el tanque de gasolina un par de veces a alrededor de 4 dólares el galón; otra es hacerlo una y otra vez en un año electoral —aunque los precios bajen un poco desde sus máximos—.

Las primeras encuestas sugieren que los estadounidenses están bastante preocupados por lo que esta guerra presagiará para ellos. Y los republicanos también deberían estarlo.

The-CNN-Wire

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