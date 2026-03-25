Dos presentadores en Colombia dejan una importante cadena de noticias en medio de acusaciones

Por Fernando Ramos, CNN en Español

Dos reconocidos presentadores de TV dejaron una importante cadena de noticias en Colombia en medio de acusaciones de presunto acoso sexual, que han generado una fuerte repercusión pública y han motivado investigaciones.

El escándalo comenzó la semana pasada, tras acusaciones difundidas en redes sociales y medios de comunicación.

Este martes, Caracol Televisión anunció, mediante un comunicado, que dio por terminados los contratos de dos periodistas. “En los últimos días se han conocido denuncias de particular gravedad que conmueven profundamente a nuestra organización”, dice el comunicado. “En ese marco, hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas”, agrega el texto.

“Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales. Responden a la necesidad de mantener la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización”, añade el comunicado del canal.

Una vez conocida la decisión de la empresa de medios, Vargas y Orrego también se pronunciaron en comunicados en sus redes sociales, en los que expresaron su postura sobre los hechos materia de investigación tanto por parte de la empresa como por la Fiscalía General de Colombia.

“No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que me abrió un espacio en sus hogares a través de la televisión y la radio. En lo personal, y como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”, expresó Jorge Alfredo Vargas, ahora expresentador principal del noticiero en horario prime de Caracol Noticias, con mayor audiencia en la televisión colombiana según las más recientes mediciones de rating. Vargas señaló que la decisión fue de “común acuerdo” con Caracol Noticias.

“Termino esta etapa profesional con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto. Con errores, como cualquier ser humano, pero siempre con principios claros y la convicción de haber hecho lo correcto. Si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención”, añade.

Por su parte, Ricardo Orrego, ahora expresentador de deportes de Caracol Noticias, se manifestó a través de un comunicado de su abogada, Julieth Natali Fiallo. “A la fecha no existe decisión en firme, sentencia ni pronunciamiento de autoridad competente que establezca responsabilidad alguna a cargo de mi representado”, dice el comunicado, y añade que Orrego manifiesta su plena disposición a colaborar con las autoridades. También, el comunicado señala que la terminación del vínculo laboral con Caracol Noticias fue una “decisión unilateral del empleador”

En el caso de Orrego, su abogada afirma que cualquier comunicación sobre el tema se canalizará a través de la defensa. CNN ha buscado comentarios adicionales de Vargas y Orrego, pero se ha remitido a lo expresado en ambos comunicados públicos.

Las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega luego de que Caracol anunciara la investigación. Muchos de esos comentarios en redes mencionan a los dos presentadores que dejaron la cadena este miércoles. “La compañía adelanta actualmente la investigación correspondiente, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto de las familias y partes involucradas, priorizando en todo momento la protección y el acompañamiento a las potenciales víctimas, con el propósito de esclarecer los hechos y tomar las decisiones que correspondan a la mayor brevedad posible”, decía ese primer comunicado de la cadena en X.

Tras el anuncio, varias periodistas que han trabajado en los noticieros de Caracol Televisión y de otros medios comenzaron a pronunciarse en redes sociales, en solidaridad con las víctimas y en rechazo de este tipo de conductas. Pero también denunciando presuntos actos similares durante su paso por el canal.

Juanita Gómez, quien trabajó como periodista y presentadora en Caracol entre 2010 y 2022, es una de las mujeres que lideran esta campaña para acompañar a las denunciantes. “Varias periodistas nos hemos unido para apoyar y respaldar a las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia. Durante años hemos visto cómo los sueños de jóvenes periodistas son vulnerados por depredadores sexuales que se amparan en el poder de sus cargos y en el silencio de las instituciones. Hoy queremos que eso cambie”, publicó Gómez en sus redes sociales este domingo, aunque sin dar nombres de presuntos acosadores.

Ante la avalancha de casos denunciados en las redes por mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares en Caracol y otros medios de comunicación, la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció este lunes que la entidad iniciará una investigación penal para establecer lo ocurrido y abrió un espacio de denuncias para que estos casos no queden en la impunidad.

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ordenó otras medidas en Noticias Caracol para, según dice, garantizar los derechos de quienes allí trabajan. “He ordenado que desde @MinTrabajoCol se activen las labores de inspección, vigilancia y control para conocer las condiciones de las y los trabajadores ante estas denuncias, garantizar verdad, protección a las víctimas y sanciones si hay lugar”, dijo Antonio Sanguino, ministro de Trabajo.

Este domingo, Juan Roberto Vargas, director de noticias del canal Caracol, manifestó que la empresa está comprometida con el esclarecimiento total de los hechos y dispuesta a tomar las medidas necesarias para que se haga justicia. “Para Caracol es un hecho doloroso. Para mí, como director, es un hecho triste. Pero también es un hecho en el que se tiene que demostrar la determinación, la decencia y el rigor”, afirmó Vargas el domingo en Blu Radio, una empresa que también pertenece a Caracol Televisión.

“Estamos del lado de las víctimas, estamos del lado de sus familias… No somos jueces, pero tampoco somos espectadores, y por eso se tomó la decisión de hacer pública la denuncia”, concluyó el director de noticias al lamentar lo ocurrido y reiterar que se han tomado todas las medidas y se han activado todos los protocolos para garantizar el derecho de las víctimas.

CNN solicitó comentarios adicionales a Juan Roberto Vargas, director de noticias de Caracol Televisión, quien se abstuvo de hacer cualquier observación distinta de la expresada en los dos pronunciamientos públicos de la empresa y en su comentario editorial del 22 de marzo en la cadena Blu Radio, propiedad de Caracol Televisión.

Las voces de muchas mujeres han seguido sumándose a las denuncias y al apoyo a las colegas periodistas que se atrevieron a denunciar presuntos casos de acoso sexual, varias de ellas después de muchos años de silencio, por, según dicen, temor a no ser escuchadas o a ser estigmatizadas. “No es fácil, porque solo quienes estamos en el medio sabemos lo que señalar este tipo de conductas conlleva: ser señaladas de problemáticas, difíciles, exageradas. Además de cargar con el estigma y el prejuicio. Mi decisión no fue denunciar, pero sí renunciar confiando en el tiempo”, escribió en su cuenta en X la periodista Lina Tobón, quien trabajó en la sección de deportes de Caracol Noticias, sin dar nombres de presuntos acosadores.

El movimiento #MeTooColombia sigue tomando fuerza, y las mujeres que lo impulsan están motivando a otras víctimas a contar su historia de manera confidencial, con el fin de consolidar un caso firme ante la Fiscalía General y de que la investigación permita llevar a los culpables a la cárcel. “Varias periodistas nos hemos unido para apoyar y respaldar a las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia. Durante años hemos visto cómo los sueños de jóvenes periodistas son vulnerados por depredadores sexuales que se amparan en el poder de sus cargos y en el silencio de las instituciones. Hoy queremos que eso cambie”, dijo la periodista y presentadora Mónica Rodríguez, quien también trabajó en Caracol Televisión.

En Colombia, el acoso sexual está castigado con hasta tres años de prisión. “El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno a tres años”, según el artículo 210 A del Código de Procedimiento Penal colombiano.

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