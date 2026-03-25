El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defiende la estrategia de Trump en Irán

Por Sarah Ferris y Annie Grayer, CNN

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insiste nuevamente con firmeza en que las operaciones de EE.UU. en Irán están “llegando a su fin”, defendiendo la estrategia del presidente Donald Trump incluso mientras otros 1.000 soldados se preparan para desplegarse en la región.

Al ser consultado sobre el creciente número de militares estadounidenses que serán estacionados en Irán, Johnson refutó la idea de que esto constituya una escalada de la guerra.

“Creo que envía una señal a Irán de que más vale que pongan orden en sus asuntos. La Operación Epic Fury está casi terminada”, afirmó. “El refuerzo de tropas es algo muy distinto a tener tropas sobre el terreno. No tenemos tropas sobre el terreno. No creo que esa sea la intención, pero considero que Irán debería prestar atención a ese refuerzo; necesitan tomar nota de ello”.

Presionado por CNN sobre si considera que la nación está en guerra con Irán, Johnson reiteró en varias ocasiones su creencia de que las operaciones estadounidenses en ese país estaban “llegando a su fin”, aunque no ofreció más detalles al respecto. (En las últimas semanas, Johnson se ha mostrado inflexible al sostener que el conflicto de EE.UU. con Irán no constituye una guerra).

Johnson declaró que, a su juicio, estados como Florida —donde Trump emitió su voto por correo para las elecciones especiales del martes, destinadas a cubrir un escaño en la legislatura estatal— cuentan con sistemas más seguros que otros estados.

“Creo que algunos estados han gestionado bien el voto por correo. Considero que Florida es un buen ejemplo de ello. No permiten el fraude. Cuentan con sistemas excelentes”, señaló Johnson. El legislador hizo referencia específica a California y a otros estados “donde simplemente envían papeletas de voto por correo a todo el mundo sin motivo alguno”.

Johnson indicó que es posible —aunque aún no se ha decidido— que los republicanos intenten aprobar fondos adicionales para Irán mediante un proyecto de ley impulsado exclusivamente por el Partido Republicano, en lugar de intentar recabar el apoyo de los demócratas.

“Es posible que el suplemento presupuestario para la defensa forme parte de ese paquete, pero todavía no disponemos de los detalles”, comentó Johnson, señalando que la Casa Blanca aún no ha presentado ninguna solicitud formal al respecto. En cuanto a si el Congreso necesitaría recurrir a la maniobra a prueba de obstruccionismo —conocida como “reconciliación”— para hacer llegar el proyecto de ley al escritorio de Trump, Johnson sugirió que esto sería probable, dado que no cree que los demócratas “siquiera accedan a votar un proyecto de ley que simplemente reponga nuestras municiones”.

“Sería un desenlace lamentable tener que aprobar un proyecto de ley de financiación militar únicamente con votos republicanos”, afirmó, y añadió: “Me alegra que el Senado esté interesado en la ‘Reconciliación 2.0’”.

Johnson señaló que anoche conversó con el senador Lindsey Graham, pero que dicha conversación no versó sobre el debate en torno a la reconciliación.

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