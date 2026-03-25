Esta ciudad de Texas solo tiene reservas de agua para unos pocos meses y una demanda industrial insaciable

Por Laura Paddison y Ella Nilsen, CNN

La rápida disminución de la línea de costa del lago Corpus Christi en Texas ha dejado al descubierto amplias zonas del lecho lacustre, muelles que se extienden hacia el vacío y restos históricos previamente sumergidos, desde puentes hasta cobertizos para botes.

En una visita reciente, la residente local Isabel Araiza encontró partes del lago tan transformadas que apenas podía creer que alguna vez hubiera habido agua allí. “Es solo césped”, dijo la profesora universitaria y cofundadora de For the Greater Good, un grupo comunitario local centrado en temas relacionados con el agua.

El lago Corpus Christi es una fuente de agua clave para la ciudad de Corpus Christi, un centro petroquímico y de refinación de petróleo ubicado en la costa del Golfo, pero se ha reducido a mínimos históricos en medio de una sequía de cinco años. Actualmente se encuentra a poco más del 9 % de su capacidad.

Una situación similar se repite en otros lagos de los que depende la ciudad: el cercano embalse de Choke Canyon está a menos del 8 % de su capacidad, y más al noreste, el lago Texana está aproximadamente al 50 %.

Los niveles de agua drásticamente bajos representan una crisis tan grave que, en tan solo unos meses, podría obligar a la ciudad a imponer restricciones de emergencia en el uso del agua para evitar que los grifos se sequen y las empresas se paralicen. Lo que está sucediendo en Corpus Christi sirve de advertencia a otras ciudades con escasez de agua y una fuerte presencia industrial, ya que el cambio climático provoca sequías cada vez más prolongadas y aumenta la demanda comercial de agua.

“El agua sigue fluyendo, pero la gente está muy preocupada”, dijo Araiza.

El paisaje de Corpus Christi está salpicado de plantas petroquímicas, acerías, instalaciones de exportación de gas y refinerías de petróleo. Allí se producen combustibles, refrigerantes, productos farmacéuticos, acero, petróleo y gas, según Bob Paulison, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Coastal Bend. “Bienes esenciales que abastecen no solo a Texas, sino a todo el país y a los mercados globales”.

Estas industrias también dependen en gran medida del agua para procesos como la refrigeración de maquinaria y la eliminación de contaminantes durante el refinado de petróleo.

“Corpus Christi se encuentra en una posición un tanto singular debido a su clima árido y a la presencia de una industria a gran escala”, afirmó Ryan Hassler, vicepresidente de Rystad Energy.

Según Peter Zanoni, administrador municipal de Corpus Christi, tan solo 12 empresas consumen alrededor del 55 % del agua de la ciudad.

Muchas de esas empresas llevan décadas en la región, pero la demanda industrial se ha incrementado recientemente con la puesta en marcha de nuevas plantas, atraídas por la promesa de un suministro de agua suficiente para satisfacer su enorme necesidad. Entre ellas se incluyen una enorme planta de fabricación de plásticos, propiedad conjunta del gigante de los combustibles fósiles ExxonMobil y la empresa química saudí SABIC, y una acería propiedad de Steel Dynamics, ambas inauguradas en 2022 y a las que se les prometieron decenas de millones de galones de agua al día.

El problema es que las promesas de agua parecen haberse basado en proyectos ambiciosos que aún no se han concretado, principalmente una planta desalinizadora para transformar el agua de mar en agua dulce, eliminando la sal y las impurezas. “Prometieron toda esta agua sin tenerla”, dijo Araiza.

El portavoz de la ciudad, Robert Gonzales, se negó a hacer comentarios sobre esta afirmación, e indicó que las empresas negociaron sus contratos con el distrito local de agua que abastece a la ciudad y a la industria.

Pero a medida que la crisis se agrava, las acusaciones recaen sobre los funcionarios municipales, especialmente sobre los que responden al gobernador de Texas, Greg Abbott. En una reciente conferencia de prensa, Abbott no se anduvo con rodeos: afirmó que la ciudad había “despilfarrado” US$ 750 millones en fondos para medidas hídricas, acusó a los funcionarios de ser incapaces de tomar decisiones y sugirió que el estado podría tener que “tomar el control y microgestionar” la ciudad.

“El gobernador Abbott utilizará todas las herramientas necesarias para garantizar que el área de Corpus Christi cuente con un suministro de agua seguro y confiable”, dijo Andrew Mahaleris, secretario de prensa de Abbott, aunque no respondió a preguntas específicas sobre cómo sería una posible intervención.

Funcionarios municipales afirman que la mayor parte de los US$ 750 millones, destinados específicamente a la desalinización, aún están disponibles, y que llevan años colaborando con el estado para incorporar nuevas fuentes de agua. Durante el último año, la ciudad aprobó una financiación de US$ 1.000 millones para generar una capacidad adicional de 76 millones de galones diarios de agua, incluyendo proyectos de aguas subterráneas, según Zanoni.

Sin embargo, el principal objetivo ha sido la propuesta de la planta desalinizadora en Inner Harbor, que se ha debatido durante más de una década como una solución clave para aliviar la escasez de agua en la ciudad. Pero cuando las estimaciones de costos se dispararon el año pasado, de alrededor de US$ 757 millones a 1.300 millones, la ciudad se opuso y votó en contra del proyecto en una tensa reunión pública en el mes de septiembre.

No obstante, la inminente posibilidad de escasez de agua ha vuelto a poner el proyecto sobre la mesa. La ciudad votará sobre un nuevo concepto para la planta, presentado por un licitador diferente, en una reunión a principios de abril.

Según Zanoni, el proyecto cuenta con todos los permisos y la financiación necesaria. Zanoni afirmó que la desalinización garantizaría un suministro de agua abundante y resistente a la sequía. “Deberíamos tener suficiente agua para cubrir el doble o incluso el triple de la demanda en cualquier momento, independientemente de si hay sequía o no”, declaró.

Hassler, de Rystad, señaló que la desalinización tiene sentido para Corpus Christi dada su ubicación geográfica en la costa del Golfo, pero que “el costo inicial ha sido el principal obstáculo hasta ahora”. Además, puede resultar costosa una vez en funcionamiento, ya que la desalinización es un proceso que consume mucha energía.

También existe preocupación por la salmuera ultraconcentrada que produce la desalinización y su potencial para alterar los frágiles ecosistemas marinos. La bahía de Corpus Christi, de color jade y hogar de una gran variedad de vida, incluyendo delfines, es lo que Araiza y muchos otros residentes aprecian de la ciudad. Algunos temen que la planta pueda contaminar estas aguas, sin ofrecer apenas beneficios a los residentes.

Los funcionarios municipales “están actuando con prisa y dispuestos a endeudar a la ciudad y aumentar nuestras facturas de agua para poder financiar más proyectos hídricos, principalmente para usuarios industriales”, declaró Araiza.

Zanoni afirmó que numerosos estudios demuestran que la planta desalinizadora no afectaría la vida marina ni la calidad del agua, y que existen miles de instalaciones similares en todo el mundo con pocos impactos ambientales negativos reportados. Añadió que es “difícil” aprobar decisiones políticas que aumenten los costos para los contribuyentes, pero que “nuestra dependencia de la lluvia y las aguas subterráneas nos está pasando factura”.

Mientras la ciudad ha avanzado y retrocedido sobre la idea de la planta desalinizadora, los embalses de los que actualmente depende han seguido disminuyendo.

En una tensa y prolongada reunión del consejo municipal la semana pasada, los funcionarios esbozaron posibles escenarios, el peor de los cuales contemplaba una “emergencia hídrica de nivel 1” ya en mayo, lo que significa que la ciudad solo tendría 180 días antes de que la demanda de agua superara la oferta.

Los residentes ya se ven afectados por las restricciones, enfrentándose a multas de cientos de dólares por regar sus jardines fuera de horario o con demasiada frecuencia.

Existe un creciente resentimiento entre algunos, quienes deben acatar las restricciones mientras que el uso industrial del agua continúa prácticamente sin control. Si bien las empresas están técnicamente obligadas a cumplir con las normas de escasez de agua, las restricciones actuales apuntan principalmente al uso residencial, incluyendo el riego de jardines y el llenado de piscinas.

La industria también puede pagar un recargo de 31 centavos por cada 1000 galones de agua consumidos para evitar las restricciones de menor nivel. Sin embargo, si la ciudad entra en estado de emergencia por sequía de nivel 1, las empresas serán objeto de recortes. Todos tendrían que reducir su consumo de agua en un 25 %.

Aún no está claro cómo se implementará esto para la industria, especialmente porque sería muy difícil para algunas reducir rápidamente su consumo dada su dependencia del agua. La ciudad y la industria han discutido reducciones voluntarias del consumo de agua, dijo Zanoni, pero no se han abordado temas más serios sobre recortes obligatorios, por temor a que las grandes empresas se retiren. “Si se obliga a una empresa a prescindir de un recurso que necesita para operar, entonces cerrará parcial o totalmente”, dijo, al añadir que esto podría resultar en pérdida de empleos, impuestos sobre las ventas y una disminución del valor de las propiedades. “Son el motor de la economía, y somos muy conscientes de ello”.

Algunas empresas han estado trabajando en medidas de ahorro de agua. Flint Hills Resources, un proveedor clave de combustible para aviones en los principales aeropuertos de la región, está desarrollando un proyecto de tratamiento de aguas residuales que se espera que entre en funcionamiento a finales de año y que podrá cubrir el 15 % del consumo total de agua de sus dos refinerías en Corpus Christi, dijo Jake Reint, portavoz de la compañía.

Las lluvias intensas ayudarían a aliviar la crisis, pero se pronostican pocas para los próximos meses. Por ahora, se están tomando medidas para encontrar un alivio temporal. Abbott ha aplazado la obligación de que Corpus Christi reduzca su consumo de agua del lago Texana cuando sus niveles bajen del 50 %. Ahora, los cortes de agua se activarán al 40 %.

El gobernador también ha eximido de ciertas regulaciones para agilizar los permisos para medidas hídricas, como la liberación de agua subterránea al río Nueces.

Mientras tanto, las autoridades municipales se esfuerzan por impulsar otras plantas desalinizadoras, pero su puesta en marcha podría tardar años. Existen proyectos de perforación de pozos en diversas etapas de desarrollo, pero los críticos afirman que se trata de soluciones a corto plazo. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo.

En esencia, la situación en Corpus Christi pone de manifiesto las consecuencias de un auge industrial que choca con la realidad de la crisis climática y su impacto cada vez más grave en los recursos hídricos.

Ofrece una visión del futuro para otras partes de Estados Unidos y del mundo. “Los sistemas de abastecimiento de agua basados ​​en la lluvia necesitan medidas de seguridad”, afirmó Robert Mace, director ejecutivo del Centro Meadows para el Agua y el Medio Ambiente de la Universidad Estatal de Texas. “Es necesario contar con planes y proyectos para cuando los mejores planes y proyectos fallen”.

A medida que el agua disminuye, llegar a un acuerdo sobre la mejor solución puede volverse cada vez más difícil, ya que la escasez enfrenta las necesidades industriales con las de la población. Nadie niega la emergencia; simplemente discrepan sobre las soluciones.

“La gente quiere empleos. La gente quiere seguridad económica. Quieren agua, ¿verdad?”, dijo Araiza. “Pero no tiene por qué ser así”.

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