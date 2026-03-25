La demolición del Ala Este de la Casa Blanca también borró parte del legado de Jackie Kennedy

Por Betsy Klein, CNN

Cuando la histórica Ala Este de la Casa Blanca fue demolida el año pasado para dar paso a la construcción de un nuevo salón de baile del presidente Donald Trump, otra parte de la historia desapareció.

El Jardín Jacqueline Kennedy, dedicado en 1965 por la primera dama Lady Bird Johnson en honor a la labor de su predecesora en la Casa Blanca, fue desmantelado: su icónica pérgola diseñada por I. M. Pei fue almacenada y sus árboles fueron enviados a distintos viveros para su preservación.

El nieto de Kennedy quiere hablar con el presidente al respecto.

“El presidente Trump tiene una profunda obsesión con mi familia: desde el Ala Este, hasta el Jardín de las Rosas, el Jardín Kennedy, incluso el avión; la lista sigue. Pero está afectando a todas las familias todos los días con costos más altos, guerras imprudentes y una profunda corrupción”, dijo Jack Schlossberg a CNN.

Schlossberg, quien se postula al Congreso como demócrata, añadió: “Mi abuela creía en la gente de este país. En cada persona. Quería que viéramos jardines, color y el brillo de la vida. Lo que tenemos ahora es oscuridad”.

Más de seis décadas después de que Johnson elogiara el “gusto infalible de la talentosa y elegante Jacqueline Kennedy”, los planes de paisajismo alrededor del nuevo salón de baile comienzan a tomar forma. Fueron presentados en detalle este mes por el arquitecto paisajista Rick Parisi ante la Comisión Nacional de Planificación de la Capital. Y arquitectos paisajistas y expertos en preservación histórica han cuestionado aspectos clave del diseño.

Según los diseños actualizados del proyecto del Ala Este, un nuevo jardín se ubicará sobre el antiguo sitio del Jardín Kennedy y se extenderá hacia el sur a lo largo del nuevo salón de baile. Incluirá una gran escalinata, un patio circular con “ladrillos originales de Mount Vernon”, amplios senderos de granito y cuatro árboles de acebo podados provenientes del jardín original. Una fuente del jardín original será reubicada e incorporada al espacio.

El camino de acceso del jardín sur, parte de un diseño histórico basado en elipses, será reconfigurado: su forma circular se verá alterada y comprimida en uno de sus lados para dar paso al salón de baile de más de 8.200 metros cuadrados.

Esa parte del plan también ha generado controversia.

Parisi dijo a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC, por sus siglas en inglés) que lo “más llamativo” del proyecto es la “oportunidad de ampliar uno de los aspectos más bellos” del antiguo jardín, con parterres ornamentales simétricos y amplias plantaciones anuales y perennes.

“El objetivo es recrear parte del esplendor que existía en ese jardín del este”.

Sin embargo, los nuevos planes ofrecen pocas referencias visuales al Jardín Jacqueline Kennedy: un césped rodeado de setos y flores de temporada donde Barron Trump jugaba fútbol; donde Commander, el pastor alemán del presidente anterior, corría sin correa; y donde presidentes y sus familias buscaban descanso y aire fresco.

No hay planes para trasladar el jardín a otro lugar dentro de la Casa Blanca, según un funcionario, aunque algunos árboles y arbustos serán replantados. La pérgola de I. M. Pei “se preservará y se intentará incorporar en el nuevo diseño”, añadió, aunque no figura en los planos actuales.

Durante la sesión de comentarios públicos de la NCPC, que fue abrumadoramente negativa, expertos criticaron la falta de simetría en el nuevo diseño del camino de acceso.

El paisajismo de la Casa Blanca ha seguido durante casi un siglo el llamado Plan Olmsted, diseñado en 1935 por Frederick Law Olmsted, que organiza el espacio a partir de una serie de elipses.

Priya Jain, arquitecta y presidenta del Comité de Conservación del Patrimonio de la Sociedad de Historiadores de la Arquitectura, dijo que la “curva pronunciada e incongruente” del nuevo camino “no solo resulta visualmente discordante, sino que se aleja del diseño histórico de trayectorias suavemente curvadas”.

Rob Cagnetta, especialista en restauración de edificios, afirmó que el rediseño “modifica la organización espacial del lado este de la Casa Blanca”.

“No se trata solo de una cuestión estética. La arquitectura comunica significado. La Casa Blanca es uno de los edificios cívicos más reconocibles del mundo, y su prominencia física refleja su papel como centro del liderazgo ejecutivo de Estados Unidos. Cualquier nueva construcción debería reforzar ese significado, no diluirlo”, dijo.

Charles Birnbaum, miembro de la Sociedad Estadounidense de Arquitectos Paisajistas y presidente de la Fundación de Paisajes Culturales, dijo a CNN que los planes son “contradictorios con todo lo establecido por el secretario del Interior”.

Birnbaum, quien coordinó durante 15 años la iniciativa de paisajes históricos del Servicio de Parques Nacionales y redactó las guías sobre el tema, afirmó que el diseño no habría sido aprobado durante su gestión.

Cuando se le preguntó si el diseño habría sido aprobado durante su mandato, respondió: “No habría sido aprobado por las agencias. No”, aseguró.

“Las directrices sobre el paisaje cultural se centran, ante todo, en las relaciones visuales y espaciales. Por eso, si pensamos en el plan que hemos analizado, vemos que se han interrumpido muchas de las relaciones visuales axiales”, afirmó Birnbaum.

También señaló impactos en la circulación del acceso, la tala de árboles y la desaparición de elementos como la pérgola de I. M. Pei y la estructura del Jardín Jacqueline Kennedy.

“No hay forma de que esto hubiera sido aprobado”, concluyó.

Birnbaum también criticó cómo el nuevo diseño se aparta del Plan Olmsted.

“Hay que tener en cuenta… el significado más amplio de lo que representa la elipse y lo que podría haber significado para Olmsted, cuando se piensa en conceptos como el equilibrio y la armonía, los ciclos de la naturaleza y la fluidez del lugar. Esto lo está destruyendo todo”, afirmó.

La Casa Blanca ha sido un hogar y un lugar de trabajo en constante evolución durante siglos, y los terrenos han sufrido cambios continuos, debido a que a lo largo de los años han albergado un invernadero, un rebaño de ovejas e instalaciones de juegos infantiles.

Pero, a diferencia del huerto que instaló la primera dama Michelle Obama o incluso de los cambios que Trump realizó en el Jardín de las Rosas el año pasado, estos nuevos planes de paisajismo no son fácilmente reversibles y no se ajustan al marco normativo del Servicio de Parques Nacionales en materia de rehabilitación, señaló Birnbaum.

La idea de un jardín en el lado este de la Casa Blanca surgió en 1962 con el presidente John F. Kennedy, según la diseñadora paisajista Rachel “Bunny” Lambert Mellon.

Mellon, quien diseñó el Jardín de las Rosas, trabajó estrechamente con Jacqueline Kennedy en el diseño del Jardín Este, visible para los visitantes durante las visitas guiadas al pasar por la Columnata Este, repleta de ventanas. Querían un espacio con sombra, áreas de juego para niños y suficiente césped para actividades como croquet o bádminton, además de un pequeño huerto de hierbas para el chef de la Casa Blanca, escribió Mellon en un artículo de 1984 para House & Garden.

La sugerencia de Kennedy sobre el croquet inspiró a Mellon a pensar en los rosales de “Alicia en el país de las maravillas”, junto con los acebos podados, ambos incorporados a los planos.

Tras el magnicidio de Kennedy, Lady Bird Johnson invitó a Mellon a retomar el proyecto y dedicar el jardín a Jacqueline Kennedy en reconocimiento a su legado.

El jardín, según comentó Johnson en su diario de audio, sería “un homenaje a Jacqueline Kennedy por todo lo que hizo por la Casa Blanca. Creo que ningún reconocimiento sería suficiente y estoy totalmente a favor de llevarlo a cabo”.

Un año después, Johnson inauguró el nuevo jardín y una placa en honor a Kennedy, a quien representaba su madre, Janet Lee Auchincloss.

“No se me ocurre nada que pueda tener más significado para todas las personas que sienten cariño por Jackie que contar con este precioso jardín como recuerdo de los años que ella compartió aquí con (el presidente Kennedy)”, afirmó.

Desde entonces, el jardín formó parte de los recorridos de la Casa Blanca hasta que fueron suspendidos y redirigidos tras la demolición del Ala Este.

La rapidez de su desaparición también sorprendió a quienes conocían su diseño.

“Nos enteramos de las renovaciones recientes del Jardín de las Rosas, así como de la eliminación del Jardín Jacqueline Kennedy, al mismo tiempo que el público”, dijo una fuente cercana a los archivos de Mellon.

Kennedy, señaló Birnbaum, “es un pilar del movimiento moderno de preservación. Y cuando se observa todo lo que está haciendo esta administración, el mensaje es: ‘No nos importa. Vamos a borrar estas historias y poner una estructura enorme en un paisaje que en sí mismo es un símbolo de la democracia’”.

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