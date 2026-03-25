Largas filas agravan el caos en aeropuertos de EE.UU., especialmente en Houston

Por Holly Yan, Alexandra Skores y Aaron Cooper, CNN

Viajeros cada vez más frustrados pierden horas y eventos importantes mientras un cierre parcial del Gobierno federal se acerca a su día 40 y el país pierde a cientos de empleados de seguridad aeroportuaria.

En ningún lugar la situación es más crítica que en el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), donde esta semana las filas antes del amanecer llenaron un túnel subterráneo y obligaron a algunos pasajeros a perder sus vuelos… otra vez.

“Vemos a familias llegar temprano y esperar durante horas. Vemos vuelos perdidos. Vemos momentos perdidos: bodas, vacaciones, tiempo con seres queridos”, dijo Jim Szczesniak, director de aviación del Sistema de Aeropuertos de Houston.

Lo más duro: “Nos preocupa que las condiciones solo empeoren en aeropuertos de todo Estados Unidos hasta que el Congreso ponga fin a este cierre”, añadió.

Aquí está por qué la situación es tan grave, por qué algunos aeropuertos están manejando mejor la situación y por qué los problemas podrían empeorar.

Algunos viajeros que perdieron sus vuelos en el Aeropuerto Intercontinental George Bush tuvieron que regresar al día siguiente y pasar más horas en fila.

Formaban parte de una multitud de pasajeros frustrados que se extendía hasta un túnel donde normalmente opera un tren subterráneo. Mientras esperaban, un aviso sonaba por los altavoces:

“Debido al cierre del Gobierno federal, los tiempos de espera de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) actualmente superan las cuatro horas”, decía el anuncio. “Si su vuelo sale pronto, puede que no pase el control de seguridad a tiempo. Considere contactar ahora a su aerolínea para opciones de cambio”.

La mañana del miércoles, las filas eran notablemente más cortas. Sin embargo, los miércoles suelen ser días de menor tráfico, explicó Casey Curry, portavoz del Sistema de Aeropuertos de Houston.

“Esperamos una mayor afluencia de pasajeros el jueves y el viernes”, dijo, en parte por salidas de conferencias y eventos del torneo universitario de baloncesto.

Para la tarde del miércoles, el tiempo de espera en el Aeropuerto Intercontinental George Bush alcanzó las 2 horas. Curry señaló que espera un aumento del tráfico el domingo y el lunes, cuando suelen viajar más pasajeros de negocios.

Otros aeropuertos, incluido el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, anticipan también un incremento de pasajeros durante los días pico de viaje, entre viernes y lunes.

Los tiempos de espera variaron ampliamente entre los dos principales aeropuertos de Houston.

A solo 30 millas (48 kilómetros) del IAH, los pasajeros del Aeropuerto William P. Hobby pasaron por seguridad en unos 10 minutos esta semana. Esto se debe a que un aumento de agentes de la TSA reforzó el personal en ese aeropuerto al comienzo del cierre.

A medida que empleados de la TSA trabajaban sin pago, se ausentaban o renunciaban, el más pequeño Aeropuerto Hobby pronto experimentó largas filas. Por ello, el 8 de marzo, el Sistema de Aeropuertos de Houston solicitó apoyo de funcionarios nacionales de despliegue de la TSA, que asisten a aeropuertos en momentos de necesidad urgente. Estos comenzaron a trabajar en Hobby el 10 de marzo.

Pero a medida que el cierre continuó, el número de agentes de la TSA disminuyó y más aeropuertos en todo el país registraron aumentos significativos en los tiempos de espera.

El miércoles, un pequeño grupo de estos oficiales fue asignado al Aeropuerto Intercontinental George Bush, informó la autoridad aeroportuaria.

“El reducido número de estos funcionarios permite abrir una o dos líneas adicionales de revisión en IAH”, indicó.

Se desconoce hasta el momento de dónde provenían esos agentes adicionales. La TSA había señalado que todos los refuerzos ya estaban asignados.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush ha registrado algunas de las filas más largas del país porque al menos la mitad de sus líneas de seguridad han sido cerradas, explicó Szczesniak.

“Eso significa que el 100 % del flujo de pasajeros por vacaciones de primavera está siendo procesado con menos del 50 % de nuestras líneas de la TSA. Eso no es sostenible”, afirmó.

Con trayectos largos en el área metropolitana de Houston y altos precios de la gasolina, estos factores también podrían explicar por qué el aeropuerto ha sido particularmente afectado por la escasez de personal.

“Ayer mismo vi a un funcionario recibir una tarjeta de gasolina de uno de nuestros socios”, relató Szczesniak. “Tenía lágrimas al saber que podía llenar el tanque para regresar a casa y volver al trabajo para ayudar a que estas filas avancen”.

Antes del cierre, la tasa de ausencias entre los trabajadores de la TSA era de aproximadamente 4 %, según la agencia. Ahora, cerca del 40 % del personal se está ausentando en algunos aeropuertos principales, incluido el Aeropuerto Intercontinental George Bush.

A esto se suma el creciente número de trabajadores que han renunciado. Hasta el miércoles, al menos 480 agentes habían dejado sus puestos.

Si el cierre se extiende hasta el viernes, los empleados de la TSA habrán dejado de percibir colectivamente US$ 1.000 millones en salarios, dijo la administradora interina Ha Nguyen McNeill.

Para mitigar el impacto, el Sistema de Aeropuertos de Houston indicó que está proporcionando alimentos, colaborando con el Banco de Alimentos de Houston y trabajando con organizaciones sin fines de lucro para apoyar a los agentes de la TSA “en esta situación insoportable”.

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Con información de Ed Lavandera, Aleena Fayaz y Maria Aguilar, de CNN.