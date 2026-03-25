Melania Trump lleva un robot impulsado por IA a la Casa Blanca y dice que podría haber más pronto

Por Betsy Klein, CNN

El histórico Salón Este de la Casa Blanca ha recibido a políticos, dignatarios extranjeros, héroes de guerra, celebridades y atletas de élite, pero este miércoles fue el escenario de un discurso extremadamente robótico que presentó a la primera dama Melania Trump.

La oradora era un robot humanoide fabricado en Estados Unidos.

“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca”, dijo la voz femenina, que se presentó como “Figure 3”, y describió su lugar privilegiado para hablar en la cumbre de Trump sobre educación en inteligencia artificial (IA) y seguridad para los niños como un “honor”.

Continuó: “Estoy agradecida de formar parte de este movimiento histórico para empoderar a los niños con tecnología y educación”.

Una audiencia de primeras damas de todo el mundo y representantes de empresas tecnológicas permaneció en silencio, aparentemente atónita por el inesperado invitado especial, y tomó fotos. Al observar la escena, quizá se sintieron aliviadas de que todo saliera sin mayores dificultades técnicas.

El robot, fabricado por la empresa de robótica con IA Figure, caminó con cautela por la sala sobre sus dos “pies” y concluyó sus palabras con saludos en 11 idiomas diferentes —con pronunciación perfecta— antes de volver caminando por el Cross Hall.

El movimiento exitoso del robot, aunque rígido, marcó una gran diferencia con respecto a un desastre reciente en una cumbre tecnológica en Moscú, donde un robot humanoide de fabricación rusa tropezó y cayó ante una multitud. La aparición robótica de este miércoles subrayó la rapidez con la que está evolucionando la IA, algo que Trump buscaba destacar al reunir a un grupo de primeras damas para debatir formas de proteger, pero también educar, a los niños en medio de una tecnología que cambia rápidamente.

“Figure 3”, dijo la primera dama, sonriendo. “Es justo decir: eres mi primer invitado humanoide fabricado en Estados Unidos en la Casa Blanca”.

Trump describió este momento como un punto de inflexión para la tecnología y la humanidad, y ofreció su propia visión de que productos como “Figure 3” se conviertan en elementos permanentes en las aulas estadounidenses.

“El futuro de la IA está personificado. Tendrá forma humana. Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que brinden utilidad”, dijo.

Trump continuó: “Dado que nuestro entorno está diseñado para las personas, los sistemas humanoides son especialmente adecuados para navegar y operar dentro de nuestro mundo. Encajan bien”.

Animó a sus invitadas a imaginar a un “educador humanoide llamado Platón” que pudiera enseñar estudios clásicos y dijo que el uso de robots daría a los niños más tiempo para estar con amigos, practicar deportes y desarrollar intereses extracurriculares. “Una persona más completa”, dijo.

Sin embargo, también ofreció una nota de cautela: “La seguridad de nuestra próxima generación es siempre primordial”.

El debut robótico se produjo en el segundo día de una cumbre de dos días para la iniciativa de Trump “Fostering the Future Together”. El martes, dio la bienvenida a primeras damas —incluidas Sara Netanyahu, de Israel, y Olena Zelenska, de Ucrania— en el Departamento de Estado, donde Trump dijo que abogarían por relaciones público-privadas con empresas como Meta y OpenAI que, según dijo, priorizarían el bienestar de los niños.

Pero Trump no se quedó. Estuvo en la sala durante siete minutos para sus palabras introductorias y se fue antes de un panel de discusión sobre IA en la educación; además, se saltó el establecimiento de contactos y la construcción de relaciones que animó a sus homólogas a aprovechar durante el evento del martes.

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