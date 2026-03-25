MLB: ¿Puede alguien impedir el paso de los Dodgers de Ohtani rumbo al tricampeonato?

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

En todo lugar donde se habla de béisbol, hay una coincidencia clara: los Dodgers de Los Ángeles son abrumadoramente favoritos para lograr el triplete y ganar su tercer anillo consecutivo de la Serie Mundial, algo que no ha pasado en más de 25 años.

Los Yankees de Nueva York son el último equipo que lo consiguió, entre 1998 y el 2000, y hoy son el principal obstáculo que debe sortear la inminente marcha del equipo de Shohei Ohtani a la triple corona.

Pero ¿qué hace a estos Dodgers tan ampliamente superiores? La profundidad en todas sus líneas. Se las arreglaron para firmar al jardinero Kyle Tucker por un contrato a cuatro años y 240 millones de dólares, que le agrega más potencia a una ofensiva que tiene, además del japonés Ohtani (quién viene de botar 56 jonrones el año pasado), a Mookie Bets, Freddie Freeman y Will Smith.

Además, Ohtani será parte integral de la rotación de lanzadores, sumándose a Roki Sasaki, Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow para conformar un cuarteto abridor imparable. Y, de paso, el puertorriqueño Edwin Díaz mudó su show de cierre del noveno tramo al Dodger Stadium.

Los azules están blindados hasta los dientes, pero la competencia no se quedó atrás. En la Liga Nacional, la pelea en la división del Este será tremenda entre tres candidatos a detener a los Dodgers.

Los Phillies tienen un gran cuarteto abridor con el dominicano Cristopher Sánchez y el venezolano Jesús Luzardo a la cabeza, complementados por Aaron Nola y Taijuan Walker. Y a la ofensiva, Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner conforman un corazón ofensivo respetable y poderoso.

Los Braves de Atlanta celebran el regreso saludable del campeón del Clásico Mundial Ronald Acuña Jr. para comandar a un equipo con un ataque portentoso, pero que tiene dudas entre sus lanzadores en el inicio de la temporada, dejando solo al efectivo Chris Sale como carta crédito.

Los Mets de Nueva York, con Juan Soto a la cabeza, también aparecen como contendientes, reforzados en su rotación con la llegada del dominicano Freddy Peralta y un bullpen muy profundo, que le da alternativas a su manager Carlos Mendoza.

En la Liga Americana asoman de nuevo los Yankees de Nueva York, en una división del este que promete tantas o más emociones que la del “Viejo Circuito”. En el Bronx, las esperanzas están puestas en la recuperación total de Gerrit Cole para mediados de la temporada, y en lo que pueda hacer el joven Cam Schlitller para ayudar a Max Fried en el tope de la rotación.

La alineación del equipo de Aaron Boone está más que blindada: Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Cody Bellinger y Paul Goldshmitd brindan mucho poder de fuego. Solo habrá que ver como funciona su pitcheo durante el año.

Después de llegar a la final de la temporada pasada, los Blue Jays de Toronto son nuevamente candidatos a buscar una nueva Serie Mundial basándose en su rotación de abridores, que es de las mejores de la liga. El novato Trey Yesavage va junto a Dylan Cease, Kevin Gausman, Shane Bieber, Max Scherzer y el puertoriqueño José Berríos, para darle una profundidad enorme al equipo canadiense.

La alineación que comanda Vladimir Guerrero Jr. se sostiene después del receso entre campañas, por lo que el equipo se ve con mucha fuerza de cara a la temporada..

Los Red Sox de Boston con Garret Crochet, las incorporaciones de los Orioles de Baltimore, el impulso de los Tigers de Detroit y la experiencia de los Astros de Houston también prometen hacer daño.

Pero son los Dodgers, nuevamente, los amplios favoritos para llevárselo todo. En el siglo XXI todavía no ha existido un equipo capaz de ganar el triplete en las Grandes Ligas. ¿Será el año de la consolidación de la dinastía de Los Ángeles?

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