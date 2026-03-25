Por qué el crédito privado podría convertirse rápidamente en un problema público

Análisis de Allison Morrow, CNN

Los inversores están retirando cada vez más su dinero de los fondos de crédito privado —que prestan directamente a las empresas— debido a temores que, lamentablemente, podrían acabar convirtiéndose en preocupaciones de todos nosotros, independientemente de si operamos en la bolsa o simplemente seguimos con nuestra vida cotidiana.

Entonces, ¿cuál es el problema con el crédito privado? ¿Debería todo el mundo empezar a guardar oro debajo del colchón?

Las respuestas breves son las siguientes:

Los inversores tienen muchas inquietudes, pero en lo más alto de la lista figura la siguiente: si la inteligencia artificial resulta ser tan apocalíptica como afirman todos aquellos que esperan lucrar con ella, muchas empresas podrían terminar quebrando e incumpliendo con el pago de sus préstamos.

Aunque la situación evoca ecos de la crisis financiera de 2008, no hay motivo para entrar en pánico. Al menos no por ahora.

Esta semana, la inquietud en torno al crédito privado cobró nueva relevancia después de que dos de los nombres más destacados del sector —Ares Management y Apollo Global Management— impidieron a los inversores retirar la totalidad del dinero que deseaban de sus fondos de crédito privado, según informaron Financial Times y Bloomberg. (Los límites a los retiros son una práctica bastante habitual, ya que las firmas de crédito privado que facilitan los préstamos buscan evitar una “corrida bancaria” que las obligaría a liquidar activos a precios de saldo).

Este tipo de situaciones se ha venido repitiendo con frecuencia en los últimos meses; un caso especialmente notorio es el de Blue Owl Capital, firma que ha perdido el 40 % de su valor de mercado este año y se vio obligada a liquidar uno de sus fondos más populares —centrado en inversores minoristas— después de que sus partícipes se inquietaran y comenzaran a exigir la devolución de su dinero.

La razón de toda esta agitación radica en la propia naturaleza del crédito privado: no es público. Sé que la afirmación puede sonar un tanto tautológica, pero permítanme explicarme.

Las firmas de crédito privado actúan, en esencia, como bancos, pero sin estar sujetas a toda la normativa que obliga a los bancos tradicionales a mitigar riesgos y a hacer públicos sus balances financieros. Cuando estos “bancos en las sombras” conceden préstamos, las condiciones de los mismos son conocidas únicamente por las partes involucradas.

En resumen: los inversores en crédito privado a menudo desconocen qué es exactamente lo que tienen en cartera. Así pues, cuando las fuerzas macroeconómicas suman a la incertidumbre —por ejemplo, el aumento de los tipos de interés, la inflación, una guerra en Medio Oriente que estrangula los flujos energéticos o un temor colectivo a que la IA diezme sectores enteros de la economía mundial— resulta comprensible que la gente empiece a intentar reducir su exposición al riesgo. Y comiencen a tratar de recuperar su dinero.

Los gestores de fondos privados, por supuesto, afirman que estos temores son exagerados, y es posible que tengan razón. La semana pasada, los analistas de Bank of America se hicieron eco de la defensa que los gestores de fondos hacen de su sector, al señalar que existe “desinformación” en torno al crédito privado que está “provocando que los mercados reaccionen de forma desmedida ante datos de escasa relevancia”.

Es cierto que ningún gran prestamista ha colapsado y que la ola de impagos que preocupa a los inversores no se ha materializado; salvo por algunas “cucarachas”, tal como describió gráficamente Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, a finales del año pasado, después de que dos prestatarios de alto riesgo con préstamos privados —First Brands y Tricolor— se declararan en bancarrota.

“Lo que estamos observando en el ámbito del crédito privado en este momento son solo temblores; aún no es un terremoto”, escribió en un correo electrónico John Bringardner, editor ejecutivo de Debtwire, un proveedor de análisis e investigación financiera.

También cabe recordar que el crédito privado —que experimentó un rápido crecimiento tras el colapso de 2008, cuando los bancos se vieron obligados a endurecer sus criterios de concesión de préstamos— sigue constituyendo una parte relativamente pequeña de la economía global. Los mercados públicos de renta variable de Estados Unidos ascienden a unos US$ 70 billones, mientras que el crédito privado está valorado en aproximadamente US$ 1,8 billones.

No obstante, la opacidad del crédito privado genera un vacío informativo que algunos inversores están llenando con los peores escenarios, en los que las repercusiones no se limitarían al círculo de inversores de élite que incursionan en el préstamo privado.

Los bancos tradicionales compiten con los prestamistas privados, pero al mismo tiempo les facilitan su actividad. Los bancos estadounidenses han concedido préstamos por valor de unos US$ 300.000 millones a proveedores de crédito privado, contribuyendo así a impulsar la expansión del sector, según datos de Moody’s.

No resulta difícil imaginar cómo podría propagarse el contagio: si el crédito privado se deteriora, los grandes bancos que han prestado dinero a este sector sufrirían pérdidas. A su vez, dichos bancos podrían verse obligados a endurecer sus condiciones de crédito de forma generalizada, afectando incluso a los consumidores particulares y a las pequeñas empresas. Y es precisamente ahí donde los temores de un “2008, segunda parte” cobran una intensidad vertiginosa.

En aquel entonces, los bancos se quedaron con activos tóxicos en su poder tras el colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo. Sin embargo, dado que esos activos tóxicos estaban intrincadamente entrelazados con productos financieros complejos —como los títulos respaldados por hipotecas—, los bancos eran incapaces de discernir quién tenía “basura” en su balance y quién no; como consecuencia, dejaron de prestarse dinero entre sí. Esto provocó que incluso las empresas financieramente sanas se vieran imposibilitadas de obtener préstamos a corto plazo para mantenerse a flote.

Hoy en día, las firmas de capital privado emplean modelos internos para evaluar la deuda de empresas no cotizadas; sin embargo, el proceso no resulta del todo transparente, según explicó a la CNN Erasmus Kersting, profesor de economía de la Escuela de Negocios de Villanova.

La opacidad del sector, sumada a su falta de liquidez —añadió—, puede derivar en problemas “una vez que la confianza ciega da paso a un ‘momento revelador’. En ese caso, las valoraciones podrían caer drásticamente y, entonces, incluso una exposición mínima por parte de los fondos de pensiones públicos o de las aseguradoras podría afectar a la economía real en forma de primas de seguro más elevadas, déficit en la financiación de las pensiones y una reducción del crédito bancario”.

Para agravar la incertidumbre: nadie parece saber con exactitud cuánto podría terminar costándole al sistema financiero la exposición de los bancos si los temblores en el mercado de crédito privado se transforman en un terremoto de gran magnitud.

“Las estimaciones varían notablemente debido a la ausencia de informes sistemáticos o centralizados, a la falta de una definición consensuada de lo que constituye el ‘crédito privado’ y a la imposibilidad de rastrear las diversas exposiciones indirectas”, escribió Aaron Brown, exdirector de investigación de mercados financieros en AQR Capital Management, en un artículo de opinión para Bloomberg.

En definitiva: lo que ocurre en los mercados privados no siempre se queda confinado en ellos; la confianza, una vez sacudida en algún rincón de Wall Street, tiende a propagarse con rapidez. Los inversores —señaló Bringardner, de Debtwire— deberían prepararse, por si acaso, “para el momento en que esos temblores pasen de hacer vibrar los estantes de su despensa a tragarse su propia casa”.

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