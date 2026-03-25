Por qué Salah fue más que un gran jugador para el Liverpool

Por Ben Church, CNN

Cuando Mohamed Salah fichó por el Liverpool en 2017, existía un optimismo cauteloso respecto a que el extremo egipcio pudiera contribuir al resurgimiento del club en la máxima categoría.

Era un jugador prometedor, aunque ya había tenido dificultades para destacar en la exigente Premier League inglesa durante su anterior etapa en el Chelsea. Era una opción ofensiva aceptable, ni más ni menos, o al menos eso parecía.

Lo que sucedió en los nueve años de Salah en el club fue, por tanto, tan inesperado como mágico.

El jugador de 33 años anunció el martes que dejará el club al final de la temporada. Lo hará como uno de los máximos goleadores del Liverpool, ganador de múltiples títulos importantes y con la reputación de ser uno de los mejores jugadores que jamás hayan militado en la Premier League.

Pero si bien las estadísticas destacan su brillantez —de la que hablaremos más adelante—, fue su relación con la ciudad y la afición lo que lo distinguió de otras superestrellas que han pisado Anfield.

Salah comprendió a la comunidad y los seguidores lo adoptaron como uno más. Una leyenda viva, el mismísimo “Rey Egipcio” del Liverpool.

“Nunca imaginé lo profundamente que este club, esta ciudad, esta gente, se convertirían en parte de mi vida”, dijo Salah en su anuncio de despedida en redes sociales, sentado frente a una reluciente vitrina de trofeos.

“El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es historia. Es espíritu. No puedo explicarlo con palabras”.

En los años posteriores a su llegada, Salah se convirtió rápidamente en el ídolo de la última época dorada de los Reds. Bajo la dirección de Jürgen Klopp, el equipo se diseñó para potenciar su talento ofensivo.

Una y otra vez, fue Salah quien marcó los goles decisivos, quien creó las ocasiones de gol y quien ganó los partidos.

Probablemente terminará su carrera en el Liverpool como el tercer máximo goleador del club, y sus 191 goles en la Premier League lo sitúan actualmente en la cuarta posición de la tabla de goleadores históricos, solo por detrás de Wayne Rooney, Harry Kane y Alan Shearer.

Pero las estadísticas no reflejan los momentos mágicos que Salah fue capaz de crear en canchas de todo el país y de toda Europa.

Desde su anuncio, se han desatado debates en línea sobre cuál de sus goles es el mejor, y hay muchos momentos para elegir.

Algunos afirman que su jugada individual contra el Manchester City en 2021 fue la cumbre, cuando el extremo superó con facilidad a una de las mejores defensas del mundo antes de rematar al lateral de la red.

Otros señalan su gol contra el Chelsea en 2019, cuando recibió el balón por la derecha y disparó con fuerza al ángulo desde lejos, una jugada que se convirtió en su sello distintivo durante su etapa en el Liverpool.

Luego está su gol contra el Everton en 2017, una jugada que le valió a Salah el Premio Puskás de la FIFA, galardón al mejor gol de la temporada. Fue un gol que reflejó a la perfección su esencia: una actitud tenaz, una fuerza que superaba su baja estatura y un olfato goleador inigualable.

Pero el contexto de esos goles también es importante. Una y otra vez, Salah brilló en los momentos decisivos, creando arte con un simple toque de su zurda para darle la victoria a su equipo en innumerables partidos.

Esos momentos decisivos contribuyeron a la conquista de importantes trofeos, incluyendo dos títulos de liga y la Liga de Campeones de 2019. Además, fue nombrado Bota de Oro de la Premier League como máximo goleador en cuatro ocasiones.

Según Opta, desde la temporada 2017-18, Salah fue el máximo goleador de la liga (189 goles), registró la mayor cantidad de asistencias (92), el mayor número de tiros a puerta (480) y el mayor número de ocasiones de gol en jugada (534).

Sin duda alguna, fue uno de los mejores jugadores del mundo.

Pero, más allá de eso, Salah supo captar la esencia de lo que significa estar asociado con el Liverpool. Parecía comprender el tejido social de la comunidad de Merseyside y era adorado por mucho más que su habilidad en el campo.

Ese vínculo se fortaleció aún más el año pasado, cuando Salah lamentó la muerte de su compañero Diogo Jota junto a millones de aficionados del Liverpool en todo el mundo.

La tragedia sumió al Liverpool en la más profunda desesperación, y Salah y sus compañeros trabajaron junto a la afición para superar la tristeza que envolvía al club.

“Uno de los más grandes que jamás haya vestido la camiseta. Ha sido un placer haber disfrutado de incontables horas presenciando tu grandeza en primera persona”, escribió Joe Gomez, actual estrella del Liverpool, en Instagram, uno de los muchos compañeros que han compartido sus homenajes.

El defensa del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, excompañero de Salah en el Liverpool, también escribió en Instagram: “¡Qué trayectoria, hermano!”, antes de añadir: “Leyenda”.

Si bien su legado es incuestionable, su salida del Liverpool quizás se haya retrasado y, como en toda relación, ha habido altibajos.

En realidad, Salah no ha estado a su mejor nivel esta temporada, luchando por destacar en una liga que alguna vez dominó.

Esto provocó que su aparentemente inquebrantable vínculo con el club se pusiera a prueba a finales del año pasado, cuando tuvo un enfrentamiento público con la directiva del Liverpool tras ser excluido del once inicial.

Fue uno de los numerosos incidentes en los que Salah parecía empeñado en generar controversia en el club, lo que llevó a algunos aficionados, aunque temporalmente, a cuestionar sus intenciones.

Pero, como ya había sucedido antes, ambas partes se reconciliaron y Salah se reincorporó al equipo, anotando recientemente su gol número 50 en la Liga de Campeones, mientras el Liverpool sigue luchando por el trofeo más importante del fútbol de clubes esta temporada.

Y aunque prácticamente rescinde su contrato y deja el club gratis al final de la temporada, su paso por el club será recordado por todo lo bueno que aportó al equipo y a la ciudad de Liverpool.

“El apoyo que me brindaron durante la mejor época de mi carrera y su presencia en los momentos más difíciles es algo que nunca olvidaré y que siempre llevaré conmigo”, dijo Salah, dirigiéndose a los aficionados en su video de despedida.

“Irse nunca es fácil. Me dieron la mejor época de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi hogar, para mí y mi familia”.

“Gracias a todos ustedes, nunca caminaré solo”.

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