Un jurado declara responsables a Meta y YouTube en un juicio por adicción en redes sociales

Por Clare Duffy, CNN

Un jurado en California declaró a Meta y YouTube responsables en todos los cargos en un caso histórico que acusó a los gigantes tecnológicos de volver intencionalmente adicta a una joven y perjudicar su salud mental.

Meta y YouTube actuaron con negligencia en el diseño de sus plataformas, sabían que ese diseño era peligroso, no advirtieron sobre esos riesgos y causaron un daño sustancial a la demandante, determinó el jurado.

La decisión podría sentar un precedente para cientos de casos similares y derivar en cambios importantes en la forma en que operan las plataformas de redes sociales, especialmente para usuarios jóvenes, además de implicar pérdidas de millones, incluso miles de millones de dólares para las empresas tecnológicas.

El caso también marca un punto de inflexión para las redes sociales, tras años de preocupaciones de padres, defensores y legisladores sobre los perjuicios en línea a menores, que van desde problemas de salud mental hasta explotación sexual.

Una mujer de California, ahora de 20 años, identificada como Kaley, y su madre demandaron a Meta, a YouTube de Google, así como a Snap Inc. y TikTok, acusándolas de engancharla intencionalmente cuando era niña y provocar que desarrollara ansiedad, dismorfia corporal y pensamientos suicidas. Snap y TikTok llegaron a un acuerdo antes del juicio.

El jurado deliberó durante más de ocho días tras un juicio de siete semanas en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Ordenó a las empresas pagar un total de US$ 3 millones en daños compensatorios. Los miembros del jurado deliberarán próximamente si corresponde otorgar además daños punitivos y por qué monto, con base en el patrimonio neto de cada empresa.

El jurado determinó que Meta tiene el 70 % de la responsabilidad por los daños a Kaley y YouTube el 30 %.

Kaley estuvo presente en la sala para escuchar la decisión, junto con padres de otros adolescentes que, según afirman, resultaron afectados por las redes sociales.

Un portavoz de Meta dijo que la empresa evaluará sus opciones. “Respetuosamente no estamos de acuerdo con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales”, señaló.

Google indicó que apelará el fallo.

“No estamos de acuerdo con el veredicto y planeamos apelar”, dijo José Castañeda, portavoz de Google, en un comunicado. “Este caso malinterpreta YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social”.

Meta y YouTube habían negado las acusaciones de la demanda y cuestionaron la idea de que sus plataformas puedan ser adictivas. Señalaron funciones de seguridad implementadas en los últimos años, como herramientas de supervisión parental y restricciones de contenido y privacidad para adolescentes, que, según ellos, protegen a los jóvenes.

El caso de Kaley fue el primero de más de 1.500 similares contra las empresas de redes sociales en llegar a juicio. El resultado del miércoles no determinará los otros casos, pero podría orientar cómo se resuelven. Derrotas repetidas podrían obligar a los gigantes tecnológicos a pagar miles de millones de dólares y a modificar sus plataformas.

Las empresas también deberán enfrentar juicio más adelante este año en el primero de cientos de demandas adicionales presentadas por distritos escolares y fiscales generales estatales en todo el país, en un impulso legal que algunos han comparado con el momento en que las grandes tabacaleras se enfrentaron a la justicia.

La decisión del miércoles se produce un día después de que un jurado en Nuevo México declarara responsable a Meta por violar leyes estatales de protección al consumidor y no proteger a menores de depredadores sexuales.

La decisión representa un momento clave de rendición de cuentas para familias y defensores que durante años han exigido mayores medidas de seguridad en redes sociales. Padres que aseguran que sus hijos fueron perjudicados o murieron a causa de estas plataformas viajaron desde distintos puntos de Estados Unidos para asistir al juicio en Los Ángeles. Muchos esperan que el fallo impulse al Congreso a aprobar legislación más amplia sobre seguridad en línea.

“Los gigantes de las redes sociales nunca habrían enfrentado un juicio si hubieran priorizado la seguridad de los niños por encima de la interacción”, dijo James Steyer, fundador y director ejecutivo de Common Sense Media, en un comunicado tras la decisión. “En cambio, ocultaron su propia investigación que mostraba que los niños estaban siendo perjudicados y utilizaron a los menores y a la sociedad como conejillos de indias en experimentos masivos, descontrolados y altamente rentables. Ahora, los ejecutivos están rindiendo cuentas”.

Kaley, identificada solo por su nombre de pila porque sus reclamos se refieren a hechos ocurridos cuando era menor, describió ante el tribunal cómo su adicción sigue afectando su vida adulta, obligándola a salir a escondidas del trabajo para desplazarse en las aplicaciones y pasar largas horas intentando modificar su apariencia con filtros.

Meta sostuvo que fue la infancia difícil de Kaley, y no las redes sociales, lo que causó sus problemas de salud mental. Sin embargo, su abogado, Mark Lanier, argumentó que esas dificultades aumentaban la responsabilidad de las empresas de proteger a los menores.

YouTube había señalado que los registros de la cuenta de Kaley mostraban que utilizaba la plataforma solo por periodos cortos cada día, lo que, según la empresa, contradecía sus afirmaciones de adicción. Pero Lanier dijo que, como muchos niños, Kaley usaba la plataforma con frecuencia sin iniciar sesión.

En el juicio declararon altos ejecutivos de las compañías, incluido el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el jefe de Instagram, Adam Mosseri; y el vicepresidente de ingeniería de YouTube, Cristos Goodrow. Mosseri dijo que cree que el uso de redes sociales puede ser “problemático”, pero no “clínicamente adictivo”; Goodrow afirmó que sus propios hijos usan YouTube durante horas cada día y que considera que es “bueno” para ellos.

Documentos internos presentados en el tribunal arrojaron luz sobre los intentos de las empresas por atraer a usuarios jóvenes, así como sobre lo que sabían acerca de los posibles riesgos de sus plataformas. Documentos de Meta, por ejemplo, mostraron cómo la compañía decidió permitir filtros de “belleza” que modifican la apariencia de los usuarios, pese a que empleados y 18 expertos advirtieron que podrían ser perjudiciales.

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Con información de Samantha Delouya y Lisa Eadicicco, de CNN. Información adicional de Reuters.