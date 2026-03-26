Ascenso del “Rodrigato”: mientras la huella pública de Maduro se desvanece en Venezuela, Delcy Rodríguez consolida su poder

Por CNN Español

Dos pancartas con los mensajes “Free Cilia” y “Free Maduro” colgaban desde enero en las emblemáticas torres del Parque Central en el centro de Caracas. Con el tiempo y la brisa, las telas se desgastaron y cayeron de las imponentes estructuras. Solo quedan los restos y los carteles aún no han sido reemplazados.

La imagen se registra a menos de tres meses de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del líder chavista y de su esposa. El paisaje urbano comienza a cambiar y, si bien persisten imágenes de la pareja en distintos puntos de Caracas, el derrocado presidente pierde gradualmente visibilidad.

Mientras la presencia pública de Maduro se diluye en Venezuela, la de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, gana volumen. Varios expertos en comunicación política señalan un viraje en la narrativa oficial, con mayor énfasis en la figura de Rodríguez, tanto en actos públicos y discursos como en campañas digitales. En contraste con la omnipresencia anterior de Maduro, con extensas apariciones en medios y redes sociales, la mandataria interina tiene breves, aunque frecuentes, alocuciones y, hasta ahora, se mantiene esquiva a las preguntas de la prensa independiente.

En Venezuela ya se comienza a hablar del “Rodrigato”, al destacar a Delcy y a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a la cabeza de un movimiento que busca definir un nuevo momento político en el país. El 19 de marzo fueron anunciados nuevos ministros en el gabinete y una reforma completa de la cúpula militar, con siete cambios seguidos, horas más tarde, en lo que la jefa de Estado encargada definió como “un alto mando renovado”.

Destacó, fundamentalmente, la salida del general Vladimir Padrino, figura que acompañó casi todo el mandato de Maduro como ministro de Defensa, y su reemplazo por Gustavo González López, quien, días después de la operación de EE.UU., se hizo cargo de la seguridad de la presidenta encargada a través de la Casa Militar. El tablero político actual luce muy distinto del que dejó configurado Maduro.

Consultado por CNN, el experto en comunicación política, Andrés Cañizalez, analiza la fotografía política actual y el giro estratégico del chavismo tras la captura de Maduro y de Flores el pasado 3 de enero, así como de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada apenas dos días después. A su juicio, la campaña inicial por el regreso de la pareja Maduro-Flores, actualmente recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, fue perdiendo fuerza lentamente desde febrero, cuando comenzaron a aumentar los actos de los hermanos Rodríguez.

“Inicialmente había como mucha relevancia en el tema de que regresaran, de que devolvieran a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Era como una bandera”, señala Cañizalez, quien añade que eso ha disminuido bastante.

Maduro y Flores tienen audiencia este jueves 26 de marzo a las 11:00 am en la Corte federal de Nueva York; en las últimas semanas, esa audiencia no ha sido un tema principal en los medios ni en los discursos.

Rodríguez se mantiene al frente de los asuntos estratégicos del país con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso la reconoció como la única jefa de Estado el 5 de marzo, dos meses después de su juramentación.

La líder oficialista sostiene encuentros de peso, incluida la recepción de funcionarios estadounidenses, entre otros actos de gestión, pero también realiza recorridos por comunidades y actos que algunos analistas consideran eventos de campaña. Una reunión con pescadores, la visita a un local de producción artesanal de cacao, una caminata por una comuna dentro del Fuerte Tiuna, en Caracas, y una entrega de suministros técnicos han formado parte de su agenda reciente.

Cañizalez ve a Rodríguez como “candidata natural” en eventuales elecciones y asegura que, al mismo tiempo, el chavismo va resolviendo sus diferencias “puertas adentro”, apostando al alivio económico del país, en medio de inversiones petroleras extranjeras encabezadas por Washington, para ganar terreno político. El chavismo siempre se ha mantenido en campaña, explica Cañizalez.

Delcy Rodríguez viene de ejercer varios cargos durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, como ministra del Despacho de la Presidencia (2006), ministra de Comunicación (2013-2014) y ministra de Relaciones Exteriores (2014-2017). En 2017 se postuló como candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, único cargo de elección popular al que ha optado, en un proceso en el cual, la oposición mayoritaria decidió no participar por considerarlo ilegítimo e inconstitucional. Rodríguez presidió esa Constituyente hasta 2018, cuando Maduro la designó vicepresidenta ejecutiva.

Según un informe de la organización no gubernamental Cazadores de Fake News, que analizó las cuentas de Telegram del Ministerio de Comunicación, VTV y otras redes oficialistas, la maquinaria de propaganda se reordenó a partir de finales de enero, lo que modificó la tendencia a centralizar la narrativa en torno a la figura de Maduro para poner el foco en Delcy Rodríguez. Destacan que los medios del Gobierno mencionan mucho menos u omiten, según este análisis, a Maduro en algunas piezas comunicacionales clave. Incluso resaltan que se ha reordenado el relato en torno a los hermanos Rodríguez, quienes cada vez son mencionados con mayor frecuencia y, en especial, con mensajes dirigidos a posicionar a Delcy Rodríguez como garantía de continuidad institucional y de equilibrio de poder tras el arresto de Maduro.

CNN consultó al Ministerio de Comunicación e Información para conocer sus comentarios sobre al informe sin hasta ahora haber recibido respuesta.

Por su parte, Cañizalez destaca que algunos medios nacionales ya comienzan a llamarla “presidenta”, sin agregar “encargada” ni “interina”. También menciona que el respaldo de Trump y sus constantes valoraciones positivas elevan su “imagen de eficiencia”.

El experto explica que, en la actualidad, se ejerce un tipo de liderazgo dual, en el que, por una parte, está Jorge Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, quien maneja la exposición pública agresiva, asumiendo entrevistas desafiantes y actividades como visitas a centros de reclusión. Mientras tanto, Delcy queda bajo una suerte de protección, intentando crear una imagen de moderación y proyectando “convivencia y reencuentro”.

El director de Cazadores de Fake News, Adrián González, dijo a CNN que, tras realizar una investigación, determinaron la existencia de una supuesta red de canales en redes sociales que difunden contenido favorable a Delcy Rodríguez bajo la apariencia de noticieros legítimos. Según la investigación, se han identificado más de 50 videos distintos que les han aparecido a usuarios venezolanos como anuncios previos a la visualización de videos en plataformas digitales en su versión gratuita y que estarían siendo distribuidos a través de al menos 14 canales que simulan ser medios televisivos. Ante la consulta de CNN, el Minci negó tener vinculación con dicha campaña.

González explica que se trata de contenidos presentados por unos 20 narradores de noticias, dirigidos específicamente a usuarios venezolanos. Explica que, como resultado de la investigación, determinaron que se trata de lo que denominan una operación de influencia o campaña de desinformación encubierta que, según estiman, ya ha alcanzado más de 47 millones de visualizaciones.

González precisa que los videos no contienen información falsa, sino que utilizan fragmentos de coberturas reales de medios internacionales reconocidos y de algunos medios nacionales para resaltar favorablemente la gestión de Rodríguez. En su opinión, el problema radica en que esos contenidos se presentan como si fueran piezas informativas, cuando en realidad son publicidad.

“No es técnicamente fake news, pero sí una operación engañosa”, advierte. El uso de formatos que imitan a los noticieros busca aprovechar la credibilidad de los medios, mencionando medios internacionales con el objetivo de posicionar una narrativa favorable. La ONG también señaló que, para estos efectos, fueron contratados al menos 20 actores argentinos para participar en la campaña como presentadores de noticias. Advierte que esta práctica puede confundir a millones de usuarios venezolanos que consumen estos contenidos en redes sociales sin distinguir su carácter publicitario.

El investigador también contextualiza esta estrategia en un patrón previo. Asegura que, entre 2024 y 2025, la administración de Maduro intensificó sus ataques vía redes sociales contra medios independientes, acusándolos de difundir noticias falsas.

Además, González considera que otro elemento clave es la falta de transparencia financiera. Dice que quienes están detrás de la operación han evitado dejar rastros directos, lo que dificulta establecer responsabilidades. Este tipo de campañas, explica, suelen subcontratarse precisamente para diluir cualquier vínculo a través de los pagos.

Asimismo, cree que piezas como esas deberían estar claramente identificadas como propaganda política. Según la información recabada por la ONG, los pagos se habrían canalizado a través de una empresa publicitaria en Argentina. Una información que no ha sido confirmada de forma independiente por CNN.

Aunque no se han encontrado vínculos directos entre la campaña y el Ministerio de Comunicación, González señala que las narrativas coinciden con los principales mensajes impulsados por el Gobierno.

A pesar de su consolidación, Delcy Rodríguez enfrenta un vacío de origen. Fue designada vicepresidenta por Maduro, cuya legitimidad fue cuestionada por la oposición, organismos internacionales y varios países, entre ellos Estados Unidos. Bajo este cargo se posicionó en la línea sucesora y ahora lidera bajo una nueva estrategia, con un Gabinete y alto mando militar reconfigurados a su medida.

Su ascenso tiene lugar en el contexto de la caída de Maduro tras su detención, calificada de ausencia forzada por el Tribunal Supremo de Justicia, una figura inédita que no está en la constitución y que clasifica la situación como “imposibilidad material y temporal” para regresar, evadiendo la falta absoluta del 233 que obligaría a elecciones en 30 días o a los 90 días prorrogables hasta 180 días para llamar a comicios. Así, los Rodríguez avanzan en sus planes en medio de un limbo jurídico y sin que se vislumbre en el horizonte una fecha de elecciones.

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