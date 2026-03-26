El gobierno de Trump admite error en demanda sobre arrestos en tribunales de inmigración que justificó con memorando del ICE

Por Priscilla Alvarez

El Departamento de Justicia admitió el martes ante un juez federal que ha estado basándose incorrectamente en un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para justificar arrestos en los tribunales de inmigración, según un nuevo documento presentado ante el tribunal en una demanda en curso.

La demanda, interpuesta el año pasado por grupos de derechos civiles, cuestiona la política del gobierno de Trump de arrestar a personas en los tribunales de inmigración, una práctica que acaparó la atención nacional el año pasado cuando los inmigrantes se presentaron a sus audiencias judiciales como parte del proceso legal de inmigración.

En una carta dirigida al juez Kevin Castel y presentada el martes, Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, admitió que la administración hizo declaraciones falsas ante el tribunal sobre un memorando del ICE de mayo de 2025 al que se ha hecho referencia repetidamente en el caso.

En su defensa de la política, el gobierno federal se basó en las directrices del ICE, pero el Departamento de Justicia supo esta semana que dicho memorando se refiere a las acciones de cumplimiento de la ley dentro o cerca de los juzgados, no específicamente a los tribunales de inmigración. Los tribunales de inmigración están bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia.

“Escribimos con respeto y pesar para corregir una declaración errónea de un hecho que el Gobierno hizo ante el Tribunal y los demandantes”, escribió Clayton en la carta, y agregó que el abogado del ICE informó al Departamento de Justicia más temprano ese día que la guía “no se aplica ni se ha aplicado nunca a las acciones civiles de control de la inmigración” cerca de los tribunales de inmigración.

Clayton afirmó que el gobierno retiraría partes de sus informes y declaraciones realizadas en las audiencias orales del pasado mes de septiembre que se basaban en dichas directrices.

“Lamentamos profundamente que este error haya salido a la luz en esta etapa tan tardía, después de que las partes hayan invertido importantes recursos y tiempo en litigar este caso y de que este tribunal haya considerado cuidadosamente la impugnación de los demandantes a las directrices del ICE de 2025”, escribió el fiscal en la carta.

CNN se ha puesto en contacto con ICE para obtener comentarios.

En respuesta a la admisión del gobierno federal, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ambas involucradas en la demanda, afirmaron que “las implicaciones de este hecho son de gran alcance”.

“En los meses transcurridos desde que el Tribunal se basó en la declaración del gobierno para denegar a los demandantes la medida cautelar, los demandados han seguido arrestando a personas no ciudadanas en sus audiencias ante el tribunal de inmigración, lo que ha resultado en su detención, a menudo en instalaciones situadas a cientos de kilómetros de distancia”, escribieron en una carta dirigida al juez.

El año pasado, la administración Trump comenzó a detener a migrantes en los pasillos de los juzgados de todo el país, a veces incluso momentos después de que presentaran sus alegatos. Esta medida alarmó a abogados y defensores, quienes afirmaron que la práctica estaba convirtiendo los tribunales de inmigración, lugares donde se garantiza el debido proceso, en zonas de miedo y donde se castigaba a quienes simplemente cumplían las normas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.