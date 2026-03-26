¿Qué ha pasado en el proceso penal de Nicolás Maduro y Cilia Flores hasta ahora?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Nicolás Maduro y Cilia Flores volverán a la corte este jueves. A los 83 días de su captura en un operativo militar de Estados Unidos, el derrocado presidente de Venezuela y su esposa tendrán su segunda audiencia frente a la justicia estadounidense, ante la que son acusados de delitos relacionados con narcotráfico y manejo de armas, cargos que ambos rechazan.

En el transcurso de este proceso penal, los abogados de Maduro y Flores han señalado que el gobierno de Estados Unidos impide que Venezuela pague la defensa del mandatario y han buscado que el caso se desestime, sin haberlo logrado hasta ahora. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dice que Maduro debe regresar al país, pero al mismo tiempo ha dado pasos para lo que define como una nueva relación con Estados Unidos.

Aquí recordamos los principales hechos de esta historia.

Maduro y Flores fueron capturados durante las primeras horas del 3 de enero durante un operativo militar de Estados Unidos en Caracas y otras ciudades de Venezuela. Estados Unidos argumentó entonces que la pareja encabezaba una red presuntamente responsable de diversos delitos.

En su acusación, Estados Unidos también incluyó al ministro del Interior, Diosdado Cabello; al hijo mayor de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y al político y exfuncionario Ramón Rodríguez Chacín, quienes rechazan los señalamientos en su contra. En ese documento, Estados Unidos también acusa a Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, presunto líder del grupo delictivo Tren de Aragua, una pandilla a la que el gobierno de Donald Trump designó como organización terrorista transnacional.

Inmediatamente después de ser capturados, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York, donde se les colocó en detención y el 5 de enero tuvieron su primera audiencia judicial frente a una corte federal. Ahí, ambos se declararon inocentes de los cargos en su contra. Además, se citó a una nueva audiencia para el 17 de marzo, aunque esta finalmente se pospuso para el día 26.

Horas después de que Maduro y Flores tuvieron su primera audiencia en Nueva York, donde permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió formalmente como presidenta encargada.

Rodríguez tomó el puesto luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le ordenara hacerlo debido a la ausencia forzada de Maduro.

El 11 de febrero, Nicolás Maduro Guerra relató a simpatizantes chavistas una conversación que tuvo con su padre. Según el hijo mayor del derrocado presidente —también conocido como “Nicolasito”—, en esa charla él le dijo estar tranquilo y convencido de que en Venezuela se están tomando “los pasos correctos” para conseguir “la unidad del pueblo”.

Desde la captura de su padre, Maduro Guerra publica en sus redes sociales imágenes para exigir su regreso al país. Afirma que Maduro y Flores fueron “secuestrados” y acompaña sus publicaciones con la etiqueta #LosQueremosDeVuelta.

En una carta enviada el 20 de febrero al juez Alvin K. Hellerstein, el abogado de Maduro, Barry J. Pollack, acusó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) de obstaculizar la defensa de su cliente.

Pollack dijo entonces que, a pesar de habérselo solicitado, la OFAC no ha emitido una licencia para permitir que el gobierno de Venezuela pague los gastos de representación de Maduro, algo que debería ocurrir dado que Maduro sigue siendo considerado jefe de Estado, argumentó el jurista.

Días después, fiscales tacharon de “extraordinaria” esta solicitud, al tiempo que llamaron al juez a desestimarla junto con la moción de la defensa para que se desestime el caso.

A principios de marzo, mientras seguía su marcha el proceso penal contra Maduro y Flores, el gobierno de Estados Unidos notificó a la justicia que reconoce a Delcy Rodríguez como “la única jefa de Estado” en Venezuela.

La notificación de este reconocimiento para la presidenta encargada se dio luego de numerosos acercamientos entre ella y funcionarios de Estados Unidos, así como de varias declaraciones en las que el presidente Donald Trump ha dicho que Rodríguez “está haciendo un gran trabajo”.

Aunque Rodríguez ha rechazado el operativo que condujo a la captura de Maduro y Flores, también ha insistido en que Venezuela está abierta a tener una relación de cooperación y respeto con Estados Unidos. El 5 de marzo, ambos países anunciaron un acuerdo para restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019.

El 19 de marzo, los abogados de Maduro y Flores, Barry J. Pollack y Mark Donnelly, respectivamente, presentaron ante el juez una moción para insistir en que se desestime el caso contra sus clientes.

Pollack y Donnelly dicen que sus representados no tienen recursos para pagar su defensa, que esos pagos debería cubrirlos el gobierno de Venezuela y que, a su parecer, los fiscales de Estados Unidos hasta ahora no han podido rebatir estos argumentos.

Los fiscales, en tanto, insisten en que las regulaciones de la OFAC impiden que un gobierno sancionado pague los gastos de personas sancionadas y que Maduro y Flores podrían recurrir a fondos propios.

Para la audiencia de este jueves, Maduro y Flores nuevamente serán trasladados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hasta la corte federal ubicada en Manhattan. Se espera que haya manifestantes alrededor del edificio.

Esta semana, el hijo de Maduro dijo que se verá que su padre está “fuerte” porque se mantiene haciendo ejercicio mientras está detenido, pese a las duras condiciones por las las que es conocida la prisión de Brooklyn.

Se prevé que la de este jueves sea una audiencia de estatus sobre el caso contra Maduro y Flores, aunque es también posible que se discutan asuntos pendientes como el financiamiento de la defensa de los acusados o las medidas para proteger el manejo de la evidencia.

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Con información de María Santana, Kara Scannell, Sol Amaya y Juan Carlos López, de CNN.