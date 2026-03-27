“BTS: The Return”: el documental que explora el regreso de la banda y la creación de “Arirang”

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

BTS presentó su documental “BTS: The Return” a través de Netflix, en el que muestran el largo camino que les tomó la grabación de su más reciente disco, “Arirang”, con el que regresan a la escena musical.

El documental, de hora y media de duración, comienza recapitulando la decisión de pausar su carrera cuando se encontraban en la cima del éxito, debido a que debían cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, lo que causó tristeza entre los fans de la banda. La producción muestra cómo, poco más de tres años después de este receso, los integrantes se reunieron nuevamente en Estados Unidos en agosto de 2025 para retomar el camino musical que habían dejado en pausa.

El grupo relató cómo fueron sus sesiones de grabación en Los Ángeles, donde vivieron durante varias semanas. Esta experiencia les permitió experimentar con diversos sonidos y encontrar el estilo musical adecuado para su regreso. Tras finalizar las grabaciones, la banda regresó a su país natal, donde se completó la mezcla de “Arirang”.

Durante el documental, los integrantes también miran al pasado a través de antiguas grabaciones de sus inicios y celebran sus logros hasta el momento. Además, algunos expresaron su deseo de que la banda continúe por muchos años más. J-Hope destacó que es gracias a las experiencias compartidas que el grupo ha logrado perdurar en el tiempo.

Este trabajo también explora los desafíos que enfrentaron para definir la identidad del nuevo disco, las trabas creativas y el proceso que los llevó a titular el álbum “Arirang”, así como la selección final de canciones que integran la producción.

Hacia el final del documental, se muestra el regreso de la agrupación a Seúl, donde se realizó la sesión fotográfica del disco y se tomó la decisión de lanzar “SWIM” como sencillo principal, a pesar de las opiniones divididas dentro del equipo. Finalmente, concluyeron que se trataba de una canción que refleja su madurez y evolución.

La banda de k-pop prepara su esperado regreso a los escenarios el próximo 9 de abril con una gira mundial que los llevará a 34 ciudades, incluidas Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago (Chile) y Sao Paulo.

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