La gran apuesta de Amazon por la IA lleva gestándose 20 años

Por Lisa Eadicicco, CNN

Matt Garman hace posible tu vida digital: tu pedido en Starbucks, tu maratón de Netflix, tu navegación por Pinterest.

Como CEO de la división de computación en la nube de Amazon, desempeña un papel fundamental en la decisión de cómo desplegar los recursos informáticos necesarios para impulsar internet, una responsabilidad que pronto podría incluir la configuración del futuro de la IA.

Pocas personas conocen el negocio tan bien como Garman, quien se reunió con CNN en la sede de Amazon en Seattle a mediados de marzo. Como becario, redactó el documento que definía la estrategia comercial de Amazon Web Services (AWS). Y fue el primer gerente de producto de AWS cuando se unió a Amazon a tiempo completo en 2006, ayudando a las empresas a adaptarse a la web en los inicios de internet.

Veinte años después de su lanzamiento en marzo de 2006, AWS se ha vuelto crucial para prácticamente cualquier empresa que dependa de herramientas basadas en internet. Cuando AWS falla, partes de la sociedad se paralizan.

Esto representa un gran negocio para Amazon, que facturó US$ 128.700 millones el año pasado. Pero la IA ha revolucionado la industria tecnológica. Amazon ya está implementando cambios importantes, como el aumento del gasto en infraestructura de IA, que se estima en US$ 200.000 millones este año, y el recorte de decenas de miles de puestos de trabajo.

Garman explicó por qué Amazon considera necesarias estas medidas. La reducción de personal está agilizando las operaciones diarias, y existe suficiente demanda acumulada de IA para mantener ocupadas las herramientas en la nube de Amazon durante los próximos cinco a diez años, incluso si la tecnología deja de avanzar, afirmó.

Cuando se lanzó AWS, dijo, “tuvimos que explicar qué era el concepto de computación en la nube, por qué era importante y por qué Amazon se involucraría en ello”.

Esas conversaciones vuelven a resultar familiares.

“Si avanzamos rápidamente hasta donde nos encontramos hoy en día con la IA, creo que los desafíos son prácticamente los mismos”, dijo Garman. “Mucha gente tendrá que replantearse su forma de trabajar”.

AWS se lanzó para proporcionar infraestructura de TI virtual y servidores a las empresas.

La propuesta era sencilla: Amazon se encargaría de las operaciones técnicas de backend para que las empresas pudieran centrarse en sus productos y clientes. Pero fue una apuesta arriesgada para una empresa que alcanzó la fama transformando el sector minorista.

“Nos sentimos muy cómodos con que nos malinterpreten”, declaró el fundador de Amazon, Jeff Bezos, a Bloomberg Businessweek en 2006.

Los empleados de Amazon siguen adoptando esa mentalidad hoy en día, según comentó Jeff Barr, evangelista jefe de AWS y veterano de la empresa con 23 años de experiencia, a CNN.

Mientras caminaba por la recepción de camino a reunirme con Garman, pasé junto a un barista que servía lattes especiales para celebrar el 20.º aniversario de AWS.

Nos recibe una voz incorpórea por el intercomunicador preguntando a quién venimos a ver a la planta restringida donde nos espera Garman. Mientras me acompañan a una de sus salas de conferencias personales, veo una muestra tangible del enorme alcance de AWS: una estantería adornada con cascos de fútbol americano autografiados. La NFL es uno de los clientes más importantes de AWS, lo que demuestra lo crucial que se ha vuelto para la vida tanto online como offline.

Esto dista mucho de las conversaciones sobre almacenamiento en internet en un pub de Seattle que dieron origen a AWS. Garman me cuenta que incluso a sus propios padres les costó entender qué era la computación en la nube cuando les describió su trabajo por aquel entonces.

“Fue muy difícil explicárselo”, dijo. “Y mi padre me preguntó: ‘¿Es como el técnico que viene a mi oficina a arreglar la impresora?’”.

Pero AWS acabó convirtiéndose en indispensable para los emprendedores web, y ahora su futuro depende de lograr lo mismo para las empresas de IA.

Amazon participa activamente con algunos de los principales actores de la IA, como OpenAI y Anthropic, invirtiendo miles de millones directamente, ayudando a distribuir sus servicios y proporcionando tecnología para entrenar sus modelos. También ha desarrollado chips personalizados para tareas de IA.

Pero AWS también quiere ser fundamental para todas las empresas a través de su plataforma Bedrock, que, según Amazon, utilizan más de 100.000 empresas para crear sus propias aplicaciones y agentes de IA. Así como los primeros productos de AWS permitieron a las empresas acceder a almacenamiento y capacidad de procesamiento sin realizar grandes inversiones en infraestructura, las nuevas herramientas de Amazon están haciendo que los modelos de IA sean más accesibles, según la compañía.

Amazon es el mayor proveedor de servicios en la nube, lo que le otorga una posición ventajosa para aprovechar el aumento de la demanda de computación relacionado con la IA. Sin embargo, sus rivales Microsoft y Google están ansiosos por alcanzarla.

La cuota de mercado de Amazon en la nube disminuyó del 39% en 2023 al 37,7% en 2024, según la firma de investigación de mercado Gartner.

La nube de Google resulta atractiva para las startups porque es un poco más fácil de usar y de empezar a implementar, según Jacob Colker, director general de A12 Incubator, con sede en Seattle, que ayuda a las startups de IA a desarrollar sus negocios. Además, Google cuenta con un programa de crédito más generoso para empresas jóvenes.

AWS anunció que ha otorgado más de US$ 8.000 millones en créditos a 350.000 nuevas empresas a través de su programa para startups, AWS Activate. También afirma que más del 65% de las startups valoradas en mil millones de dólares, según informó Pitchbook en octubre (una base de datos que rastrea la financiación de startups y otros datos financieros), están desarrollando sus operaciones en AWS.

Colker añadió que la situación podría cambiar en cualquier momento.

“El ritmo de la innovación es vertiginoso en el mundo de la tecnología, y creo que lo mismo ocurre con muchos proveedores de servicios en la nube”, declaró.

Los centros de datos monolíticos de Amazon y los millones de kilómetros de cables de fibra óptica son la base de internet. Pero son las decisiones que se toman dentro de edificios como la torre Amazon Reinvent, de cristal, en el centro de Seattle, las que ayudan a determinar el futuro de Amazon, y el de millones de otras empresas, si las cosas le salen bien a Amazon.

En una tarde nublada en Seattle, Garman y yo conversamos sobre una de las preguntas más importantes que Wall Street tiene sobre Amazon: los US$ 200.000 millones que la compañía planea invertir este año en infraestructura de IA. Esta cifra supera en más de US$ 50.000 millones las expectativas de los analistas y los US$ 131.800 millones que Amazon invirtió en propiedades y equipos en 2025.

El gasto en IA se ha vuelto tan grande que la firma de investigación de mercado Gartner ahora clasifica a empresas como Amazon como “estados nación digitales”, ya que “controlan suficiente tierra, energía, agua y talento como para rivalizar con países enteros”, dijo la analista Nicole Greene.

¿Adónde va ese dinero?

“Esto no es ningún secreto: se trata de centros de datos y servidores”, dijo Garman.

El gasto desorbitado ha alimentado la preocupación por una burbuja en el ámbito de la IA.

Los gigantes tecnológicos insisten en que la demanda de IA es tan alta que están compitiendo por conseguir capacidad de procesamiento. Los críticos quieren saber cuándo las empresas obtendrán un retorno de esas inversiones.

El derroche de dinero de Amazon no es su única medida reciente que ha causado revuelo. La compañía recortó aproximadamente 30.000 puestos de trabajo en dos rondas de despidos —una en octubre y otra en enero— para agilizar la evolución de la IA, según afirma.

Amazon había declarado anteriormente que los avances en IA no fueron la causa principal de los recortes, aunque el CEO Andy Jassy afirmó en junio que la compañía necesitará “menos personal” a medida que la IA transforme el trabajo. Garman señaló que la IA está desempeñando un papel más importante en las operaciones, como la planificación de la cadena de suministro, la gestión de los recursos de los centros de datos y, por supuesto, el desarrollo de software.

Las herramientas de codificación de IA que permiten a los programadores crear sus propios equipos de agentes de IA están revolucionando la industria del software. Proyectos que en AWS habrían tardado entre dos y tres años ahora se realizan en cuestión de meses con equipos pequeños, explicó Garman.

De hecho, Garman afirmó que los equipos de AWS están desarrollando a un ritmo que no se veía desde hace muchos años.

Las acciones de Amazon podrían haber causado revuelo porque abordaron dos de las mayores preocupaciones surgidas el año pasado en torno a la IA: el impacto de la tecnología en el empleo y la posible creación de una burbuja.

Sin embargo, algunos expertos, como James Landay, cofundador del Instituto Stanford para la IA Centrada en el Ser Humano, comentaron anteriormente a CNN que el papel de la IA en el desarrollo de software se ha exagerado en algunos casos. Y con cada presentación de resultados, los analistas parecen tener más preguntas sobre cuándo se verán reflejados en nuevos productos los miles de millones invertidos en IA.

Garman confía en que estas inversiones darán sus frutos.

En una reunión reciente con unos 150 altos directivos del sector tecnológico, el 90 % de los asistentes levantaron la mano al preguntarles si estaban viendo un retorno de la inversión en IA “sólidamente positivo” o si esperaban verlo en los próximos seis meses, explicó.

“Estoy seguro de que existen”, afirmó Garman sobre los indicios de una burbuja en la IA. “Pero aún no los he visto”.

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Con información de Rhyannon Bartlett-Imadegawa, de CNN.