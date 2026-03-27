Minas, misiles y kilómetros de costa: ¿Por qué Irán tiene la ventaja en el estrecho de Ormuz?

Por Lauren Kent y Annette Choi, CNN

El estrecho de Ormuz lleva prácticamente cerrado casi cuatro semanas, lo que ha sumido a los mercados petroleros mundiales en el caos, y no se vislumbra un final claro.

Las amenazas y los ataques de Irán contra buques en el Golfo han aumentado el riesgo de tránsito lo suficiente como para detener casi todo el tráfico a través de este estrecho canal, que es la principal vía de transporte de aproximadamente el 20 % del petróleo y el gas natural del mundo, además de los fertilizantes que ayudan a cultivar los alimentos de los que depende el mundo.

A medida que se agrava la crisis energética, el presidente Donald Trump se ha referido a algunos esfuerzos diplomáticos para poner fin al bloqueo, al tiempo que ha anunciado el despliegue de miles de tropas adicionales en Medio Oriente y ha estudiado la posibilidad de que la Armada estadounidense escolte a los petroleros.

Pero Irán aún tiene ventaja en muchos aspectos, en parte debido a sus métodos de guerra no convencionales, que incluyen drones baratos y minas marinas, y en parte debido a su geografía.

En conjunto, estas dos realidades dificultan que Estados Unidos u otros países defiendan sus buques o garanticen militarmente la seguridad del estrecho.

Y para Irán es lucrativo mantener el control. Funcionarios iraníes han declarado que seguirán cobrando tasas por el paso seguro de algunos buques cisterna a través del estrecho, después de que Lloyd’s List Intelligence publicara un informe el 23 de marzo en el que se afirmaba que al menos dos buques habían pagado grandes sumas para cruzarlo.

Según la empresa de análisis marítimo Vortexa, el estrecho de Ormuz tiene aproximadamente 24 millas de ancho en su punto más angosto. Casi todo el tráfico marítimo pasa por dos rutas principales que son aún más estrechas.

“Se le describe como un punto estratégico por una buena razón. Supuestamente existen muchos puntos estratégicos en todo el mundo. Pero se podría argumentar que este es particularmente complejo, porque no hay alternativas”, afirmó Nick Childs, investigador principal de Fuerzas Navales y Seguridad Marítima en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

Parte del desafío para los buques y cualquier posible operación de escolta de barcos radica en que el margen de maniobra es muy limitado.

“En mar abierto siempre existe la opción de cambiar de ruta. En un punto estratégico o un mar estrecho, esa opción es imposible”, afirmó Kevin Rowlands, editor de la revista del centro de estudios Royal United Services Institute. “Eso significa que Irán no necesita necesariamente buscar y encontrar sus objetivos. Puede simplemente esperar”.

Según explicó, esto crea una “zona de aniquilación” en la que el tiempo de aviso ante un ataque puede ser de apenas segundos.

Por no mencionar que Irán cuenta con casi 1.600 kilómetros de costa, desde donde puede lanzar misiles antibuque. Estas baterías de misiles son móviles, lo que dificulta su eliminación, y la extensa costa del Golfo Pérsico le permite atacar mucho más allá del estrecho.

“En el lado norte, la parte iraní, no es una llanura. Hay colinas, montañas, valles, zonas urbanizadas e islas costeras. Todo esto dificulta la detección de una amenaza inminente y facilita que Irán oculte sistemas de armas móviles”, declaró Rowlands, quien también fue director del Centro de Estudios Estratégicos de la Marina Real Británica, a CNN en un correo electrónico.

Según los analistas, la capacidad de Irán para infligir daños a buques mercantes mediante su arsenal de capacidades ofensivas se ha reducido desde que comenzó la guerra.

“Sin embargo, es casi imposible reducir el riesgo a cero, y podemos esperar que los buques se enfrenten durante algún tiempo a un nivel residual de amenaza por parte de algunos o todos estos sistemas”, opinó Rowlands.

Según Rowlands, la complejidad de las amenazas implica que cualquier operación de escolta de buques probablemente tendría que ir mucho más allá de un convoy tradicional de buques de guerra que viajan delante y detrás de los petroleros.

“Es más probable que una misión naval emplee un enfoque de defensa por capas, con vigilancia mediante satélites, aviones de patrulla y drones aéreos. Los buques podrían seguir una ruta específica que haya sido despejada de minas”, afirmó.

Según Childs, Estados Unidos ha logrado debilitar muchas de las capacidades navales convencionales de Irán. Sin embargo, la mayor amenaza sigue proviniendo del arsenal no convencional iraní, como drones, lanchas rápidas de ataque e incluso embarcaciones no tripuladas cargadas de explosivos.

“Si los iraníes deciden colocar minas, se pueden lanzar desde la popa de un dhow (velero) que, de otro modo, parecería inofensivo”, declaró Childs a CNN. “Aunque Estados Unidos probablemente ya haya detectado los principales submarinos iraníes, es posible que aún haya que tener en cuenta los ‘submarinos enanos’”, añadió, refiriéndose a los pequeños submarinos que pueden operar en aguas poco profundas.

Los aliados de Estados Unidos, entre ellos el Reino Unido, Francia y Bahrein, también están trabajando para desarrollar planes viables que garanticen la seguridad del transporte marítimo internacional en esta vía fluvial.

Irán ha atacado al menos 19 embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico y en el golfo de Omán.

Los analistas señalan que Irán ni siquiera necesita destruir buques para lograr su objetivo de interrumpir el comercio energético mundial.

Mientras la amenaza siga siendo suficientemente alta, es poco probable que las navieras se arriesguen a reanudar el tránsito. Sin embargo, algunos buques con vínculos con Irán, China, India y Pakistán han logrado cruzar el estrecho.

Irán ha declarado que los barcos no hostiles pueden transitar por el estrecho si se coordinan con las autoridades iraníes.

El informe de Lloyd’s List Intelligence indica que al menos 16 embarcaciones lo han logrado, incluyendo uno que supuestamente pagó una tarifa de US$ 2 millones, así como varios petroleros “zombis” que utilizaron identidades falsas de buques desmantelados. CNN no ha podido verificar el informe de forma independiente.

Aunque finalmente se reanude todo el tráfico de buques cisterna, llevará tiempo eliminar la acumulación de casos: según la Organización Marítima Internacional, casi 2.000 buques están atrapados en el Golfo Pérsico.

La administración Trump ha estado pregonando lo que considera avances diplomáticos. Irán, por su parte, sostiene que no está negociando con Estados Unidos, aunque ha reconocido un intercambio de mensajes a través de mediadores.

Las declaraciones de Trump sobre negociaciones se producen en un contexto en el que miles de infantes de marina y marineros estadounidenses se dirigen hacia Medio Oriente.

Dos funcionarios estadounidenses informaron a CNN a principios de esta semana que la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines y el Grupo Anfibio Boxer están en camino.

Anteriormente, los funcionarios estadounidenses habían comunicado a CNN que la Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) del buque de asalto USS Tripoli sería enviada a Medio Oriente, sin revelar la ubicación exacta de su despliegue ni las operaciones en las que se utilizaría.

Estas Unidades Expedicionarias de Marines (MEU, por sus siglas en inglés) se han utilizado normalmente para misiones como evacuaciones y operaciones anfibias que requieren el traslado de buques a tierra, como incursiones y asaltos.

Esto ha aumentado las especulaciones sobre posibles operaciones terrestres, aunque la administración Trump ha declarado hasta el momento que ha descartado las operaciones terrestres en Irán.

Analistas militares afirmaron que Estados Unidos podría estar confiando en que el simple hecho de desplegar el USS Tripoli y otros buques de guerra en la región para representar una amenaza podría ser suficiente para cambiar los cálculos de Irán.

Trump también amenaza con atacar más instalaciones relacionadas con el comercio petrolero de Irán si este país continúa bloqueando el estrecho de Ormuz.

El viernes pasado, el ejército estadounidense atacó instalaciones militares en la isla de Kharg, que gestiona aproximadamente el 90 % de las exportaciones de crudo del país.

Las instalaciones relacionadas con el comercio petrolero en la isla, controlada por el Gobierno, no fueron atacadas, pero Trump ha advertido que podrían ser los próximos blancos, lo que representaría una nueva escalada.

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Con información de Brad Lendon, Hanna Ziady, Helen Regan, Haley Britzky y Zachary Cohen, de CNN.