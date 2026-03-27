Protestas No Kings en EE.UU.: dónde y cuándo son, por qué salen a las calles y qué dice Trump

Por Rebekah Riess y Chris Youd, CNN

Se espera que millones de personas se unan a una manifestación nacional en EE.UU. el sábado para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump, el alto costo de vida y la guerra contra Irán, según los organizadores del evento.

Se prevén más de 3.100 manifestaciones de “No Kings” —aproximadamente tantas como condados hay en Estados Unidos— en los cincuenta estados, incluyendo una ciudad de Alaska dentro del Círculo Polar Ártico, impulsadas por un creciente apoyo popular en los suburbios.

“El pueblo estadounidense está furioso” y “es quien impulsa este movimiento”, declaró Sarah Parker, coordinadora nacional del movimiento ciudadano 50501, quien ayudó a organizar los eventos, en una conferencia de prensa de la Coalición No Kings el jueves.

Casi 7 millones de personas asistieron a miles de eventos de “No Kings” en todo el país el otoño pasado, según los organizadores, antes de que los enfrentamientos por la represión migratoria del gobierno de Trump alcanzaran su punto álgido.

Desde entonces, la ofensiva nacional de Trump para el control de la inmigración ha tenido lugar en varias ciudades importantes, dejando tras de sí comunidades devastadas y dos estadounidenses muertos a manos de las fuerzas del orden federales. Ahora, los estadounidenses se enfrentan a precios desorbitados de la gasolina y a una economía debilitada debido a la guerra con Irán.

Dos tercios de las personas que han confirmado su asistencia al evento de este fin de semana viven fuera de los principales centros urbanos, un aumento de casi el 40% en comparación con el primer evento de “No Kings” en junio de 2025, según muestran las estadísticas proporcionadas por los organizadores.

La diversidad racial y el aumento de los niveles educativos han provocado un cambio en el panorama político de muchas comunidades suburbanas.

“Veo a gente de la asociación de padres y madres o del vecindario que nunca se habrían unido a una protesta, y que ahora preguntan cómo pueden participar”, declaró a Associated Press Allison Posner, una madre de 42 años de Maplewood, Nueva Jersey. “Esta no es la lucha de otros. Esta es nuestra lucha”.

Los organizadores de “No Kings” también anunciaron que se planean numerosas protestas en estados tradicionalmente republicanos como Texas y Florida.

“Casi el 50% de los eventos de No Kings se llevarán a cabo en estados republicanos o en zonas clave para las elecciones de este año”, declaró Eunic Epstein-Ortiz, miembro de la Coalición No Kings, en la conferencia de prensa del jueves.

La Coalición No Kings organiza las manifestaciones e incluye a organizaciones como 50501, Indivisible, AFT, MoveOn, la ACLU, Public Citizen y SEIU, entre otras.

Según los organizadores, Texas, Florida y Ohio tienen programados más de 100 eventos cada uno para el sábado, y estados como Idaho, Wyoming y Utah cuentan con una cifra de dos dígitos.

“Estamos observando un aumento considerable en las confirmaciones de asistencia en áreas suburbanas clave y altamente competitivas”, afirmó Leah Greenberg, codirectora ejecutiva del Proyecto Indivisible, la organización sin fines de lucro que organiza la protesta. “Los votantes que deciden las elecciones, quienes hacen campaña puerta a puerta, registran a los votantes y realizan todo el trabajo para convertir la protesta en poder, están ahora mismo en las calles y están furiosos”.

La protesta principal, “No Kings”, contará con una impresionante lista de figuras culturales y líderes políticos que se congregarán en el Capitolio del Estado de Minnesota en St. Paul, con una asistencia prevista de al menos 100.000 personas, según un organizador de “No Kings”.

Minneapolis y St. Paul fueron el epicentro de la Operación Metro Surge, la mayor operación de control migratorio en la historia de Estados Unidos, que provocó semanas de protestas en las llamadas Ciudades Gemelas durante el invierno, especialmente después de que agentes federales dispararan mortalmente a Renee Good y Alex Pretti.

Los agentes federales utilizaron balas de pimienta, gas lacrimógeno y gas pimienta contra los manifestantes durante estos enfrentamientos, y las imágenes de las confrontaciones generaron preocupación entre algunos funcionarios de la administración Trump sobre la imagen pública de la represión migratoria, lo que llevó a la retirada de algunos agentes federales de las Ciudades Gemelas.

La protesta de este sábado, la primera gran manifestación prevista desde que la Operación Metro Surge concluyó el mes pasado, tiene un tono muy diferente: se espera la actuación del legendario músico Bruce Springsteen, y se anima a los manifestantes a llevar protector solar.

“Los habitantes de Minnesota ya han demostrado que defenderemos la democracia incluso con temperaturas de -10 °C, ¡así que el sábado será pan comido! Esperen una hermosa tarde de primavera y no olviden el protector solar”, bromearon los organizadores del evento, haciendo referencia a las miles de personas que salieron a las calles de Minneapolis en enero, con temperaturas bajo cero, para protestar contra la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad.

La concentración en el Capitolio del Estado de Minnesota el sábado por la tarde contará con oradores y artistas, entre ellos la famosa cantante de folk y activista Joan Baez, la galardonada actriz y activista Jane Fonda, la cantante Maggie Rogers y figuras políticas como el senador independiente Bernie Sanders, la vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, y el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison.

Springsteen, uno de los compositores y músicos más importantes de Estados Unidos, declaró esta semana al Minnesota Star-Tribune que decidió interpretar su canción “Streets of Minneapolis” en el evento principal de “No Kings”.

La canción contra el ICE se lanzó a principios de este año y el músico la dedicó a los residentes de la ciudad, incluyendo a Pretti y Good.

Un principio fundamental de todos los eventos de “No Kings”, según los organizadores, es “el compromiso con la acción no violenta”. Se insta a los participantes a no llevar armas y a actuar dentro del marco legal y a evitar cualquier posible confrontación.

“La resistencia pacífica es el antídoto contra la represión. Y es el antídoto contra la desesperación y la impotencia que la represión intenta hacernos sentir”, declaró Deirdre Schifeling, Directora de Asuntos Políticos y de Incidencia Política de la ACLU, en la conferencia de prensa del jueves.

Decenas de miles de personas asistieron a las primeras manifestaciones de “No Kings” el pasado mes de junio. Los eventos coincidieron con un desfile militar en Washington, D.C., para celebrar el 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos, que también coincidió con el 79 cumpleaños del presidente Donald Trump.

Si bien las protestas fueron en su mayoría pacíficas, algunos manifestantes se enfrentaron con la policía en el centro de Los Ángeles antes del toque de queda nocturno. Las protestas contra la represión migratoria de Trump y el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles fueron un punto álgido en ese momento. También se reportaron otros focos de violencia, incluyendo un tiroteo mortal, y arrestos en todo el país.

La segunda ronda de manifestaciones de “No Kings” en octubre pasado también fue mayoritariamente pacífica, con muy pocos incidentes o arrestos reportados por la policía en las grandes ciudades. Estas protestas tuvieron lugar en el contexto del que se convertiría en el cierre gubernamental más largo de la historia, con una duración de 43 días.

Los manifestantes expresaron su indignación por diversas políticas de Trump, pero algunos temas clave cobraron protagonismo, como las supuestas amenazas a la democracia, las redadas del ICE y el despliegue de tropas en ciudades estadounidenses, y los recortes a los programas federales, especialmente en el ámbito de la salud.

Esta semana, en Minnesota, el Departamento de Policía de St. Paul declaró que se está preparando para las protestas del sábado, como lo hace para todos los eventos especiales.

“Obviamente, la seguridad pública es nuestra principal preocupación”, declaró Jesse Mollner, comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía de St. Paul, a WCCO, afiliada de CNN. “Queremos asegurarnos de que el evento se desarrolle de forma segura… queremos mitigar cualquier riesgo asociado a eventos multitudinarios”.

“Apoyamos sus derechos, pero también esperamos que actúen dentro del marco legal”.

Cuando se le preguntó sobre las manifestaciones del sábado bajo el lema “No Kings”, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró el jueves: “A los únicos que les importan estas sesiones de terapia para desquiciar a Trump son a los periodistas a quienes se les paga por cubrirlas”.

En el pasado, Trump y el vicepresidente J. D. Vance han respondido con burla a los eventos.

Ambos publicaron memes de IA en redes sociales que mostraban a Trump con una corona. Trump compartió una imagen manipulada de sí mismo pilotando un avión de combate con la inscripción “KING TRUMP” que aparentemente arrojaba aguas residuales sobre los manifestantes. En la publicación de Vance en redes sociales, destacados demócratas aparecían arrodillados como suplicantes en una corte real ante Trump.

El presidente también calificó las protestas masivas de octubre como una “broma” y las describió como “muy pequeñas y muy ineficaces”. La gente que participó estaba “desquiciada”, dijo Trump.

“Cuando uno ve a esa gente, no representan a la gente de nuestro país”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One al día siguiente.

Pero los organizadores siguen firmes en su propósito. “Cada vez que nos presentamos, interrumpimos los intentos del presidente Trump de gobernar mediante la represión y le recordamos al país, y al mundo, que el poder del pueblo es nuestro camino hacia una América verdaderamente libre”, afirma el sitio web de “No Kings”.

“No se trata de una protesta abstracta. Es un movimiento que ha logrado una participación masiva sin distinción de raza ni nivel socioeconómico”, declaró el activista por los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, en la conferencia de prensa del jueves. “Puede que no estemos de acuerdo en algunos temas, pero todos coincidimos en que si no protegemos el derecho al voto y la democracia, no importa en qué discrepemos, todos seremos silenciados e ineficaces”.

En los meses transcurridos entre las manifestaciones de “No Kings” durante el último año, el contexto de la actualidad ha cambiado: desde el despliegue de la Guardia Nacional hasta la represión migratoria y ahora la guerra con Irán.

Pero muchos problemas siguen siendo los mismos, señalaron los organizadores.

“Cuando participé en la primera manifestación de ‘No Kings’, luchábamos para proteger la democracia en nuestro país y contra los agentes y tropas federales desplegados en las calles estadounidenses, contra un gobierno que fabricaba una crisis para justificar el uso de su poder contra su propio pueblo. Hoy seguimos librando esa misma batalla, pero ahora esa crisis artificial se ha globalizado”, declaró Naveed Shah, veterano del ejército estadounidense y director político de Common Defense.

“¿Dónde está el dinero para quienes tienen dificultades para pagar el alquiler, la comida, la gasolina o la atención médica?”

Los organizadores afirmaron que los estadounidenses están hartos del “caos constante” y están listos para solidarizarse contra los excesos del gobierno de Trump.

“Por eso, millones de personas de todos los ámbitos de la vida, desde comunidades rurales hasta grandes ciudades, nos estamos movilizando en ‘No Kings’. Al hacerlo, enviaremos el mensaje más claro y contundente hasta ahora: este país no pertenece a reyes, dictadores ni tiranos”, declaró Bethell.

“Nos pertenece a nosotros, y juntos tenemos el poder de construir el país con el que soñamos”.

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Con información de Emily Goodwin y Kara Devlin, de CNN.