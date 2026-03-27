Un parque de vida silvestre del Reino Unido sacrifica a toda una manada de lobos después de que se atacaran entre sí

Por Amarachi Orie, CNN

Un parque de vida silvestre en el sureste de Inglaterra ha sacrificado a toda una manada de lobos después de que la dinámica del grupo se rompiera, lo que provocó una escalada de conflictos.

La manada de cinco lobos fue sacrificada después de que tres de ellos sufrieran heridas potencialmente mortales en medio de una violencia creciente, según informó Wildwood Trust en un comunicado compartido con CNN este viernes.

Después de que otras intervenciones no lograran detener las peleas, y tras mantener conversaciones entre cuidadores de animales experimentados y especialistas veterinarios, el parque —situado a las afueras de la ciudad de Canterbury— decidió sacrificar a los lobos —llamados Odin, Nuna, Minimus, Tiberius y Maximus— para evitarles más sufrimiento.

“Nuestros cuidadores sienten un enorme afecto por estos animales e hicieron todo lo posible por encontrar una solución”, declaró en el comunicado Paul Whitfield, director general de Wildwood Trust.

“Los lobos son animales altamente sociales que viven dentro de complejas estructuras familiares; cuando esas dinámicas se rompen, el conflicto y el rechazo pueden intensificarse. En este caso, la situación derivó en preocupaciones constantes sobre su bienestar y en un riesgo inaceptable de sufrir lesiones graves”, continuó.

“La eutanasia nunca se decide a la ligera; sin embargo, en el ámbito del cuidado responsable de los animales, a veces puede ser la opción más humana cuando ya no es posible garantizar su bienestar”, añadió Whitfield.

“Esta decisión fue un recurso absolutamente de última instancia, priorizando siempre el bienestar de los animales”, afirmó. “Ha sido increíblemente difícil, pero, en última instancia, era lo correcto para evitarles más sufrimiento”.

Dado que los lobos mantienen vínculos muy estrechos con su manada, mantenerlos aislados o separados a largo plazo habría generado nuevas preocupaciones en cuanto a su bienestar, según explicó el parque.

Integrar a los lobos en otras manadas tampoco era una opción viable, ya que esto podría haber provocado más conflictos y lesiones, o incluso la desintegración de otra manada, señalaron.

En una publicación de Instagram realizada el jueves, el equipo de la organización informó que cerraron la reserva mientras se procedía al sacrificio de los animales y que todo el personal se encontraba “con el corazón roto”, añadiendo: “Muchos de nuestros empleados han cuidado de estos lobos durante un largo periodo de tiempo, por lo que esta pérdida se sentirá profundamente”.

“Reconocemos que esta noticia resulta profundamente dolorosa y comprendemos por qué tantas personas se sienten angustiadas”, declaró la organización a CNN en un comunicado adicional. “Esta decisión se tomó con gran cuidado y solo tras una exhaustiva consulta con destacados especialistas en lobos de toda Europa, experimentados profesionales veterinarios y una revisión ética independiente”, añadió.

La eutanasia se lleva a cabo en grupos de animales por diversas razones.

El año pasado, funcionarios de vida silvestre de Australia practicaron la eutanasia a 90 ballenas que habían quedado varadas en una remota playa de Tasmania, después de que el fuerte oleaje hiciera imposible devolverlas al mar.

En julio, un zoológico alemán sacrificó a 12 babuinos —a pesar de las protestas—, dado que no disponía de espacio suficiente para albergarlos y no pudo encontrarles un alojamiento alternativo.

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