El portaviones USS Nimitz llega a aguas de Panamá en su gira por varios países de América Latina

Por Elizabeth González, CNN en Español

El portaviones USS Nimitz, una embarcación de propulsión nuclear y el vehículo en su tipo más antiguo de Estados Unidos, llegó este sábado a aguas de Panamá como parte de una gira que realizará por varios países de América Latina, confirmó un equipo de CNN que visitó el buque.

El USS Nimitz, que entró en servicio en 1975, efectuó su primer despliegue en 1976, tiene una extensión de 332 metros y un peso de 87.900 toneladas, permanecerá anclado en mar abierto. En cambio, el destructor USS Gridley, que acompaña al portaviones en su recorrido, se ubicará en Puerto de Cruceros de Amador, en Ciudad de Panamá.

Las dos embarcaciones se encuentran en una gira por varios países de América Latina, en lo que se prevé sea una de las últimas misiones del USS Nimitz.

El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá dijo el 22 de marzo en un comunicado que el recorrido también abarcará paradas en Perú, Chile y Brasil, así como navegar por el estrecho de Magallanes para que la embarcación llegue a la costa este de Estados Unidos el 20 de junio.

Por lo pronto, se espera que el portaviones y el destructor permanezan en aguas de Panamá hasta el 2 de abril, según el Servicio.

La gira de estas embaraciones se lleva a cabo en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, así como de esfuerzos abiertos del gobierno del presidente Donald Trump por ampliar su esfera de influencia en América Latina.

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se intensificaron a principios de este año, después del operativo militar estadounidense que llevó a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tras esa operación en territorio venezolano, Estados Unidos aumentó sus presiones sobre Cuba y llamó a que haya cambios en la isla, medidas que el gobierno cubano rechaza.

En el resto de América Latina, Estados Unidos ha buscado estrechar alianzas con países que considera cercanos, a través de iniciativas como la Cumbre Escudo de las Américas, en la que Trump convocó a una docena de líderes de la región para acordar acciones conjuntas en materia de seguridad.

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Con información de Germán Padinger, de CNN.