Personas que vivían en la calle, veteranos incluidos, podrían ser desalojadas si se implementa el plan del Gobierno de Trump

Por Brian Todd y Nicky Robertson, CNN

El veterano de Vietnam Jayson Carter se está preparando para su peor escenario: tener que vivir en su coche.

Carter, un hombre de 78 años que sirvió en la Fuerza Aérea, está sin hogar y se aloja en un centro para veteranos en Memphis, Tennessee.

Es uno de más de dos docenas de veteranos en centros administrados por la organización sin fines de lucro Alpha Omega Veterans Services que podrían ser desalojados si se permite que avance un plan ideado por la administración Trump, que está siendo impugnado en los tribunales.

Bajo el plan, que afectaría a centros en todo el país, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) espera trasladar a muchas personas anteriormente sin hogar de viviendas permanentes a viviendas temporales de transición. Los defensores dicen que las personas podrían ser obligadas a irse a medida que los centros se conviertan en viviendas de transición y acepten nuevos solicitantes.

“Sería simplemente desastroso”, dijo Carter a CNN. “Volvería a la calle en mi viejo Buick sin aire acondicionado”. Carter añadió que sus problemas de salud harían la situación aún peor. Dijo que ha sufrido daño neurológico por una serie de caídas y que padece enfermedad renal en etapa terminal.

La vivienda de transición proporciona refugio a corto plazo para, idealmente, cerrar la brecha entre las emergencias y la vivienda permanente para las personas que experimentan falta de vivienda. Por lo general se ofrece por hasta dos años, pero los defensores de las personas sin hogar dicen que la duración promedio en vivienda de transición tiende a ser mucho más corta —solo unos pocos meses—, y que muchos regresan a la falta de vivienda.

El año pasado, el HUD informó a Alpha Omega y a otros centros sobre su plan de trasladar más de US$ 3.000 millones en fondos de subvenciones a vivienda de transición, dejando a los centros y a quienes viven en ellos luchando por encontrar alternativas.

Alpha Omega ha estado ayudando a veteranos en el área de Memphis a salir de la falta de vivienda durante casi 40 años. Al Edwards, su director ejecutivo, dirige tres centros de vivienda para la organización.

Edwards dijo a CNN que, debido al cambio de política del HUD, tendría que convertir uno de sus centros de vivienda permanente con apoyo, aquel en el que reside Carter, en un edificio de vivienda de transición.

“Definitivamente tendré que desalojar a todos”, dijo Edwards, quien afirma que unos 30 veteranos en ese edificio tendrían que irse en las próximas semanas.

“He llorado lágrimas por esto”, dijo Edwards a CNN. “Este ha sido el período más estresante de mi vida”.

Pero un juez federal en Rhode Island ha bloqueado temporalmente los esfuerzos del HUD, como parte de una demanda que la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Hogar y otros grupos de defensa presentaron contra el HUD. Un fallo podría llegar pronto.

Si el HUD prevalece, la decisión afectaría no solo a los veteranos sin hogar, sino también a la población más amplia en riesgo.

Ann Oliva, directora ejecutiva de Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Hogar, dijo que hasta unas 170.000 personas anteriormente sin hogar en todo Estados Unidos que han sido alojadas por estos programas podrían ser desalojadas y obligadas a volver a la falta de vivienda durante el próximo año.

“El HUD está tratando de retirar la financiación a programas basados en evidencia y bien gestionados en todo el país, programas de vivienda permanente en todo el país, en favor de intervenciones a corto plazo que en realidad no mantienen a las personas alojadas durante un largo período de tiempo”, dijo Oliva a CNN.

“Solo estamos tratando de proteger los hogares de la gente”, dijo.

Un portavoz del HUD dijo a CNN que el sistema actual financiado por el Gobierno federal para los estadounidenses sin hogar está “equivocado” y que algunas personas sin hogar que lo utilizan están expuestas a drogas ilegales y delincuentes sexuales.

“El HUD respalda plenamente nuestro objetivo de reformar el fallido sistema de falta de vivienda de Estados Unidos, que se ha basado casi exclusivamente en alojar permanentemente a las personas sin hogar a un costo exorbitante para los contribuyentes, mientras ignora las causas de fondo”, dijo el portavoz en un correo electrónico. Una versión similar del plan del HUD puede encontrarse en el plan maestro de Project 2025 para la segunda administración Trump, una iniciativa política publicada por la conservadora Heritage Foundation.

La sección del HUD de Project 2025 dice que una nueva administración debería “poner fin a las políticas de Housing First para que el Departamento priorice los problemas de salud mental y abuso de sustancias antes de pasar a intervenciones permanentes en la falta de vivienda”.

Una nota al pie en esa sección amplía la idea, afirmando que debería haber un “cambio hacia la vivienda transitoria con un enfoque en abordar los problemas subyacentes que causan la falta de vivienda en primer lugar”.

Deborah DeSantis, presidenta y directora ejecutiva de la Corporation for Supportive Housing, una organización nacional de defensa de las personas sin hogar que no es parte en la demanda, dijo que el esfuerzo del HUD por priorizar la vivienda transitoria es desacertado.

“Lo que me preocupa es la inestabilidad que esto está creando para los proveedores de vivienda que han identificado cuáles son sus necesidades locales y han construido una estructura para impulsar y crear oportunidades para la gente. Y ahora se les está pidiendo que creen programas que no abordan esas necesidades locales”, dijo DeSantis.

Según un informe del HUD publicado en 2024, hay casi 33.000 veteranos que enfrentan la falta de vivienda en Estados Unidos, y casi 14.000 de ellos no tienen refugio. Según la Coalición Nacional para los Veteranos sin Hogar, alrededor del 5 % de los adultos que experimentan falta de vivienda son veteranos.

Este no es el primer movimiento controvertido de la administración Trump en sus esfuerzos por abordar la falta de vivienda. A principios de este mes, el Departamento de Asuntos de los Veteranos y el Departamento de Justicia anunciaron un acuerdo para permitir que abogados del Departamento de Asuntos de Veteranos inicien procedimientos de tutela para cientos de veteranos, algunos de los cuales están experimentando falta de vivienda.

Algunos defensores de los veteranos temen que ese acuerdo pueda arrebatarles a los veteranos su autonomía. El Departamento de Asuntos de Veterano dice que está tratando de ayudar a unos 700 veteranos que han estado languideciendo en hospitales del Departamento, alrededor de la mitad de los cuales no tienen hogar. Muchos son incapaces de tomar sus propias decisiones médicas y no tienen representación.

En Alpha Omega, Edwards dijo que las conversaciones en torno a la nueva política han sido difíciles.

Tuvo que decirles a los miembros de su comunidad que algunos de ellos podrían ser desalojados pronto.

“Muchos de ellos me estaban preguntando: ‘OK, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde vamos a ir?’”, dijo Edwards a CNN. “Me estaban haciendo preguntas que simplemente no podía responder. No tenía respuestas para ellos. Y todavía no tengo esas respuestas ahora”.

Jayson Carter llegó a Alpha Omega en un momento bajo. Hace dos años, tomó la decisión de poner fin a su diálisis para su enfermedad renal porque “simplemente era demasiado agotador para mí física y emocionalmente”. Antes de eso, había estado entrando y saliendo de hospitales de rehabilitación tratando de aprender a caminar de nuevo después de lesiones anteriores.

“No me importa decírselo a cualquiera, Alpha Omega me salvó la vida. Quiero decir, yo estaba ahí fuera sin hogar, completamente, ¿sabes? Y me dieron un lugar que era seguro y protegido, donde podía recuperar mis fuerzas”, dijo Carter.

“Si el HUD está tratando de ahorrar dinero y toda esta gente termina en la calle, alguna otra agencia va a tener que hacerse cargo. Así que estás desvistiendo a un santo para vestir a otro. Eso es lo que no entiendo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.