Estados Unidos permitirá que un buque petrolero ruso llegue a Cuba, dice Trump

Por Patrick Oppmann, Rocío Muñoz-Ledo y Danya Gainor, CNN en Español

El presidente Donald Trump dijo este domingo que Estados Unidos permitirá que un buque petrolero con bandera rusa llegue a Cuba, en medio de la profunda crisis energética que enfrenta la isla por el embargo estadounidense que ha interrumpido la mayoría de los envíos de combustible hacia La Habana.

“Tenemos un buque petrolero ahí afuera. No nos molesta que alguien reciba una carga de petróleo, porque tienen que sobrevivir”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre los reportes de que Estados Unidos permitiría que el buque llegue a Cuba.

“Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba en este momento, no tengo problema. Prefiero dejarlo pasar, ya sea Rusia u otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”, agregó el presidente.

El Anatoly Kolodkin, que salió de Rusia a principios de marzo con 730.000 barriles de petróleo, estaría acercándose a las costas de Cuba y podría llegar en los próximos días, según Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El experto en energía indicó que la embarcación con bandera rusa navega en dirección a Cuba y se encuentra a unas 14 horas de Nipe, una bahía en la costa norte de la isla en la provincia de Holguín, y aproximadamente a un día y medio del centro logístico petrolero de Matanzas, al noroeste del país. En sus estimaciones, Piñón señala que el trasbordo de crudo hacia la refinería de La Habana tomaría entre dos y cinco días adicionales desde su ubicación actual.

Según el sitio especializado de seguimiento marítimo MarineTraffic, el Anatoly Kolodkin se encontraba la tarde de este domingo en el mar Caribe con destino a Matanzas, adonde podría llegar este martes, según la estimación de la plataforma.

Trump también minimizó las críticas que aseguran que permitir el paso del buque beneficia al presidente de Rusia, Vladimir Putin, mientras la Guardia Costera de EE.UU. patrulla las aguas internacionales al norte de Cuba.

“Pierde una carga de petróleo, eso es todo”, dijo Trump. “Si él quiere hacer eso, y si otros países también quieren, no me molesta en lo más mínimo”.

CNN reportó hace más de una semana que el Anatoly Kolodkin estaba en camino a Cuba con cerca de 730.000 barriles de petróleo. La firma de análisis marítimo Kpler dijo a CNN previamente que el petrolero ruso podría llegar a Cuba esta semana y tenía como destino el puerto de Matanzas.

Piñón explicó que, de procesarse en las refinerías cubanas, este crudo ruso podría producir unos 250.000 barriles de diésel, suficientes para cubrir aproximadamente 12,5 días de demanda interna, aunque la utilización del combustible dependerá de las prioridades del gobierno cubano, como el apoyo a grupos electrógenos, transporte y agricultura, o su posible reserva para momentos de urgencia.

Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor, tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, y posteriormente también se cortó el suministro de otros países, como México, después de que el Gobierno de Trump amagó con imponer aranceles adicionales a los países que le dieran crudo directa o indirectamente.

La escasez de combustible ha aumentado los apagones, que son cada vez más prolongados, frente a una infraestructura deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones. Tan solo en el último mes, la isla ha sufrido dos apagones totales que dejaron a oscuras a La Habana y otras ciudades.

La falta de petróleo también ha afectado los servicios públicos y el transporte de alimentos, lo que ha generado descontento entre la población. En algunas ciudades, han emergido protestas, inusuales en Cuba, con ciudadanos golpeando ollas y cacerolas y encendiendo fogatas en medio de la oscuridad.

La semana pasada, el Kremlin dijo que está en contacto con el Gobierno cubano para discutir posibles opciones de ayuda para la isla, aunque no mencionó petroleros con combustible en camino a Cuba.

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