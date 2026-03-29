¿Vance o Rubio? Republicanos debaten cómo será el partido después de Trump

Por Steve Contorno y Jeff Simon, CNN

Hace una década, Jessica Luebbers no habría podido imaginar apoyar a Marco Rubio para presidente. Su agria campaña para frenar el avance de Donald Trump hacia la Casa Blanca en 2016 le dejó un sabor amargo.

Pero mientras ella y cientos de otros simpatizantes de Trump se reunían esta semana a las afueras de Dallas en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) para considerar el futuro del movimiento, Luebbers dijo que esperaba que el presidente le pasara la antorcha a su antiguo rival en 2028.

“Estaba un poco escéptica cuando Trump eligió a Rubio (como secretario de Estado) pero, vaya, lo ha hecho de maravilla”, dijo Luebbers. “Es increíble todo lo que ha tenido sobre la mesa”.

La creciente comodidad con Rubio entre los conservadores quedó reflejada en la encuesta informal anual de la CPAC sobre posibles aspirantes para 2028. Después de apenas figurar en el sondeo no científico del año pasado, el 35 % de los asistentes al evento de este año dijo que quería que él fuera el próximo candidato del partido, según los resultados publicados el sábado.

Rubio quedó solo por detrás del vicepresidente J. D. Vance, quien ganó la encuesta informal de la CPAC por segunda vez con un 53 %, aunque con menos apoyo que en 2025, cuando obtuvo el 61 %.

La encuesta informal no es un sondeo científico, con una muestra limitada a los asistentes a la conferencia, y no es representativa del electorado republicano en general. Pero el resultado sin duda avivará aún más las intrigas dentro del Partido Republicano sobre la naciente rivalidad entre dos de los principales confidentes de Trump. Rubio ha asumido un papel de liderazgo en la administración en medio de la postura militar cada vez más agresiva de Trump y de negociaciones diplomáticas de alto riesgo en Venezuela, Irán y Cuba.

Vance, por su parte, últimamente ha operado más a menudo entre bastidores. Sus declaraciones pasadas, enérgicamente contrarias a nuevos conflictos en el extranjero, han dejado a algunos simpatizantes de Trump preguntándose cuál es su postura sobre la decisión de atacar Irán y matar a muchos altos funcionarios del régimen, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Algunos conservadores más jóvenes que expresaron oposición a la guerra de Trump parecían preferir a Rubio antes que a Vance, pese a las posiciones históricamente belicistas del secretario.

“Puede que discrepe con él en algo como la guerra con Irán y en cómo ha hablado de eso, pero luego puedo estar de acuerdo con él en otras políticas”, dijo Luke Rosati, estudiante de la Universidad Xavier.

Añadió: “Odio ver que el presidente y el vicepresidente se postulen. Quiero a alguien nuevo y diferente”.

Aun así, Vance tiene muchos partidarios dentro de la base del Partido Republicano que estaban ansiosos por marcar su nombre en la encuesta informal de la CPAC. Su historia personal como hijo de una drogadicta, criado por su abuela —relatada en su libro superventas “Hillbilly Elegy”; sigue siendo convincente para sus seguidores.

“Creo que él le habla a mucha gente del país a la que quizá otras personas del país pasarían por alto”, dijo William Augustine, que vive en el área de Dallas y asistió a la CPAC con su esposa, Susan.

El debate sobre el futuro del partido se llevó a cabo sin su voz más influyente: Trump, que se saltó la conferencia por primera vez en una década. Trump ha evitado públicamente elegir a un heredero, aunque ha elogiado tanto a Vance como a Rubio. Entre los fieles de la CPAC, su respaldo terminará pesando mucho sobre la contienda por la candidatura, si decide hacer de “hacedor de reyes”.

“Sin duda, el respaldo del presidente Trump jugará un papel importante porque necesita continuar su legado”, dijo Henry Tian, de Texas. “Cuatro años no son suficientes”.

También quedan algunos rezagados que quieren ver a Trump postularse de nuevo, pese a que la Constitución deja claro que eso no estaría permitido.

“Necesitamos a Trump. Necesitamos que esto siga”, dijo Frank Robles, de Paso Robles, California, quien llevaba una gorra de Trump 2028 en la CPAC. “No podemos detener el impulso”.

Vance ha desestimado en gran medida las conversaciones sobre 2028, mientras que Rubio ha dicho que apoyaría al vicepresidente si se postula. La mayoría de las figuras republicanas destacadas han evitado insinuar públicamente una candidatura presidencial, aunque el senador de Kentucky Rand Paul dijo a CBS que estaba considerando postularse de nuevo y el gobernador de Florida Ron DeSantis no lo descartó en una entrevista reciente con Sean Hannity.

Ninguno de los mencionados anteriormente habló esta semana en la CPAC, que tradicionalmente ha servido como plataforma para que futuros aspirantes presidenciales se presenten ante la base del Partido Republicano. Este año, pocos de los supuestos aspirantes de 2028 hicieron la peregrinación a Texas.

Una excepción fue el senador más joven del estado, Ted Cruz, quien recibió una cálida bienvenida mientras exponía su visión para el Partido Republicano: una que combina el populismo de Trump y el apoyo de la clase trabajadora con principios fundamentales del partido, como un Gobierno pequeño, impuestos bajos y regulaciones limitadas.

“Las personas que dicen: ‘Somos conservadores, pero somos conservadores de gran Gobierno’, estoy aquí para decirles que no están siendo populistas; están defendiendo las políticas de Bernie Sanders y Elizabeth Warren”, dijo Cruz.

El mensaje resonó con Barbara Lewis, una jubilada de Texas que dijo que espera que el senador de su estado se postule de nuevo a la presidencia en 2028.

“Simplemente creo que ha hecho un buen trabajo por Texas”, dijo.

Sin embargo, Cruz no obtuvo ventaja de local en la encuesta de la CPAC. Su apoyo se situó en el 1 %.

Tampoco el orador final del evento, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., encontró mucho interés en posibles ambiciones políticas futuras. Su apoyo en la encuesta fue del 0 %.

De hecho, nadie fuera de Rubio y Vance superó el 2 % en el sondeo, que incluyó a unos 1.600 participantes. Muchos ya están mirando hacia una fórmula Vance-Rubio; preferiblemente en ese orden, para Maxine Cunnyngham, de Edmond, Oklahoma.

“Son los hombres del momento”, dijo, “y ahora mismo están ubicados en el Gobierno en un lugar donde están aprendiendo todo lo que aún no saben y van a ser perfectos”.

Susan Augustine ofreció otra idea.

“Harían un buen equipo”, dijo. “Lástima que no pudieran copresidir, ¿sabes?”

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