DeSantis autoriza el cambio de nombre de un aeropuerto de Florida en honor a Trump

Por Betsy Klein, CNN

Los viajeros en el sur de Florida pronto podrían encontrarse en tránsito por el Aeropuerto Internacional Trump.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el lunes una ley que podría cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, después de que la Cámara de Representantes y el Senado del estado aprobaran la legislación el mes pasado.

Una vez aprobado por la Administración Federal de Aviación, entraría en vigor el 1 de julio. La medida también exige que los registros oficiales del Gobierno, incluidos los mapas, utilicen el nuevo nombre una vez aprobado.

Conocido desde hace mucho como PBI, el aeropuerto también obtendría un nuevo código: “DJT”.

El proyecto de ley fue presentado por la representante estatal de Florida Meg Weinberger, quien estuvo presente en Mar-a-Lago a principios de este año para la inauguración de la señalización del recién renombrado “Boulevard Presidente Donald J. Trump”, el tramo de seis kilómetros entre el aeropuerto y el club privado de Trump, anteriormente conocido como Southern Boulevard.

“Estoy orgullosa de haber desempeñado un papel para que eso sucediera, y estoy deseando ver el aeropuerto donde la grandeza despega”, dijo Weinberger, republicana, en ese momento.

Junto con el aeropuerto y la carretera renombrados, el presidente o sus aliados han buscado poner su imagen o su nombre en numerosas otras entidades, incluido el Kennedy Center, el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el sitio web de medicamentos recetados de la administración y su visa “gold card” de alto costo, monedas y un avión de combate, entre otros.

Los demócratas de Florida ya han expresado inquietudes sobre si el presidente o su familia podrían beneficiarse del cambio de nombre del aeropuerto después de que el mes pasado se presentaran solicitudes de marca registrada por parte de la entidad privada que gestiona licencias y marcas registradas para la Organización Trump.

Un portavoz de la Organización Trump dijo en febrero que Trump y su familia no recibirían regalías ni tarifas de licencia por el cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach, y el texto del proyecto de ley de la Cámara especifica que la marca no tendría costo.

“Para que quede claro, el presidente y su familia no recibirán ninguna regalía, tarifa de licencia ni consideración financiera de ningún tipo por el cambio de nombre propuesto del aeropuerto”, dijo Kimberly Benza, directora de operaciones ejecutivas de la Organización Trump.

El proyecto de ley exige un acuerdo de licencia de la Organización Trump, pero Benza dijo que están “dispuestos a proporcionar este derecho a su condado natal sin costo alguno”.

Con información de Kit Maher de CNN.

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