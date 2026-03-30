El parlamento de Israel vota para simplificar la pena de muerte contra palestinos en la Ribera Occidental

Por Tal Shalev, CNN

El parlamento israelí finalizó el lunes un polémico proyecto de ley que ampliaría de hecho la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo y homicidios de carácter nacionalista, un tema central para la extrema derecha del país desde hace más de una década.

El proyecto de ley estipula que los residentes en la Ribera Occidental que maten a un israelí “con la intención de negar la existencia del Estado de Israel” serán condenados a muerte. El tribunal estará autorizado a imponer cadena perpetua en lugar de la pena de muerte por “razones o circunstancias especiales”. El proyecto de ley pide que el Servicio Penitenciario de Israel lleve a cabo las ejecuciones por ahorcamiento dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, sin derecho a apelación.

El proyecto de ley establece de hecho la pena de muerte como castigo exclusivamente para palestinos condenados por delitos de carácter nacionalista, mientras excluye los asesinatos nacionalistas cometidos por israelíes judíos contra palestinos, lo que ha generado la indignación de organizaciones de derechos humanos.

Los palestinos en la Ribera Occidental están sujetos a la ley militar, mientras que los colonos israelíes están sujetos a la ley civil israelí. El proyecto de ley modifica las normas de los tribunales militares en la Ribera Occidental ocupada, permitiendo a los jueces imponer la pena de muerte sin necesidad de una decisión unánime. La ley no se aplicará a militantes de Hamas que participaron en la masacre del 7 de octubre de 2023, ya que el Gobierno está promoviendo un proyecto de ley separado para establecer un tribunal especializado.

Una coalición de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en Israel condenó el proyecto de ley como un “sello oficial de aprobación de una política de venganza y violencia racista contra los palestinos”. La ley es particularmente atroz porque “apunta a los palestinos mientras exime a los israelíes”, dijo la coalición.

La Sociedad de Prisioneros Palestinos denunció el proyecto de ley y afirmó en un comunicado que constituye “una escalada histórica: una nueva fase de ejecuciones de prisioneros palestinos abiertamente autorizadas y con motivación política”.

El proyecto de ley ya enfrenta un desafío legal: inmediatamente después de la votación, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel presentó una petición ante el Tribunal Superior de Justicia para rechazar el proyecto de ley. Miembros de la oposición y críticos creen que es probable que el proyecto de ley sea anulado por la Corte Suprema de Israel por ser inconstitucional.

El proyecto de ley, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha Itamar Ben Gvir, aprobó su segunda y tercera lectura por 62 votos a 48, con una abstención.

Ben Gvir, quien llevó una botella de champaña al parlamento israelí para celebrar, había amenazado previamente con retirar a su partido del gobierno de coalición de Israel si el proyecto de ley no se sometía a votación.

“Israel está cambiando hoy las reglas del juego: quien asesine a judíos no seguirá respirando y disfrutando de condiciones carcelarias”, dijo Ben Gvir tras la aprobación del proyecto de ley.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu se había opuesto previamente al proyecto de ley, citando preocupaciones por posibles represalias contra rehenes israelíes retenidos en Gaza. Sin embargo, revirtió su postura tras la implementación del cese del fuego en Gaza, permitió que el proyecto de ley avanzara y lo apoyó en la votación final.

Israel actualmente permite la pena de muerte solo en casos excepcionales, incluidos delitos como la traición y crímenes de guerra cometidos bajo el régimen nazi, pero no ha llevado a cabo una ejecución en décadas. Solo dos personas han sido ejecutadas en Israel desde la creación del Estado. Una fue un oficial del ejército israelí ejecutado por traición en 1948, y la segunda fue Adolf Eichmann, un arquitecto clave del Holocausto, quien fue ahorcado en 1962 después de que, de manera célebre, fuera capturado por agentes de inteligencia israelíes en Argentina y posteriormente condenado en un juicio histórico en Israel.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, criticó el proyecto de ley en la Knéset, calificándolo de “una rendición ante Hamas”. Agregó: “No somos como Hamas; somos exactamente lo contrario de Hamas. No establecimos un Estado judío para adoptar los estándares morales del islam radical. Esta ley dice: Si vienen a asesinarnos, la única solución es ser como los asesinos. Actuar como ellos, pensar como ellos, convertirse en ellos”.

Antes de la votación, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido instaron a los legisladores israelíes a abandonar la legislación, expresando “profunda preocupación” por lo que describieron como el carácter discriminatorio del proyecto de ley. “La adopción de este proyecto de ley correría el riesgo de socavar los compromisos de Israel con respecto a los principios democráticos”, dijeron el domingo los cuatro ministros de Relaciones Exteriores en una declaración conjunta.

Las Naciones Unidas han condenado anteriormente los tribunales militares de Israel en la Ribera Occidental, afirmando que “las garantías del derecho de los palestinos al debido proceso han sido vulneradas” durante décadas. La ONU denunció “la falta de un juicio justo en la Ribera Occidental ocupada”.

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