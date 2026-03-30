Exclusivo: fiscales federales indagan si apuestas en mercados de predicción activan leyes de uso de información privilegiada

Por Kara Scannell, CNN

Los fiscales federales en Manhattan investigan si ciertas apuestas lucrativas realizadas en mercados de predicción han violado las leyes de uso de información privilegiada y otras leyes, dijeron múltiples fuentes a CNN.

Los jefes de la unidad de fraude de valores y materias primas de la fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York se reunieron recientemente con representantes de Polymarket, una de las principales plataformas de mercados de predicción, para discutir cómo podrían aplicarse las leyes existentes a posibles conductas indebidas en la industria de rápido crecimiento, según personas familiarizadas con el asunto.

El enfoque del Departamento de Justicia en apuestas rentables que acaparan titulares es una escalada contra un sector que recientemente vio una explosión de crecimiento en el último año, en gran medida sin trabas por parte de los reguladores federales. Los fiscales investigan operaciones lucrativas, incluido el momento de la captura del líder de Venezuela Nicolás Maduro, indicó una fuente.

“Como cuestión general, nuestra oficina se reúne con participantes del mercado para discutir la actividad del mercado y la aplicación de la ley”, dijo Nicholas Biase, portavoz de la fiscalía federal, en un comunicado a CNN.

“Con respecto a los llamados ‘mercados de predicción’, nuestra oficina ha dejado en claro que diversas leyes, incluidas las leyes de uso de información privilegiada, las leyes contra el lavado de dinero, las leyes que prohíben la manipulación y diversas leyes antifraude, son aplicables a una amplia gama de actividad observada”, dijo Biase.

Ninguna empresa ha sido acusada de irregularidades.

Polymarket declinó comentar sobre operaciones específicas o sobre su reunión con las autoridades.

“Polymarket establece, mantiene y hace cumplir los más altos estándares de integridad del mercado. También trabajamos de manera proactiva con reguladores y fuerzas del orden para reforzar esos estándares”, dijo a CNN Carissa Felger, portavoz de Polymarket.

La reunión se produce varias semanas después de que Jay Clayton, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, lanzara una advertencia al sector cuando dijo en una conferencia sobre derecho de valores que creía que habría casos penales que involucraran actividad en mercados de predicción.

“Que sea un mercado de predicción no te protege del fraude”, dijo Clayton.

La mayor atención de los fiscales federales llega mientras algunos actores de este sector de rápido crecimiento se apresuran a redactar y actualizar sus propias reglas y a abrir investigaciones sobre actividad sospechosa. La expansión de las apuestas a elecciones y deportes también está creando un choque entre autoridades estatales y federales.

Apuestas lucrativas recientes sobre el momento de la guerra con Irán, la captura de Maduro y los desenlaces de series de televisión populares han planteado nuevas preguntas sobre si los apostadores tuvieron suerte o si contaban con información privilegiada.

Los mercados de predicción, como Polymarket y Kalshi, han sido aclamados en algunos ámbitos como pronosticadores precisos de los resultados electorales y cada vez más son incorporados por investigadores e inversores como valiosos puntos de datos.

Los críticos advierten que son plataformas mayormente autorreguladas que son propensas a la manipulación del mercado. Y, en particular para Polymarket, su sitio aprobado en EE.UU. aún no está plenamente en funcionamiento, lo que significa que sus mercados más controvertidos sobre Venezuela e Irán se ofrecen en su sitio offshore, sin estar sujetos a regulaciones federales de EE.UU.

Los mercados de predicción permiten apuestas de sí o no sobre resultados. Para ofrecer productos en EE.UU., los operadores deben registrarse ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas como mercados de contratos designados, que están obligados a hacer cumplir reglas y a acatar la supervisión de la CFTC.

Hasta la fecha no ha habido procesamientos penales federales ni casos civiles de la CFTC presentados contra operaciones en mercados de predicción.

“Creo que será difícil. No se puede procesar penalmente a alguien si la ley es ambigua”, dijo Aitan Goelman, un abogado defensor penal que anteriormente se desempeñó como director de cumplimiento en la CFTC.

“Los fiscales tendrían que demostrar no solo que alguien estaba operando mientras estaba en posesión de información relevante no pública, sino que lo hacía en violación de algún tipo de deber fiduciario o deber de confianza. Pero todo esto no se ha puesto a prueba”, añadió Goelman.

Las operaciones que se realizaron en mercados fuera de EE.UU. también dificultan más los procesos federales.

La serie de apuestas oportunas ha llevado a algunos legisladores de ambos partidos a presentar proyectos de ley para aclarar las reglas, incluida la prohibición de que legisladores y funcionarios federales operen en función de eventos políticos o decisiones de política pública, y la prohibición de las apuestas deportivas en las plataformas. La semana pasada, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, emitió un decreto para prohibir que funcionarios del gobierno estatal usen información privilegiada en los mercados de predicción del estado.

Los reguladores estatales también se están volviendo más contundentes para reprimir las apuestas en elecciones y deportes.

Arizona presentó recientemente los primeros cargos penales contra Kalshi, acusándolo de operar un negocio de apuestas ilegales y participar en apuestas electorales.

Kalshi niega haber cometido delito alguno y calificó los cargos menores de “infundados”. Además, existen decenas de demandas civiles contra sitios web de predicciones, con el apoyo de fiscales generales estatales de ambos partidos.

La CFTC en el Gobierno de Trump ha señalado un enfoque más de no intervención, enfatizando la naturaleza de autorregulación del mercado.

A medida que la atención de los fiscales se dirige al mercado, los grandes actores se apresuran a tomar medidas para calmar las preocupaciones de que se les está yendo de las manos.

La semana pasada, Polymarket emitió reglas que prohíben las operaciones con base en información confidencial o en violación de un deber de confianza o confidencialidad. Ese mismo día, Kalshi anunció nuevas reglas para impedir que los políticos operen sobre sus propias campañas y que los atletas operen sobre sus propias ligas.

Sin embargo, también hay diferencias clave entre las dos plataformas rivales. Las reglas de Kalshi desde hace tiempo han prohibido el uso de información privilegiada, y recientemente ha respaldado algunas de las propuestas del Congreso para prohibir la práctica entre funcionarios federales.

(CNN tiene una alianza con Kalshi y utiliza sus datos para cubrir eventos importantes, pero a los empleados editoriales se les prohíbe participar en mercados de predicción).

Robert DeNault, jefe de cumplimiento de Kalshi, dijo en X que investiga operaciones sospechosas con base en series populares de televisión.

“Mercados de Aliens, Survivor y Bachelorette: estamos investigándolos todos y, hasta ahora, no hemos encontrado evidencia convincente de uso de información privilegiada o manipulación del mercado. Sin embargo, estos mercados no están cerrados y nuestro monitoreo y análisis continúan”, escribió Denault en X.

Kalshi dijo que en el último año ha remitido más de una docena de casos a las fuerzas del orden.

En mayo pasado, Kalshi multó y emitió una prohibición de cinco años en su mercado cuando descubrió que un candidato político estaba operando sobre su propia candidatura. Unos meses después, Kalshi multó y vetó a un operador con base en una “creencia razonable” de que la persona “probablemente tenía acceso a información relevante no pública relacionada con sus operaciones”.

La CFTC destacó las acciones de Kalshi, pero no presentó cargos civiles en ninguno de los dos casos.

“Las bolsas registradas en la CFTC están obligadas a monitorear la manipulación, el fraude y el uso de información privilegiada. Estamos trabajando de manera constante con nuestras bolsas para hacer que las capacidades de vigilancia sean aún más sólidas”, dijo a CNN un portavoz de la CFTC.

Polymarket pagó US$ 1,4 millones para llegar a un acuerdo con la CFTC en 2022 por operar como una bolsa no registrada en EE.UU. Posteriormente, el Departamento de Justicia de la era Biden abrió una investigación penal, pero se cerró el año pasado sin presentar cargos. Polymarket obtuvo la aprobación regulatoria federal en julio de 2025 cuando se registró ante la CFTC. Su sitio orientado a EE.UU., que todavía no está disponible para la mayoría de los clientes, deberá cumplir con las reglas de la CFTC.

Bajo el Gobierno de Biden, la CFTC dijo que las apuestas relacionadas con las elecciones en Kalshi eran ilegales. Kalshi impugnó el caso en los tribunales y ganó, allanando el camino para una explosión de apuestas legales relacionadas con las elecciones de 2024 en el sitio. En mayo pasado, bajo el Gobierno de Trump, la CFTC retiró su apelación del caso.

En agosto, Donald Trump Jr. se incorporó al consejo asesor de Polymarket después de que la firma de capital de riesgo 1789 invirtiera una cantidad de dinero no revelada en la empresa. También es asesor de Kalshi. Un portavoz de Trump Jr. dijo antes a CNN que él no opera en ninguna plataforma de predicciones y no interactúa con funcionarios del Gobierno federal sobre estas empresas.

La CFTC bajo la administración de Trump ha defendido una supervisión que impulsa una expansión de los mercados de predicción.

El presidente de la CFTC, Michael Selig, anunció la semana pasada un grupo de trabajo para impulsar normas que “fomenta la innovación en el país y garantiza que los participantes estadounidenses no se queden al margen”.

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