La religión entra al debate de la ciudadanía por nacimiento ante la Corte Suprema

Por Joan Biskupic, CNN

Mientras la Corte Suprema analiza el futuro de la ciudadanía por derecho de nacimiento, algunos defensores que luchan contra el presidente Donald Trump se dirigen directamente a los jueces conservadores para explicarles cuán fundamental puede ser la fe para la identidad y la ciudadanía.

Varios grupos han presentado escritos en el caso que se debatirá el miércoles, que hacen referencia al imperativo moral de acoger a los extranjeros (con alusiones a las Sagradas Escrituras) y llaman la atención sobre el tipo de dilemas prácticos a los que podrían enfrentarse los creyentes si el Gobierno de Trump restringiera la garantía de la Decimocuarta Enmienda de que todos los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos.

Se dirigen a la mayoría católica de los tribunales, que ha favorecido los intereses religiosos en disputas sobre el financiamiento de la educación, las manifestaciones cristianas y diversas políticas gubernamentales.

Muchos analistas jurídicos de todo el espectro ideológico creen que las ideas de Trump son radicales y están condenadas al fracaso. Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha mostrado receptivo a otros aspectos de la audaz agenda de Trump, y los defensores de los derechos de los inmigrantes y otros demandantes han presentado diversos argumentos, incluso relacionados con la religión.

Los abogados del Proyecto Rousseau, que atiende a jóvenes vulnerables, argumentan que los jueces deberían considerar a los niños que no pueden probar su paternidad ni su ciudadanía. Esto incluiría a algunos bebés nacidos de miembros de sectas religiosas, como los amish y los menonitas, que rechazan los documentos de nacimiento formales.

Según Project Rousseau, si el Gobierno de Trump prevalece, esas familias religiosas se verían obligadas a “decidir entre sus derechos de libre ejercicio de la religión y sus derechos de ciudadanía por nacimiento”.

Ilan Rosenberg, abogado principal del escrito, también hizo referencia al reciente interés de los magistrados en las “Leyes de Refugio Seguro”, consideradas a veces como una alternativa al aborto, ya que el grupo se centró en los bebés abandonados al nacer.

Citó la observación de la jueza Amy Coney Barrett de los argumentos orales de 2022 en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, según la cual “en los 50 estados, se pueden rescindir los derechos parentales renunciando a un niño” después del nacimiento y, tal vez, dejando al niño en un hospital o una estación de bomberos.

Rosenberg declaró ante los magistrados que un niño entregado anónimamente en virtud de una Ley de Refugio Seguro “nunca podría demostrar lo que el Gobierno propone como esencial para la ciudadanía según la 14ª Enmienda: la condición de ciudadano de sus padres”.

En el caso Dobbs, la Corte Suprema revocó el derecho constitucional al aborto garantizado en la decisión Roe vs. Wade de 1973.

La mayoría del tribunal se ha alineado cada vez más con los conservadores religiosos en otros ámbitos, incluso para respaldar la oración de un entrenador en los partidos de fútbol americano de las escuelas públicas, para ampliar el financiamiento estatal de la educación confesional y para mantener los símbolos cristianos en propiedades gubernamentales.

Un breve artículo destaca que las colonias americanas fueron fundadas por personas que huían de la persecución por sus prácticas religiosas.

“La consagración de la ciudadanía por derecho de nacimiento en la Decimocuarta Enmienda”, escribió un grupo de 57 organizaciones religiosas, “tiene una profunda conexión con la historia de la Nación como refugio para quienes huían de la persecución religiosa, incluidos los antepasados ​​y los miembros actuales de muchos de los grupos religiosos representados por los amici curiae. Varias de las Trece Colonias fueron fundadas por grupos, como los cuáqueros, que escapaban de la persecución religiosa o buscaban garantizar la libertad religiosa”.

Entre las organizaciones que se sumaron al informe, además de la Conferencia General de los Amigos (Cuáqueros), se encuentran la Alianza de Bautistas, el Comité Judío Estadounidense, el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, el Consejo Nacional de Iglesias y el Comité de Servicio Unitario Universalista.

Estos escritos con tintes religiosos se encuentran entre los más de 60 documentos presentados como amicus curiae en el caso Trump v. Barbara, que ponen a prueba el significado de la Decimocuarta Enmienda, la cual establece que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos”.

Aproximadamente dos tercios de esos escritos de amicus curiae apoyan a los demandantes. Sostienen que la historia de la Decimocuarta Enmienda y la jurisprudencia consolidaron una ciudadanía por derecho de nacimiento prácticamente ilimitada.

Los abogados de Trump se han aferrado a la frase “sujeto a la jurisdicción” y sostienen que cualquier persona que se encuentre en el país de forma ilegal o temporal, como por ejemplo con una visa de estudiante, no está completamente sujeta a la jurisdicción estadounidense.

Algunos grupos que respaldaron al Gobierno de Trump ofrecieron interpretaciones alternativas de la historia y la tradición de la Decimocuarta Enmienda. Una de las solicitudes, con temática religiosa, provino de la Coalición de Familias Cristianas de Florida. Esta argumentó que otorgar la ciudadanía por derecho de nacimiento a “inmigrantes indocumentados y personas sin domicilio fijo” atraería a personas que promueven la intolerancia religiosa.

Los jueces de primera instancia fallaron en contra de la iniciativa de Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, al considerar que contravenía el texto de la Decimocuarta Enmienda y entraba en conflicto con un hito de 1898. En el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark, el tribunal dictaminó que un hombre nacido de ciudadanos chinos residentes en Estados Unidos era ciudadano estadounidense.

Muchos de los escritos de amicus curiae que se oponen a Trump refuerzan los argumentos relativos a la larga historia y tradición de la Decimocuarta Enmienda.

Entre los diversos informes presentados por los opositores que abordan temas religiosos, destaca un argumento provocador que recuerda la hostilidad anticatólica y antiinmigrante de los Know Nothings a mediados del siglo XIX.

El informe, liderado por el historiador Tyler Anbinder, sostiene que, a pesar del importante poder político que tenían los Know Nothings en aquel momento, el grupo aceptó la ciudadanía por derecho de nacimiento y nunca propuso limitarla, ni siquiera para los hijos de los inmigrantes que querían deportar.

“El Gobierno pide al Tribunal que adopte una postura que ni siquiera los Know Nothings —el movimiento político antiinmigrante más exitoso y extremo de la historia estadounidense— buscaron jamás: restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento basándose en la afiliación política de los padres del niño”, escribieron los profesores de historia y derecho.

Por otra parte, el escrito presentado por 57 organizaciones religiosas que abarcan a católicos, protestantes, musulmanes, hindúes y judíos, señala la tradición religiosa de acoger a los extranjeros.

“En el cristianismo”, dice este breve documento, “el Nuevo Testamento enseña: ‘Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; fui forastero, y me acogieron’. Mateo 25:35”.

El juez Brett Kavanaugh hizo hincapié en el mensaje bíblico de Mateo durante sus audiencias de confirmación en 2018, diciéndoles a los senadores al comienzo: “Tengo presente el mensaje de Mateo 25 y trato de servir a los menos afortunados entre nosotros”.

Tras sus polémicas audiencias en el Senado, Kavanaugh volvió a referirse al Evangelio de Mateo en una ceremonia en la Casa Blanca. “A raíz del proceso de confirmación en el Senado, mi enfoque de la vida sigue siendo el mismo. Continuaré teniendo presente el mensaje de Mateo 25. Continuaré ofreciendo mi ayuda como voluntario y sirviendo a los más necesitados”.

Kavanaugh es uno de los seis magistrados del ala conservadora que son católicos practicantes o fueron criados en la fe católica. Los otros son el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Amy Coney Barrett; Neil Gorsuch fue criado en la fe católica y ahora es episcopaliano.

La séptima jueza católica, Sonia Sotomayor, encabeza el ala liberal junto con Elena Kagan, una jueza judía, y Ketanji Brown Jackson, una protestante.

En ese contexto predominantemente católico, los abogados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos presentaron un enérgico escrito argumentando la inmoralidad del decreto de Trump que restringe la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Los efectos, tanto previstos como imprevistos, del decreto”, afirma el informe de los obispos católicos, “son inmorales y contrarios a las creencias y enseñanzas fundamentales de la Iglesia católica con respecto a la vida y la dignidad de las personas humanas, el trato a las personas vulnerables, en particular a los migrantes y los niños, y la unidad familiar”.

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