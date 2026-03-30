Los científicos hallan un alarmante impacto ambiental de los grandes centros de datos

Por Laura Paddison, CNN

Los enormes centros de datos que impulsan la inteligencia artificial devoran enormes cantidades de energía, pero también tienen otro impacto alarmante, según una nueva investigación. Están creando “islas de calor”, calentando el terreno a su alrededor hasta en 16 grados Celsius, y haciendo la vida más calurosa para más de 340 millones de personas.

Aún hay grandes lagunas en nuestra comprensión de los impactos de los centros de datos, incluso mientras se disparan en número, dijo Andrea Marinoni, profesor asociado del grupo de Observación de la Tierra de la Universidad de Cambridge y autor del estudio, que aún no ha sido revisado por pares.

Marinoni y sus colegas decidieron profundizar en un impacto poco investigado: el calor que liberan a través de sus procesos de alto consumo energético, incluidos el cómputo y el funcionamiento de los sistemas de refrigeración.

Para ello, analizaron datos de temperatura de los últimos 20 años procedentes de sensores remotos y los compararon con las ubicaciones de los “hiperescaladores” de IA —amplios centros de datos que albergan miles de servidores y pueden extenderse por más de un millón de pies cuadrados, que en su mayoría se han construido en la última década.

Se centraron en más de 6.000 centros de datos ubicados lejos de zonas urbanas de alta densidad, ya que era menos probable que las temperaturas superficiales a su alrededor se hubieran visto afectadas por otros factores, como la manufactura o la calefacción de los hogares. Los investigadores también filtraron los impactos estacionales, las tendencias del calentamiento global y otras influencias.

Encontraron que las temperaturas superficiales aumentaron en promedio 3,6 grados Celsius después de que un centro de datos comenzara a operar. En casos extremos, las temperaturas cercanas aumentan hasta 16,4 grados Celsius.

Estos aumentos fueron consistentes en todo el mundo, hallaron los investigadores. En la región del Bajío, en México, por ejemplo, que se ha convertido en un centro de datos, el estudio encontró aumentos de temperatura inexplicados de alrededor de 3,6 grados en los últimos 20 años. Una situación similar se observó en Aragón, España, un centro europeo de centros de datos de IA a hiperescala, que registró un aumento de temperatura de 3,6 grados que no se replicó en las provincias vecinas.

De manera llamativa, los impactos no se limitaron al entorno inmediato de un centro de datos; los aumentos de temperatura afectaron a áreas de hasta 100 kilómetros de distancia, según halló la investigación, afectando a más de 340 millones de personas.

Los hallazgos son particularmente alarmantes, dicen los científicos, porque se prevé que los centros de datos de IA se disparen en los próximos años, y estos aumentos de temperatura se producen cuando la contaminación que calienta el planeta ya está haciendo que las olas de calor sean extremas en todo el mundo.

La ampliación planificada de los centros de datos “podría tener impactos dramáticos en la sociedad” en términos del medio ambiente, el bienestar de las personas y la economía, dijo Marinoni.

Deborah Andrews, profesora emérita de diseño para la sostenibilidad y la circularidad en la London South Bank University, que no participó en la investigación, dijo que hay muchas inquietudes sobre los impactos de los centros de datos, pero que este es el primer artículo que ve centrado en el calor que producen.

“La ‘fiebre del oro de la IA’ parece estar imponiéndose sobre las buenas prácticas y el pensamiento sistémico”, dijo, “y se está desarrollando mucho más rápidamente que cualquier sistema más amplio y sostenible”.

Otros expertos dicen que se necesita más investigación para verificar los resultados. El estudio aporta “algunas cifras interesantes”, pero los efectos reportados “parecen muy altos”, dijo Ralph Hintemann, investigador senior del Borderstep Institute for Innovation and Sustainability. “En lo que respecta al cambio climático, las emisiones generadas por la producción de energía para los centros de datos siguen siendo el aspecto más alarmante”, añadió.

Marinoni quiere que la investigación impulse más debate sobre cómo reducir los impactos de la IA. “Aún podría haber tiempo para considerar la posibilidad de un camino diferente … sin afectar la demanda de IA y su capacidad para proporcionar progreso a la humanidad”, añadió.

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