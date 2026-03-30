Por qué el poderío militar de EE.UU. no está poniendo fin a la guerra con Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

A Donald Trump le gusta decirle a Ucrania que no tiene ninguna ventaja en su guerra de desgaste con Rusia. Pero el presidente de EE.UU. se enfrenta a crecientes dudas sobre la solidez de su propia estrategia en la guerra con Irán.

En apariencia, Estados Unidos, con más del triple de la población de Irán y las fuerzas militares y la economía más poderosos del mundo, tiene una ventaja abrumadora en el equilibrio de poder.

Si a esto le sumamos las fuerzas experimentadas de Israel y su omnipresente sistema de inteligencia, la contienda parece desigual.

Pero Irán, al convertir sus escasas ventajas en puntos de presión cruciales para Estados Unidos y al obligar a su pueblo reprimido a soportar castigos severos, ha hecho algo más que sobrevivir. Algunos analistas creen que ha tomado la iniciativa estratégica.

Un mes después, la guerra se ha convertido en una lucha de poder. Puede que Trump tenga más influencia, pero lograr una victoria inequívoca probablemente le exigiría aceptar un nivel de daño político y económico que no está dispuesto a soportar.

Irán no puede derrotar a Estados Unidos e Israel, pero jugó su carta ganadora al cerrar el estrecho de Ormuz, un importante punto estratégico para la exportación de energía, poniendo así en peligro la economía mundial y generando costes políticos para Estados Unidos.

La vulnerabilidad estratégica que socava la superioridad militar estadounidense quedó de manifiesto en un intercambio de opiniones durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el lunes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, citó la disposición de Irán a permitir que otros 20 petroleros atraviesen el estrecho en los próximos días como un triunfo para la diplomacia del presidente.

Sin embargo, la imagen que proyecta es chocante, ya que Estados Unidos, como mayor potencia, no debería estar en posición de negociar concesiones.

Y esta flota de 20 buques cisterna es insignificante en comparación con el promedio diario de más de 100 antes de la guerra, según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (ONU-CDD). De no haber sido por la guerra, el estrecho estaría abierto.

Así pues, según Leavitt, la primera supuesta victoria diplomática de Trump consiste simplemente en revertir una pequeña parte de su propio impacto negativo.

La cruda realidad para Trump es que Estados Unidos, sin duda, tiene la capacidad militar para abrir el estrecho. Pero enviar a la Armada estadounidense a través del estrecho le daría a Irán una victoria propagandística si atacara o incluso hundiera un buque estadounidense.

Probablemente también tendría que desembarcar tropas terrestres para repeler a las fuerzas iraníes, lo que aumentaría el riesgo de bajas de EE.UU. en combate y podría hundir aún más su ya debilitada posición política.

Las mismas limitaciones se aplican a las demás opciones de Trump mientras sopesa la posibilidad de apoderarse del centro neurálgico de las exportaciones petroleras de Irán en la isla de Kharg, en el norte del Golfo Pérsico.

Trump declaró este domingo al Financial Times que tal vez le gustaría apoderarse del petróleo iraní. Una medida así podría estrangular la economía iraní.

Pero no hay garantía de que esto provoque la capitulación del régimen en lugar de una reacción violenta. Y le daría aún menos incentivos para flexibilizar su control sobre el estrecho de Ormuz.

En su afán por fortalecer su posición, Trump afirma que se están desarrollando negociaciones diplomáticas productivas entre bastidores con Irán, a pesar de las negaciones de este país sobre la existencia de contactos directos.

Sin embargo, también amenaza con una violencia sin precedentes para obligar a Teherán a sentarse a la mesa de negociaciones.

La llegada de miles de marines estadounidenses a la región —y el despliegue de más de 1.000 paracaidistas— ha convencido a algunos analistas de que la paciencia de Trump se agotará y que ordenará a las tropas estadounidenses tomar la isla de Kharg o las islas del estrecho.

“Eso dista mucho de ser una solución. Casi con toda seguridad, parece que se avecina un período de escalada”, declaró Ian Bremmer, presidente y fundador de Eurasia Group, en CNN News Central el lunes.

Trump había advertido anteriormente que si Irán no llegaba a un acuerdo, utilizaría la ventaja militar estadounidense como arma, “destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)”.

Sin duda, el ejército estadounidense podría hacerlo. Pero los ataques de represalia de Irán contra objetivos similares en el territorio de los aliados estadounidenses del Golfo serían inevitables. Los mercados globales colapsarían. El ya elevado riesgo de una recesión mundial aumentaría.

Y la perspectiva de bombardear plantas desalinizadoras vitales para la subsistencia en las áridas condiciones desérticas del Golfo llevó a los periodistas a preguntar a Leavitt sobre la posibilidad de que Trump pudiera cometer un crimen de guerra.

Washington tiene una baza importante que aún no ha jugado. Tiene la capacidad de levantar eventualmente las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní y a múltiples sectores de la economía.

La República Islámica se ha visto acorralada por su incapacidad para vender petróleo por los canales habituales. El último levantamiento contra el régimen, brutalmente reprimido por las fuerzas de seguridad, fue provocado en parte por esta situación.

Una posible táctica estadounidense podría ser estrangular las exportaciones de petróleo de Irán. Pero esto podría perjudicar tanto a Trump como a Irán.

Este notable dilema quedó patente a principios de este mes, cuando la administración tomó la medida contraintuitiva de levantar las sanciones a los buques iraníes en alta mar, alarmada por el vertiginoso aumento de los precios del petróleo.

Por lo demás, la Casa Blanca ofrece poco a Irán para hacer más atractiva su diplomacia.

Su lista de 15 demandas para un acuerdo de paz contiene muchas que Teherán jamás aceptaría, entre ellas, restricciones estrictas a sus programas de misiles y una flexibilización incondicional de su control sobre el estrecho.

Y la administración está decidida a ver el conflicto desde una perspectiva militar extremadamente limitada.

La actualización diaria del recuento de ataques contra objetivos iraníes —que alcanzó los 11.000 el lunes— corre el riesgo de generar comparaciones con el número de muertos en la guerra de Vietnam, que ocultó la magnitud devastadora de la guerra en su totalidad.

“No es de extrañar que veamos que los elementos restantes del régimen están cada vez más ansiosos por poner fin a la destrucción y sentarse a la mesa de negociaciones mientras aún pueden”, declaró Leavitt a los periodistas el lunes.

Este no es un resumen de la guerra que parezca ajustarse a la realidad.

Puede que Irán no tenga la ventaja militar, pero el cierre del estrecho le otorga un poder desproporcionado.

Esta medida ya ha provocado crisis económicas y de combustible en lugares tan lejanos como África y Asia.

Varias semanas más de interrupción del tráfico marítimo podrían desencadenar un cataclismo económico y, a su vez, acarrear graves consecuencias políticas internas para Trump.

La prolongación de la guerra por parte de Irán también está teniendo enormes consecuencias para sus vecinos del Golfo, aliados de Estados Unidos, que buscan transformar sus economías basadas en el carbono mediante la construcción de centros globales de turismo, transporte y deportes.

Es probable que Estados Unidos e Israel tengan razón al afirmar que han destruido la mayor parte de los drones y la capacidad misilística de Irán. Sin embargo, Teherán solo necesita lanzar unos pocos proyectiles al estrecho o a zonas urbanas del Golfo Pérsico para infligir un coste económico desproporcionado.

La influencia de Irán también parece aumentar con el tiempo. Cuanto más se prolongue la guerra, mayores serán los costos para el presidente, lo que significa que podría considerar un acuerdo que lo haga parecer más un mendigo que un líder autoritario.

Sin embargo, la supervivencia a largo plazo del régimen requeriría el levantamiento de las sanciones.

Y el tiempo se agota para la paciencia de Trump. Si no se inicia pronto un proceso diplomático genuino, podría verse inexorablemente empujado a una escalada que le impida dar marcha atrás y aceptar un acuerdo, cueste lo que cueste.

“Una vez que pierda esa capacidad, sus incentivos para abandonar la política exterior, en comparación con los incentivos para redoblar la apuesta, volverán a inclinarse en la dirección equivocada”, afirmó Trita Parsi, del Instituto Quincy para la Gobernanza responsable. “Por lo tanto, los iraníes deben reconocer que no tienen todo el tiempo a su favor, aunque probablemente tengan más tiempo que Trump”.

En última instancia, la influencia en una guerra solo es valiosa si se traduce en una victoria estratégica.

Tanto Estados Unidos como Irán poseen ventajas que podrían ser decisivas. Sin embargo, deben jugar sus cartas con cautela. Si ninguno de los dos ofrece al otro una salida, podría conducirlos, y al mundo, hacia la catástrofe.

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