¿Qué significan los ramos, los huevos de pascua y por qué se hace ayuno en Semana Santa?

Por CNN

Démosle un vistazo a la tradición de Pascua y de Semana Santa.

El domingo de Pascua, los cristianos celebran la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión. También marca el final del período de penitencia de 40 días llamado Cuaresma. La Pascua es considerada como una de las temporadas más importante del año cristiano.

El 5 de abril de 2026 es el Domingo de Pascua.

Se celebra el primer domingo después de la primera luna llena luego del primer día de primavera.

En algunos países, la Pascua se llama “Pascha”, que proviene de la palabra hebrea para la Pascua Judía.

La fiesta judía de la Pascua tuvo lugar justo antes de la crucifixión y resurrección de Cristo.

El cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo, con aproximadamente dos mil millones de seguidores en todo el mundo.

Domingo de Ramos

Para los cristianos, el Domingo de Ramos conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando se colocaron hojas de palma y ropa en su camino.

El Domingo de Ramos a menudo se celebra con una procesión y distribución de hojas de palma.

En algunas iglesias, las palmas se guardan y se queman en cenizas para usarlas el Miércoles de Ceniza del próximo año.

Domingo de Ramos también se llama Domingo de Pasión.

Es el último domingo de Cuaresma y el primer día de la Semana Santa.

Jueves Santo

Se conmemora la Última Cena, antes de la crucifixión de Jesús.

Algunas iglesias tienen un servicio especial de comunión.

Viernes Santo

Para los cristianos, es un día de luto y penitencia. El Viernes Santo marca el día en que Jesús murió en la cruz.

El Viernes Santo se conmemora el viernes anterior al domingo de Pascua.

Muchos ayunan y van a la Iglesia este día.

El Viernes Santo adquirió importancia como un día santo cristiano a finales del siglo IV, y desde el año 100 después de Cristo, cuando se empezó a conmemorar, es un día de ayuno.

Los huevos han sido durante mucho tiempo un símbolo de la vida y el renacimiento.

La tradición de pintar y teñir huevos es anterior al cristianismo.

Según las tradiciones polacas, la Virgen María les ofreció huevos a los soldados que vigilaban a Cristo en la cruz, mientras ella les rogaba que fueran misericordiosos, sus lágrimas dejaban manchas en los huevos.

1885 – El zar de Rusia encarga al joyero Faberge que diseñe un huevo esmaltado cada Pascua.

El primer huevo de Fabergé contenía una miniatura de diamante de la corona y un pequeño huevo de rubí.

La mayoría de los 50 huevos de Pascua imperiales hechos están ahora en museos.

Los orígenes del conejito de Pascua no están claros, pero aparece en los primeros escritos alemanes.

Los primeros conejitos de Pascua comestibles aparecieron en Alemania en el siglo XIX, y estaban hechos de azúcar y hojaldre.

Las grageas de jalea se convirtieron en parte de las celebraciones de Pascua en la década de 1930.

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