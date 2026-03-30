Roban cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo italiano en un saqueo de tres minutos

Por Barbie Latza Nadeau, CNN

Robaron cuadros de Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matisse de un museo en el norte de Italia, en un audaz hurto que duró apenas tres minutos, según las autoridades.

Según le informó a CNN un portavoz de los Carabinieri de Parma y de la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de Bolonia, los cuadros robados fueron el óleo de Renoir, de 1917, titulado “Les Poissons”; la acuarela de Cézanne, de 1890, “Tasse et plat de cerises”, y la obra de Matisse, de 1922, “Odalisque sur la terrasse”.

Cuatro ladrones encapuchados forzaron la entrada a través de una puerta del primer piso de la Villa de las Obras Maestras del museo durante la noche del 22 al 23 de marzo, pero el museo optó por mantener en secreto el incidente, según declaró el portavoz de la Policía a CNN, con la esperanza de atrapar a los ladrones si regresaban.

Según la Policía, las imágenes de vigilancia muestran a los ladrones huyendo con los cuadros a través de los exuberantes jardines de la villa, con el sistema de alarma del museo sonando de fondo.

No se han producido detenciones y el museo permanece abierto en su horario habitual.

La Fundación Magnani Rocca ha prestado obras de arte de todo el mundo, incluidas colecciones de la Galería David Zwirner, en Nueva York, y del Museo Getty, en Los Ángeles.

Un abogado de la fundación declaró a CNN que el robo fue “estructurado y organizado” y que los ladrones podrían haberse inspirado en la relativa facilidad con la que los ladrones irrumpieron en el Louvre de París, en octubre.

El “robo claramente planeado” no tuvo un éxito total debido al sistema de protección interno de la fundación, que incluía el uso de puertas con cierre automático y alarmas, dijo el abogado, quien prefirió permanecer en el anonimato.

Según su portavoz, los Carabinieri, la unidad de élite italiana encargada de la recuperación de objetos robados, recogen cada año alrededor de 100.000 piezas de arte robadas de todo el mundo gracias a una red altamente sofisticada que rastrea el arte sustraído.

Luigi Magnani, fallecido en 1984 a la edad de 78 años, fue un crítico de arte, musicólogo y escritor que abrió su patrimonio y sus colecciones privadas, incluyendo obras de Tiziano, Alberto Durero, Peter Paul Rubens, Francisco Goya, Antonio Canova, Claude Monet y Giorgio Morandi, al público en 1990.

Los jardines a las afueras de Parma exhiben mobiliario neoclásico y de la época del Imperio, integrados en cuidados jardines con plantas exóticas, árboles monumentales y coloridos pavos reales blancos que campan a sus anchas. La fundación alberga una colección permanente de arte y objetos que abarca desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo.

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