Sandro Castro, el nieto “influencer” de Fidel Castro que está a favor de un acuerdo con Trump

Por Patrick Oppmann y Abel Alvarado, CNN

Si los Castro son —como algunos cubanos se refieren a ellos— “la familia real” de la isla, entonces Sandro Castro parece estar postulándose para el papel de bufón de la corte.

En un país donde el acceso regular a internet todavía se considera un lujo, el propietario de un club nocturno cubano Sandro Castro, nieto del fallecido líder Fidel Castro, ha acumulado más de 150.000 seguidores en Instagram con ocurrencias escandalosas y a menudo extrañas que parecen una audición para un reality show sobre un heredero derrochador de una dinastía revolucionaria.

Piensa en “Cien años de soledad” mezclado con “Keeping up with the Kardashians”.

A diferencia del resto de sus parientes intensamente reservados, a menudo herméticos, Sandro busca abiertamente la fama y la notoriedad, incluso atreviéndose a trolear al Gobierno comunista de la isla.

Pero en una entrevista exclusiva durante una visita nocturna, en medio de uno de los frecuentes apagones que sacuden la isla, el hombre de 33 años le dijo a CNN que se le malinterpreta.

“Estoy haciendo videos sobre una situación tensa y triste”, dijo Castro, refiriéndose al aumento de las tensiones entre la isla y el Gobierno de Trump que han acelerado aún más el colapso económico de Cuba.

“Al menos estoy tratando de hacer feliz a la gente”, dice Castro. “De sacarles una sonrisa. Nunca me burlaría de una situación que yo también sufro”.

Las publicaciones de Castro ofrecen un vistazo poco común a una vida de privilegios inimaginable para la mayoría de los cubanos, mientras lanza de vez en cuando dardos contra los burócratas comunistas que sucedieron a su abuelo, quien murió en 2016, y a su tío abuelo Raúl, quien dejó la presidencia en 2018.

Un video reciente de Instagram mostraba a un actor con una mala peluca torcida fingiendo ser Donald Trump, llegando a la puerta de Castro e intentando comprarle Cuba.

“Podemos hacer negocios porque eres un showman y hombre de negocios como yo”, le dice el falso Trump al verdadero Castro.

“¿¡Quieres comprar qué!?” responde Castro. “¡Relájate!”

Burlarse de la amenaza de Trump de apoderarse de Cuba y de la creciente crisis económica del país parecería insensible, si no peligroso, en una nación que ha advertido a sus ciudadanos que deben prepararse para la guerra.

Es difícil imaginar que alguien que no se apellide Castro pudiera salirse con la suya con una maniobra similar.

Pero Sandro Castro dijo que es como muchos otros cubanos, harto del rumbo del país.

“Es tan difícil”, dijo Castro sobre la crisis cada vez peor que ha llevado a algunos cubanos a protestar contra el Gobierno y a otros a buscar comida en los contenedores de basura.

“Sufres miles de problemas. En un día, puede que no haya electricidad, no haya agua. Los productos no llegan. Es muy duro, realmente duro”, me dijo Castro, mientras su mánager le entregaba otra cerveza helada.

Era de noche, pero llevaba gafas de sol de diseñador para nuestra entrevista en su apartamento en el apartado barrio de Kohly, en La Habana, donde viven muchos funcionarios militares y de inteligencia cubanos.

En medio de una crisis energética en toda la isla, el debate sobre cuánto está sufriendo realmente Castro mientras se toma cervezas cubanas Cristal bien frías y alimenta su moderno apartamento de soltero con un generador de batería EcoFlow probablemente solo profundice la controversia en torno a un vástago de la familia más famosa de Cuba. Castro afirma que no es “rico al nivel de Dubái”, que su familia no posee mansiones ni yates y dice que ni siquiera tiene gasolina para poner en su coche. Pero en un país donde el salario promedio está por debajo de los US$ 20 al mes, Castro parece estar más que bien. Incluso mientras la economía de Cuba se derrumba, en las redes sociales, para Castro y sus amigos, la fiesta nunca se detiene.

Quizá sea la figura más rara de Cuba; alguien que une a los dos extremos políticos que han estado luchando por el futuro de la nación durante casi 70 años en su desprecio compartido hacia él.

Para los exiliados cubanos que huyeron de la revolución de 1959, él es un símbolo de hipocresía absoluta, uno de los descendientes de un líder comunista que prohibió la industria privada durante décadas y abogó por la austeridad, pero que disfruta de los frutos del capitalismo.

Para los partidarios acérrimos de la revolución cubana, él es un traidor de clase del proletariado, sacando provecho de su linaje revolucionario para conseguir clics y ‘likes’.

“Está capitalizando el ‘ódiame’”, dijo Ted Henken, profesor de sociología y antropología en Baruch College en Nueva York, que ha estudiado la expansión de internet en Cuba. “Las Kardashian y Paris Hilton y él, ellos también están capitalizando la envidia o el ‘miren mi fabuloso estilo de vida’”.

“No puedes apartar la mirada”, dijo. “La indignación genera ‘likes’, consigue seguidores”.

Castro niega que sea millonario y rechaza la posibilidad de que sus conexiones familiares lo protejan o le hagan la vida más fácil que la de otros cubanos. Su club nocturno en una avenida principal de La Habana “solo” le costó US$ 50.000, dijo, una suma más allá de la imaginación más desbordada de la mayoría de los cubanos.

“Lo poco que tengo es gracias a mi esfuerzo, mi sacrificio”, dijo.

¿Ayuda ser un Castro en Cuba? “Mi nombre es mi nombre. Estoy orgulloso de mi nombre, lógicamente. Pero no veo esa ayuda de la que me hablas. Soy un ciudadano más”, dijo.

Durante la entrevista, Castro también se preguntó en voz alta cómo podría conseguir una visa para EE.UU. para “visitar amigos en Miami” y se disculpó por su inglés rudimentario.

“Es como el de Maduro”, dijo con una sonrisa traviesa, refiriéndose al presidente de Venezuela capturado por EE.UU. en enero.

Sandro Castro es uno de los nietos de Fidel Castro y Dalia Soto del Valle, presuntamente una maestra de escuela del centro de la isla, que vivió discretamente con el líder cubano durante décadas.

La pareja tuvo cinco hijos juntos: Alexis, Alex, Alejandro, Antonio y Ángel. Fidel Castro, ya fuera por querer proteger la privacidad de su familia o mantener el misticismo de un revolucionario que solo tenía tiempo para su país, nunca reveló públicamente a la familia.

Alexis Castro Soto del Valle, el padre de Sandro y un ingeniero en telecomunicaciones, también ha incursionado en las redes sociales. Ha publicado en X recuerdos de su infancia en la famosa familia, así como críticas veladas a las recientes decisiones económicas del Gobierno de Cuba.

Pero en 2024, Alexis Castro publicó que estaba haciendo “una desintoxicación digital” y dejó de publicar en su cuenta de X. Sandro estaba al teléfono con su padre preparando temas de conversación cuando CNN llegó para hablar con él.

No hay señales, sin embargo, de que Sandro Castro tenga intención alguna de frenar su aluvión de videos, aunque admitió a CNN que su familia a veces le pide que elimine sus publicaciones controvertidas en las que se ha burlado de los apagones y la escasez de combustible.

“Solo estoy bromeando”, dijo, aunque blogueros pro-Gobierno han pedido su arresto.

Le dijo a CNN que quiere producir su propia cerveza y comprar más clubes nocturnos y autos, pero está frustrado por la burocracia que rodea todo el comercio en Cuba como resultado del sistema que su abuelo puso en marcha.

“Tenemos que abrir el modelo económico, eliminar la burocracia”, se quejó, sin ironía.

“Soy un revolucionario, pero un revolucionario de ideas, de progreso, de cambio”, dijo, haciendo referencia al eslogan de “continuidad” del actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

“No diría que está haciendo un buen trabajo. Para mí, no está haciendo un buen trabajo”, dijo Castro sobre Díaz-Canel, quien es el primer jefe de Estado cubano que no se apellida Castro desde la revolución y ha contado con el apoyo vocal tanto de Raúl como de Fidel Castro a lo largo de los años.

Sandro Castro dijo que sus videos y críticas del sistema han llevado a que la Seguridad del Estado de Cuba lo cite para interrogarlo. Lo dejaron ir con solo una advertencia, dijo, no por su famoso apellido, sino porque nunca ha llamado a la violencia ni a un cambio de régimen.

Mientras elogiaba a su abuelo Fidel y a su tío abuelo Raúl, Sandro Castro se negó a decir si la revolución que ellos lideraron había mejorado la vida en la isla.

“Nací después de 1959, así que no puedo decirlo”, dijo.

Fue más franco sobre cómo un acuerdo con Trump podría revolucionar la economía de la isla. En su más reciente sátira en video, le presenta al actor que interpreta al presidente de Estados Unidos un hotel torre “Trump” que se eleva por encima del horizonte de La Habana.

“Hay muchas personas en Cuba que piensan de manera capitalista. Hay muchas personas aquí que quieren hacer capitalismo con soberanía”, dijo.

“Creo que la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas, no comunistas”, dijo Castro.

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