Italia, afuera: la última vez que jugó el Mundial y las razones de su caída

Por Edgar Aviles, CNN en Español

La selección de fútbol de Italia sigue en crisis. El fútbol italiano no solo pasa años oscuros a nivel de clubes, donde ningún equipo de ese país gana la Champions League desde la temporada 2009-2010, cuando lo hizo el Inter de Milán, sino que también atraviesa su peor etapa a nivel de selecciones.

Nuevamente la escuadra Azzurri se quedó afuera de una cita mundialista. Sí, el país que ha sido cuatro veces campeón del mundo no se clasificó para Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde habrá 48 participantes, entre ellos algunos debutantes, como Jordania y Cabo Verde.

El ciclo que Italia inició tras quedarse afuera del Mundial de 2022 nunca tuvo el pie derecho. La federación decidió mantener al DT Roberto Mancini con la intención de tener revancha, pero solo duró unos meses. El exentrenador del Manchester City se fue de la selección tras algunos desacuerdos con la directiva y ante el ofrecimiento para hacerse cargo del seleccionado de Arabia Saudita.

Entonces llegó Luciano Spalletti, quien venía de llevar al Napoli a un histórico título en la Serie A. Era, a su vez, un cambio de escuela. O eso se esperaba. El pragmatismo de Mancini se contraponía con la propuesta ofensiva de Spalletti, pero eso nunca se trasladó a la selección. Malos resultados en la Eurocopa y la Liga de Naciones de la UEFA lo hicieron tambalear, y la goleada ante Noruega en las Eliminatorias al Mundial 2026 lo derrumbó.

Su despido no cambió la ecuación. El daño matemático ya estaba hecho. Noruega no perdió ni un solo punto y volvió a golear a Italia como visitante en la última fecha del Grupo I. Para ese entonces ya estaba Gennaro Gattuso en el banco de suplentes. Italia finalmente segunda, por detrás de la Noruega de Erling Haaland y por delante de Israel, Estonia y Moldova.

El conjunto nórdico avanzó de forma directa a la Copa del Mundo y la Azzurri fue relegada a jugar una vez más el repechaje europeo.

Allí, el plantel de Gattuso logró una victoria ante Irlanda del Norte como local antes de perder en los penales contra Bosnia como visitante. Así terminó perdiendo su oportunidad de ubicarse en la fase de grupos del Mundial. La generación que tiene su base en el Inter de Milán, con futbolistas como Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi y Francesco Pio Esposito, no pudo acabar con los fantasmas del pasado.

El fútbol italiano vive horas bajas en varios aspectos. Los clubes no sobresalen a nivel internacional en torneos de gran prestigio como la Champions League, y ni siquiera en la Europa League. La selección ya no es considerada una de las favoritas para ser campeona del mundo y más bien ahora pelea por ver si aunque sea juega el torneo.

Hay problemas de base: el país ha dejado de formar jugadores de talla mundial y los clubes más importantes no les brindan la confianza a los jóvenes. La selección de España debuta jugadores a una edad precoz de 17 o 18 años, mientras que en Italia debutan a los 22 o 23 años, salvo Esposito que lo hizo recientemente, a los 20. Ya no produce leyendas como Paolo Maldini, Francesco Totti, Alessandro del Piero, Giuseppe Meazza, Paolo Rossi, Franco Baressi, Dino Zoff, entre otros.

Otro aspecto es el económico. La Serie A dejó de ser la mejor liga de fútbol del mundo y los clubes más grandes, como la Juventus, el Milan y el Inter de Milán dejaron de estar en el grupo de los equipos más ricos del mundo. Por eso ya no puedan comprar a los mejores futbolistas del momento. Hay varios futbolistas de la selección que juegan fuera de Italia y actualmente la Serie A es vista como una liga de transición para llegar a Inglaterra o España, consideradas de mayor nivel y recursos económicos.

Salvo la Juventus, el Udinese y el Clagliari tienen estadio propio y los otros se ven obligados a rentar los inmuebles del gobierno. Eso impide que los equipos tengan mayores ingresos.

La Azzurri jugó una Copa del Mundo por última vez en Brasil 2014. Para Rusia 2018 fue eliminada por Suecia en la repesca, mientras que para Qatar 2022 se quedó en la orilla a manos de Macedonia del Norte, igualmente en el repechaje.

Desde que Italia fue campeona del mundo en Alemania 2006, la selección ha sufrido una involución. En Sudáfrica quedó eliminada en la fase de grupos, al igual que en Brasil 2014. Así que ya van 20 años desde que se escuchó por última vez el himno italiano en un partido de octavos de final de un Mundial.

Solo la Eurocopa 2020, que en realidad se jugó en 2021 por la pandemia de covid-19, ha significado una alegría para el fútbol italiano.

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