Las 5 cosas que debes saber este 31 de marzo

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EE.UU. anuncia que se reanudan las operaciones en su embajada de Caracas. México se suma a una demanda colectiva contra ICE tras la muerte de un migrante. El precio de la gasolina en EE.UU. alcanza los US$ 4 por galón por primera vez desde 2022. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La destrucción de un avión E-3 Sentry de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un ataque iraní contra una base aérea en Arabia Saudita podría perjudicar la capacidad del país para detectar a distancia amenazas iraníes entrantes, según analistas. Imágenes impactantes del avión siniestrado, geolocalizadas por CNN, muestran su cola desprendida y su característico domo de radar giratorio —una parte clave del sistema de alerta temprana y control aerotransportado, o AWACS— en el suelo en la Base Aérea Prince Sultan.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el lunes la reanudación de las operaciones de su embajada en Caracas, como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas que estaban rotas desde 2019. La medida parece tener un carácter principalmente simbólico. Aún no se han reanudado los servicios consulares para los ciudadanos estadounidenses.

La economía estadounidense está bajo presión, y la crisis del petróleo podría llevarla a una recesión. Ahora hay motivos para preocuparse. El problema: predecir el momento exacto de una recesión es muy difícil. ¿Cómo lo sabemos?

La dura crisis energética que atraviesa Cuba, agravada en los últimos tres meses por las políticas del Gobierno de Estados Unidos, tendrá un alivio con las 100.000 toneladas (unos 730.000 barriles) de petróleo que llegaron esta semana a aguas cubanas desde Rusia, pero se trata de un parche breve y cuyo efecto recién impactaría en casi un mes.

El Gobierno de México anunció el lunes que participará en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por las condiciones de detención de migrantes en custodia, tras conocerse el viernes la muerte de un ciudadano mexicano detenido en Estados Unidos.

¿Cuándo es la primera ventana de lanzamiento de la misión Artemis II esta semana?

A. El martes 31 de marzo

B. El miércoles 1 de abril

C. El jueves 2 de abril

D. El viernes 3 de abril

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Millones de estadounidenses ahora pueden optar a la ciudadanía canadiense y muchos la solicitan “por si acaso”

Millones de estadounidenses ahora pueden obtener la ciudadanía canadiense por descendencia, gracias a un cambio en la ley del país. Y ante la creciente preocupación durante el segundo mandato del presidente Trump, ya hay muchos que están reuniendo la documentación necesaria por si acaso.

Roban cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo italiano en un saqueo de tres minutos

En un audaz hurto que duró apenas tres minutos, según las autoridades, robaron cuadros de Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matisse de un museo en el norte de Italia.

Se reducen las filas en aeropuertos de EE.UU. a medida que los empleados de la TSA reciben su salario

Los tiempos de espera interminables en los aeropuertos de EE.UU. se redujeron significativamente el lunes, a medida que decenas de miles de trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte comenzaron a recibir sus pagos retroactivos después de más de un mes sin ingresos.

US$ 4

El precio promedio que pagan los estadounidenses por la gasolina alcanzó los US$ 4 por galón el martes, el nivel más alto desde 2022 y un récord en la era Trump.

“Creo que la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas, no comunistas”

—Lo dijo Sandro Catro, nieto del fallecido líder cubano Fidel Castro, en entrevista con CNN.

China inaugura la escalera mecánica exterior más larga del mundo

China ha inaugurado en Chongqing la escalera mecánica exterior más larga del mundo. Según los medios estatales, la estructura recorre casi un kilómetro y supera los 240 metros de desnivel.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Este miércoles 1 de abril hay una ventana del lanzamiento de la nave espacial para la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo.

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