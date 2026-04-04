No en nombre de Dios: cómo el papa León XIV se opone a la justificación divina de la guerra

Análisis por Christopher Lamb, CNN

El martes por la noche, en un ventoso Castel Gandolfo, le hice una pregunta al papa León XIV. Con la guerra potencialmente escalando en Medio Oriente, quería saber si tenía un mensaje para el presidente Donald Trump y otros líderes de Estados Unidos e Israel.

Su respuesta fue reveladora. El primer papa estadounidense habló en inglés y expresó su esperanza de que Trump encontrara una “salida” para poner fin a la guerra con Irán. Pidió el fin de la violencia y que los líderes negocien.

Es raro que los papas mencionen a líderes mundiales por su nombre, y esta es una de las primeras veces que León XIV cita a Trump públicamente. Su respuesta apuntó a cómo la guerra le está pesando mucho, y habló en un idioma que sería escuchado y entendido en la Casa Blanca.

También puso de manifiesto la marcada diferencia entre los dos líderes estadounidenses más visibles en el escenario mundial en la actualidad. Por un lado, el papa León XIII, el fraile agustino nacido en Chicago, conocido por su carácter afable y reservado, que no busca protagonismo. Por otro, el presidente Trump, una figura casi omnipresente en la agenda informativa y un factor disruptivo en la política global.

Si bien León XIII no es un papa confrontativo, cada vez se pronuncia más sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Y lo hace mientras Pete Hegseth, el secretario de Defensa de EE.UU., presenta la guerra como un esfuerzo bélico con respaldo divino, incluso utilizando una justificación bíblica.

El papa León ha rechazado esta idea. “Jesús es el rey de la paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificar la guerra”, dijo el Domingo de Ramos al inicio de la Semana Santa. “No escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”. Al igual que Hegseth, León también citó las Escrituras, pero en su caso fue para decir que quienes hacen la guerra tienen las manos “llenas de sangre”.

Marcello Neri, teólogo y filósofo italiano, lo expresó así en un artículo para el Instituto Appia: “Es evidente que el primer papa estadounidense en la historia de la Iglesia católica se opone firmemente a la lógica del Sr. Hegseth, que justifica la violencia en nombre de Dios”.

Tras la apariencia afable de este papa se esconde una férrea determinación. El martes por la noche, al hablar ante la prensa tras pasar el día en la residencia papal a las afueras de Roma, quiso enviar un mensaje y pidió una “tregua de Pascua”.

León XIII se ha convertido cada vez más en una voz destacada en la lucha por el fin de las guerras, y el Viernes Santo continuó su campaña por la paz durante la Semana Santa con llamadas telefónicas por separado a los presidentes de Israel y Ucrania.

“La devastación global en cascada de esta guerra pone de manifiesto las ilusiones que nos llevaron a atacar a Irán; y para los discípulos del príncipe de la paz, esta devastación y este ciclo de ilusiones tienen un imperativo: terminar este conflicto ahora”, declaró a CNN el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, en respuesta a las declaraciones del papa León XIII el Domingo de Ramos. “Creo que el papa León XIII quiere decir que debemos ser cautelosos al asumir triunfalmente que Dios está de nuestro lado, incluso en una guerra moralmente ilegítima”.

McElroy, autor de una tesis doctoral sobre normas morales en la política exterior de Estados Unidos, no cree que la guerra en Irán cumpla con la enseñanza católica sobre una “guerra justa”, que establece criterios para un conflicto moralmente justificado. Timothy Broglio, arzobispo de Estados Unidos para las Fuerzas Armadas, coincide. Le dijo a CBS en una entrevista que se emitirá el Domingo de Pascua que, aunque Irán representaba “una amenaza con armas nucleares, se está compensando una amenaza antes de que la amenaza se materialice realmente”.

La primera Semana Santa y Pascua de León XIV desde su elección el pasado mayo tiene lugar en el contexto de la guerra. En ese tiempo, el nuevo papa se ha tomado tiempo para adaptarse a un papel que lo ha puesto en el centro de atención y a una posición que nunca esperó. La sabiduría convencional era que ningún estadounidense podía ser elegido papa mientras Estados Unidos siguiera siendo la potencia dominante del mundo.

Sin embargo, el cónclave de 2025 de la Iglesia, tras la muerte del papa Francisco, rompió la tendencia al elegir al cardenal Robert Prevost como su sucesor. En un momento de incertidumbre sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, la Iglesia recurrió a un prelado cuyos dos decenios en Perú lo convirtieron en una figura con experiencia internacional, aunque no excesivamente asociada con Estados Unidos.

La elección de León XIII recuerda a la del papa Juan Pablo II, el primer no italiano elegido en 450 años y el primero de Polonia, quien se convirtió en pontífice en plena Guerra Fría en 1978. Algunos ven paralelismos entre la oposición de Juan Pablo II a la guerra de Iraq de 2003 y lo que León XIV dice sobre Irán.

“La última vez que un pontífice romano arremetió con tanta urgencia contra una guerra fue san Juan Pablo II en el periodo previo a la guerra en Iraq”, dijo Sohrab Ahmari, columnista y autor conservador iraní-estadounidense, convertido al catolicismo en 2016.

Ahmari declaró a CNN que, como en la época de Juan Pablo II, las advertencias del papa son ignoradas mientras algunos partidarios católicos de Trump “tergiversan” la enseñanza de León XIV o se oponen a ella. Ahmari describió la guerra como “manifiestamente injusta”.

A los 70 años, León tiene el tiempo de su lado, y es probable que su pontificado dure más que el actual Gobierno de Estados Unidos. A medida que se acerca el primer aniversario de su elección, está emergiendo como una voz suave pero firme en tiempos turbulentos.

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