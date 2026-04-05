Kast viaja a Argentina para su primera visita de Estado como presidente de Chile. ¿Cuál será su agenda?

Por EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a una delegación de cinco personas —entre ellos tres ministros y un representante del partido Unidad Democrática Independiente (UDI)—, viajarán a Argentina este domingo por la noche para la primera visita de Estado del mandatario chileno que terminará el lunes.

El viaje sigue con la tradición de elegir a Argentina como destino inicial y está marcado por la frustrada detención en Buenos Aires, el pasado jueves, del exguerrillero Galvarino Apablaza, de quien Chile pidió su extradición por estar acusado de planear el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán en 1991.

Este tema será parte del encuentro entre Kast y su homólogo Javier Milei, quienes tienen buena relación y afinidad ideológica, y será la primera reunión tras el diálogo bilateral que sostuvieron en marzo pasado en la cumbre “Escudo de las Américas”, organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la mañana del lunes, el presidente de Chile asistirá a un desayuno en la Embajada del país en Buenos Aires, con el nuevo embajador Gonzalo Uriarte, abogado y militante de la UDI.

Luego, Kast depositará una ofrenda floral al Libertador General don José de San Martín en la Plaza San Martín de la capital argentina, y de ahí se trasladará a la Casa Rosada para una reunión privada con Milei.

La visita tiene como objetivos principales estrechar la colaboración económica, energética y judicial entre ambos gobiernos, así como compartir visiones comunes sobre cuestiones regionales e internacionales.

La extradición de Apablaza, quien se refugió en Argentina desde hace décadas, es una de las promesas que hizo Kast antes de ser investido y es un asunto que ya habría tratado con Milei, quien le había trasladado su compromiso de colaborar.

La familia Kast tenía una estrecha relación política y familiar con Jaime Guzmán, político ultraconservador y fundador de la UDI —el partido único creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)— que fue asesinado tras el regreso de la democracia en Chile.

Kast, investido el pasado 11 de marzo, viaja acompañado del canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

También sumó a la comitiva el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, con el objetivo de que el partido —que ha liderado las gestiones para extraditar a Apablaza— recabe más información sobre el caso e intente acelerar la búsqueda del exguerrillero.

“Tenemos altas expectativas de una relación mucho más cercana con Argentina y poder hacer una alianza estratégica como corresponde para un desarrollo económico sustentable”, dijo a medios locales el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, José Manuel Ossandón.

La senadora de centroizquierda Loreto Carvajal, del Partido por la Democracia (PPD), consideró que “hay problemáticas pendientes, que hay que resolver básicamente” y mencionó temas de pasos fronterizos, antártico o la plataforma continental.

“Esperemos que esta agenda no se centre, obviamente, en la contingencia, sino que haya un avance decisivo y fundamental para las relaciones chileno-argentinas”, afirmó.

The-CNN-Wire

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