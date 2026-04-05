Mientras cuatro astronautas se encaminan a la Luna, Trump recomienda recortar el presupuesto de la NASA

Por Jackie Wattles, CNN

Mientras cuatro astronautas se adentran más en el espacio de lo que los humanos han viajado en décadas, a un cuarto de millón de millas de distancia, de vuelta en la Tierra, la Casa Blanca ha propuesto recortar el presupuesto de la agencia espacial que los envió allí.

La propuesta, divulgada el viernes, incluye una solicitud para dar un impulso de US$ 1.000 millones al programa Artemis de la agencia, enfocado en la Luna. Pero el presidente Donald Trump también solicitó grandes recortes al presupuesto científico de la NASA, casi 50 %.

En general, la propuesta presupuestaria recortaría la cifra total de la agencia en US$ 5.600 millones, o 23 %.

Pero esta última propuesta de la Casa Blanca plantea preguntas sobre cómo la dirigencia de la agencia espacial pretende ejecutar su visión de enviar humanos a explorar el cosmos mientras también desmantela los esfuerzos de investigación que sustentan el liderazgo de Estados Unidos en emprendimientos científicos.

“Se recortarían los programas de exploración del sistema solar exterior, la astrofísica, la heliofísica; todo aquello que contribuye al programa humano y lo hace posible”, dijo Jack Kiraly, director de relaciones gubernamentales de The Planetary Society, un grupo sin fines de lucro que aboga por la exploración espacial.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien asumió el máximo cargo en diciembre tras un proceso de confirmación de un año, dijo que apoya las propuestas del presidente.

“El presupuesto de la NASA es mayor que el de cualquier otra agencia espacial en el mundo”, afirmó Isaacman en el programa State of the Union de CNN el domingo.

“El presupuesto científico de la NASA es mayor que el de todas las demás agencias espaciales combinadas en el mundo”.

Se desconoce cuánto gasta China —el país con el que EE.UU. considera estar enfrascado en una carrera de alto perfil hacia la Luna— en sus emprendimientos científicos. Pero Isaacman señaló que US$ 10.000 millones en financiamiento, destinados en su mayoría a vuelos espaciales tripulados y exploración de Marte, también se incluyeron en el One Big Beautiful Bill de Trump el año pasado.

Con ese financiamiento, dijo Isaacman, la NASA debería poder impulsar un asentamiento lunar, crear una nueva nave espacial a Marte impulsada por propulsión nuclear y poner en marcha diversas misiones científicas, como el telescopio espacial Nancy Grace Roman.

“La NASA no tiene un problema de cifra total”, aseguró Isaacman.

Kiraly dijo que entiende de dónde viene Isaacman, al haber sido un defensor de encontrar ahorros de costos y eficiencias donde sea posible en toda la agencia. Pero Kiraly no está convencido de que la propuesta presupuestaria del presidente brindaría suficiente apoyo —incluso para los proyectos que Isaacman ha respaldado personalmente—.

“Es un presupuesto de rendición”, dijo Kiraly.

Otras iniciativas de la NASA —incluida la de mantener y lanzar un reemplazo para la envejecida Estación Espacial Internacional— quedan notablemente en el limbo con la propuesta presupuestaria de la Casa Blanca, que ya ha suscitado duras críticas de diversos actores y grupos de defensa.

“Esta propuesta resucita innecesariamente una amenaza existencial al liderazgo de EE.UU. en ciencia y exploración espacial”, dice un comunicado de The Planetary Society.

El grupo llegó a decir que la propuesta “socava” los hitos que la NASA ha celebrado recientemente —incluido el inminente sobrevuelo lunar de Artemis II y la casi finalización del telescopio espacial Nancy Grace Roman— “al añadir incertidumbre y disrupción innecesarias a la fuerza laboral de la NASA”.

Funcionarios de la NASA declinaron comentar en una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson en Houston el sábado cuando se les preguntó sobre la propuesta presupuestaria del presidente y la moral de los empleados.

El Gobierno de Trump propuso recortes casi idénticos al presupuesto de la NASA el año pasado, lo que generó reacciones igualmente negativas en diversos sectores de la comunidad espacial. Y los legisladores rechazaron de plano los retrocesos de financiamiento para el ciclo presupuestario actual. Además, legisladores de ambos partidos han pedido mantener o aumentar —no recortar— los esfuerzos científicos de la agencia.

Kiraly señaló que la investigación de la NASA incluye la búsqueda de una mejor comprensión fundamental del Sol a través del departamento de heliofísica de la agencia. Este tipo de iniciativas son cruciales para entender cómo nuestra estrella emite radiación, una cuestión de vida o muerte para las misiones de vuelos espaciales tripulados, en particular para viajes a la Luna, como la NASA busca con el programa Artemis, o a Marte.

Isaacman había dicho previamente que es un firme defensor de ese tipo de iniciativas.

“Cualquier cosa que sugiera que soy anticiencia o que quiero externalizar esa responsabilidad simplemente no es cierto”, dijo en una declaración del 4 de noviembre en medio de su proceso de confirmación.

Sin embargo, Isaacman también se ha posicionado como un visionario combativo en la comunidad espacial que está listo para el cambio.

Un documento llamado “Project Athena” que delineaba sus ideas sobre la política de la NASA incluía llamados a aumentar las alianzas de la agencia con el sector privado. Sin embargo, también ha hecho recientemente llamados a reforzar las capacidades internas de la agencia y sus “competencias centrales”.

Isaacman tiene estrechos vínculos con la industria espacial comercial. Antes de ser elegido para el cargo de administrador, como civil, Isaacman encargó dos vuelos a órbita por decenas de millones de dólares a bordo de cápsulas de SpaceX.

Durante su proceso de confirmación, algunos legisladores expresaron preocupación de que la asociación de Isaacman con CEO de SpaceX, Elon Musk, creara un conflicto de interés.

“Lideré dos misiones al espacio en SpaceX porque es la única organización que puede enviar astronautas hacia y desde el espacio desde que el Transbordador fue retirado”, comentó Isaacman durante su audiencia de confirmación de diciembre, una de dos realizadas el año pasado para evaluar su designación. “Y en ese sentido, mi relación no es diferente de la de la NASA”.

La más reciente propuesta presupuestaria también deja algunas alianzas comerciales en el limbo. Durante años, la NASA ha dejado claro su intención de recurrir al sector privado para construir y lanzar una estación espacial a la órbita terrestre baja que reemplace a la Estación Espacial Internacional, de 25 años.

Opera como una empresa conjunta entre EE.UU., Canadá, la Unión Europea, Japón y Rusia a unos pocos cientos de millas sobre la Tierra, y sirve como escenario para experimentos y desarrollo de tecnología que ayudan a orientar la exploración del espacio profundo.

En un evento reciente en Washington, llamado “Ignition Day”, Isaacman y varios otros ejecutivos de la NASA dejaron claro que las empresas privadas no tienen mucho incentivo financiero para avanzar con la construcción de un laboratorio en órbita. Eso podría dejar a la NASA como el único respaldo financiero para una estación de ese tipo.

“El turismo realmente no se ha materializado como un mercado”, indicó Dana Weigel, gerente del programa de la Estación Espacial Internacional de la NASA, en el evento Ignition Day del 24 de marzo. “Sin duda hemos tenido varias misiones patrocinadas por turistas, pero han sido limitadas y no hemos visto una demanda recurrente por ellas”.

Esa impresión ha sido reconocida discretamente en la comunidad espacial durante años, pero no se ha reflejado en la política formal.

El nuevo plan de la agencia, dijo en una declaración, es “reafirmar” su compromiso de poner en marcha una nueva estación espacial con sus socios internacionales en órbita terrestre baja, ya que esa iniciativa se considera una “necesidad de seguridad nacional” para sostener ese tipo de operaciones. (China también opera una estación espacial en esta zona del espacio).

Anteriormente, la NASA había planeado otorgar contratos de varios miles de millones de dólares a una o a algunas de varias empresas que buscan un destino orbital. Ahora, la agencia dijo que reevaluará su plan de acción y, en cambio, espera asociarse con una empresa para acoplar un nuevo módulo a la estación espacial existente que se separaría por su cuenta cuando haya un mercado comercial disponible.

Se desconoce cuánta financiación se requeriría para concretar el nuevo plan, y la solicitud presupuestaria del presidente añade aún más incertidumbre al tema. La propuesta sugiere recortar el presupuesto de la EEI en US$ 1.100 millones, aunque el proyecto de ley ómnibus del año pasado incluyó un aumento presupuestario.

“El Presupuesto prioriza el rápido desarrollo y despliegue de estaciones espaciales comerciales, al tiempo que también mantiene en curso el desorbitaje seguro de la EEI para 2030”, señala la propuesta presupuestaria.

Pero parece poco probable que la NASA pueda respaldar un reemplazo de la EEI, dados los niveles de financiamiento propuestos.

Kiraly señaló que, si los anuncios del Ignition Day de Isaacman proyectaron una sombra de incertidumbre sobre los planes de la NASA para una estación espacial en órbita terrestre baja, el presupuesto presidencial “está triplicando, cuadruplicando” esa confusión.

La National Space Society, otra organización sin fines de lucro enfocado en el espacio, elogió algunas de las iniciativas de ahorro de costos detalladas en la propuesta de financiamiento. Pero el grupo también calificó los cambios propuestos al financiamiento de la estación espacial como “imprudentes y contraproducentes”.

“Una NASA fuerte requiere tanto un sólido programa de exploración como un portafolio científico plenamente financiado”, dice el comunicado del grupo. “Estas no son prioridades en competencia, son pilares que se refuerzan mutuamente del liderazgo espacial de Estados Unidos”.

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