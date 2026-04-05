¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales de Perú? Esto dicen las últimas encuestas

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El cómico Carlos Álvarez pasó al segundo puesto en intención de voto a una semana de las elecciones presidenciales en Perú, según una encuesta de Ipsos-Perú21 publicada este domingo, por detrás de la candidata conservadora Keiko Fujimori, en un escenario de alta fragmentación que inyecta de incertidumbre el panorama de cara a una segura segunda vuelta.

Álvarez, del partido País para Todos, alcanzó un 8 % en el sondeo, el último publicado antes que comience la prohibición por normas electorales, y logra una mínima ventaja entre un pelotón de candidatos que marcha por detrás de Fujimori, que se consolidó como líder con 15 %.

Álvarez dejó en tercer lugar al ultraderechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, quien volvió a caer con respecto a las encuestas previas y tiene un 7 %. Los dos candidatos concentran buena parte de sus simpatizantes en la capital y comparten una propuesta a favor de achicar el aparato estatal.

La sorpresa de la nueva encuesta de Ipsos-Perú21, realizada el sábado, la dio el empresario y exalcalde de Lima Ricardo Belmont, quien subió tres puntos con respecto a la medición del jueves, y saltó al cuarto lugar, con 6 %.

En quinto puesto, con 5 % de apoyo, están empatados el izquierdista Roberto Sánchez y el centroizquierdista Alfonso López Chau. Por su parte, el centrista Jorge Nieto cayó un punto y obtuvo 4 %.

Afianzada en primer lugar, Fujimori aspira a llegar a su cuarta segunda vuelta consecutiva, luego de perder en los ballotage de 2011, 2016 y 2021. La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) mantiene una tendencia alcista desde enero.

En total, 35 candidatos compiten por la presidencia, con el desafío de conseguir también un apoyo significativo en el Congreso, un poder que ha sido protagonista en la última década de inestabilidad ejecutiva en el país. Sin un respaldo considerable en el legislativo o un armado de alianzas que garantice un bloque propio, quien sea el ganador se arriesga a ser destituido por la oposición.

Se trata de la última encuesta de Ipsos publicada antes de la votación del 12 de abril. La ley electoral peruana prohíbe la difusión de encuestas en la semana previa al día del sufragio electoral, por lo que aunque las consultoras pueden hacer sus estudios de manera privada, no podrán ser publicados en medios de comunicación.

Si bien la mayoría de los movimientos en la encuesta están dentro del margen estadístico de error, una buena parte del electorado elige su voto en los últimos días de campaña, lo que le suma volatilidad al escenario electoral. El 11 % respondió que votaría nulo y el 16 % no precisó su intención.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.