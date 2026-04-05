Trump está tratando de armar una enorme base de datos de votantes. Funcionarios electorales temen lo que pueda hacer con ella

Por Gabe Cohen, Tierney Sneed, Jeremy Herb y Fredreka Schouten, CNN

El Gobierno del presidente Donald Trump está intensificando su campaña contra el supuesto fraude electoral, tomando nuevas medidas para crear una base de datos nacional de ciudadanos e intensificando la búsqueda de presuntos votantes no ciudadanos, todo ello bajo el lema de la “integridad electoral”.

La última escalada —que incluye un decreto, un fiscal con nuevas competencias y una creciente oleada de demandas— ha suscitado nuevas advertencias por parte de los críticos, quienes afirman que la campaña del Gobierno para acumular enormes cantidades de datos de votantes de todo el país podría utilizarse para impedir que los estadounidenses con derecho a voto lo ejerzan y avivar nuevas dudas sobre la legitimidad de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

El Departamento de Justicia ha cerrado un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para facilitarle los datos confidenciales de los censos electorales que la Administración ha exigido a los estados para cotejarlos con un programa de verificación de ciudadanía que ha sido criticado por sus imprecisiones.

La semana pasada, funcionarios de Trump plantearon una nueva posible táctica de presión sobre los estados que hasta ahora se han negado a entregar sus censos electorales completos: condicionar la concesión de cientos de millones de dólares en subvenciones de seguridad nacional al intercambio de datos de votantes, exigiendo a los estados que cotejen sus censos de registro con el sistema federal de registros de inmigración o pierdan la financiación.

Heather Honey —una escéptica electoral incorporada al DHS para trabajar en la “integridad electoral”— planteó la idea en una llamada el jueves con los responsables de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que gestionan los programas de subvenciones, según tres fuentes familiarizadas con la llamada. Hasta el viernes, no se había implementado. El año pasado, siguiendo instrucciones del DHS, la FEMA añadió el requisito de que los estados destinaran al menos el 3 % de esas subvenciones a “mejorar la seguridad electoral”.

Un portavoz del DHS afirmó que “por el momento no hay cambios que anunciar en el Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional”.

Durante meses, el Departamento de Justicia ha tratado de asegurar a los tribunales que la administración no pretendía crear un censo electoral nacional con sus exigencias de que los estados proporcionaran información sensible sobre los votantes inscritos en sus censos. Pero el martes, el presidente Trump firmó un decreto centrado en los datos de ciudadanía y el voto por correo que parece hacer precisamente eso, a pesar de que la Constitución establece que los estados —y no el gobierno federal— son los principales administradores de las elecciones.

También el martes, dos días antes de que Trump la destituyera, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció que había designado a un fiscal federal que anteriormente había cuestionado la derrota de Trump en 2020 para que trabajara en cuestiones electorales. En su nuevo cargo, Dan Bishop, fiscal federal principal del Distrito Central de Carolina del Norte, examinará los datos de registro de votantes obtenidos por la Administración y buscará votantes no ciudadanos, según informó a CNN una persona familiarizada con el asunto.

La Administración ha demandado ya a 30 estados y al Distrito de Columbia por no facilitar voluntariamente sus listas de votantes sin censurar. Tras meses de procedimientos en esos casos, un abogado del Departamento de Justicia reconoció por primera vez ante el tribunal, en una audiencia celebrada el 26 de marzo, que entre sus objetivos al obtener los datos confidenciales se encontraba permitir que el Departamento de Seguridad Nacional examinara esos censos en busca de nombres de personas no elegibles. Se sabe que el programa de verificación de ciudadanía del DHS que la administración está utilizando para la revisión arroja una cifra inflada de posibles no ciudadanos en los censos.

“El problema con los datos es que se pueden encontrar formas de hacer que cuenten una historia determinada”, dijo Elisabeth Frost, presidenta del departamento de litigios de Elias Law Group, que ha intervenido en nombre de los votantes para oponerse al Departamento de Justicia en sus demandas para obtener los censos electorales. “Si los métodos que se utilizan para clasificar o buscar los datos no son completamente transparentes, se puede contar una historia totalmente falsa. Y creo que hay muchas historias esperando a salir a la luz, dependiendo de cómo se resuelvan estas elecciones”.

Desde que volvió al cargo, Trump ha seguido afirmando que las elecciones estadounidenses están plagadas de fraude —incluido el voto de un gran número de no ciudadanos— y ha encargado a múltiples agencias que busquen pruebas de que los extranjeros están viciando los resultados. Los no ciudadanos se enfrentan al riesgo de ser procesados y deportados si votan, y los votantes en las elecciones federales están obligados a firmar declaraciones legalmente vinculantes en las que afirman su ciudadanía.

A principios de este año, Trump pidió al Gobierno federal que “tomara el control” y “nacionalizara” el voto en determinados lugares. La última iniciativa unilateral se produce después de que los republicanos hayan manifestado su falta de voluntad para cambiar las reglas del filibusterismo en el Senado con el fin de aprobar el proyecto de ley “SAVE America”, que introduciría cambios radicales en las elecciones. Los republicanos también están sopesando un arduo esfuerzo para aprobar una versión de esa legislación electoral mediante una votación partidista a través de un complicado proceso presupuestario conocido como reconciliación.

Demócratas, defensores de los derechos civiles y funcionarios estatales presentaron rápidamente una demanda para bloquear ante los tribunales la última directiva de Trump, y los expertos electorales esperan que los tribunales la suspendan, al igual que hicieron con gran parte de su decreto sobre las elecciones de 2025, que establecía nuevos requisitos de verificación de la ciudadanía para el registro de votantes y normas más estrictas para el voto por correo.

La Casa Blanca defendió los esfuerzos del Departamento de Justicia para obtener las listas de votantes estatales, y declaró a CNN que los resultados ayudarán a garantizar que los estados cumplan con la ley electoral federal y a evitar que ciudadanos estadounidenses emitan votos.

“La integridad electoral siempre ha sido una prioridad máxima para el presidente Trump, y el pueblo estadounidense lo reeligió para la Casa Blanca porque apoyó de forma abrumadora su agenda de sentido común en materia de integridad electoral”, dijo la portavoz Abigail Jackson. “El presidente hará todo lo que esté en su mano para defender la seguridad de las elecciones estadounidenses y garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses voten en ellas”.

El nuevo decreto de Trump es la afirmación más clara hasta la fecha del deseo del presidente de que sea su administración —y no los estados— la que decida quién recibe una boleta de votación.

Su directiva crearía “listas de ciudadanía” para cada estado a partir de los registros de ciudadanía y naturalización, los datos de la Seguridad Social y otras bases de datos federales para determinar quién tiene derecho a votar en las elecciones federales.

Pero el Gobierno federal no dispone de las herramientas para elaborar su propia lista completa de votantes elegibles, dadas las limitaciones de sus datos internos, según los expertos electorales, ni tiene esa autoridad legal. Los intentos a menor escala de utilizar datos de inmigración para verificar la elegibilidad de los votantes, sin una investigación adicional por parte de las autoridades estatales y locales, han señalado erróneamente a ciudadanos como no ciudadanos, en parte porque los datos obsoletos no siempre reflejan cuándo las personas se naturalizan posteriormente.

El año pasado, la administración Trump renovó discretamente un programa federal conocido como SAVE (o Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones), que históricamente se utilizaba para verificar el acceso a prestaciones públicas, pero que ahora es una herramienta que se ofrece a los estados para buscar posibles no ciudadanos en sus censos y que el Departamento de Justicia afirma ahora que utilizará él mismo para revisar las listas de registro. La reforma amplió las bases de datos que alimentan el programa, vinculando los registros de inmigración con las bases de datos de la Seguridad Social y la información de pasaportes.

Más de 20 estados utilizan voluntariamente el sistema SAVE para ayudar en el mantenimiento de sus listas, e incluso esa práctica controlada por los estados ha encontrado resistencia.

Texas fue demandado el 26 de marzo por defensores de los votantes latinos que alegan que el uso por parte del estado de esta herramienta federal “a medias” y “poco fiable” ha dado lugar a eliminaciones ilegales de ciudadanos de los censos.

Aun así, la Administración Trump quiere utilizar el sistema para realizar sus propias revisiones de los censos electorales estatales, según declaró el 26 de marzo ante un tribunal de Rhode Island el jefe en funciones de la Sección Electoral del Departamento de Justicia, Eric Neff.

Un acuerdo propuesto el año pasado por el Departamento de Justicia a los responsables electorales estatales, que se mostraban recelosos a la hora de facilitar información sensible sobre los votantes, establecía que los estados dispondrían de solo 45 días para eliminar a los votantes que el Gobierno considerara no elegibles. Solo dos estados estaban dispuestos a firmar la propuesta, pero otros 15 han facilitado los datos aceptando esas condiciones, según ha declarado el Departamento de Justicia ante el tribunal.

“Quieren centralizar y, en esencia, hacer nuestro trabajo por nosotros, lo cual es increíblemente problemático e inconstitucional y queda fuera del alcance de la autorización que les ha otorgado el Congreso”, declaró a CNN a principios de este año un jefe electoral estatal republicano, que pidió permanecer en el anonimato para evitar la ira de la administración.

En la audiencia judicial celebrada en Rhode Island, Neff aseguró a un juez escéptico que el sistema SAVE del DHS es “en la práctica 100 % preciso”.

Sin embargo, funcionarios estatales y locales que han utilizado el sistema señalan que ha afectado a un número significativo de ciudadanos.

El otoño pasado, las autoridades de Texas identificaron a más de 2.700 posibles no ciudadanos tras cotejar su lista completa de más de 18 millones de votantes con la base de datos SAVE. Sin embargo, en el condado de Travis, que incluye Austin, 11 de los 97 votantes inicialmente señalados ya habían presentado pruebas de ciudadanía al registrarse en la división estatal de permisos de conducir, mientras que el proceso de investigación del condado sigue en curso para los demás, según afirmó Celia Israel, responsable del programa de registro de votantes del condado.

“Todas las personas que figuran en esa base de datos (de registro de votantes) deberían ser votantes válidos y legales. Pero la base de datos SAVE parece ser una herramienta imperfecta para ayudarnos a lograrlo”, declaró Israel a CNN.

Antes de esos comentarios de Neff, el Departamento de Justicia había evitado decir ante el tribunal que quería comparar los censos de los estados con los datos de inmigración del DHS, y sus abogados negaron rotundamente cualquier acusación de que se estuviera preparando un registro nacional de votantes.

David Becker, exabogado del Departamento de Justicia que ahora asesora a funcionarios electorales estatales y locales, afirmó que el reciente decreto presidencial no hará más que reforzar los esfuerzos de quienes se oponen en los tribunales a las exigencias del Departamento de Justicia en materia de censos electorales.

“Tan solo la semana pasada, abogados del Departamento de Justicia suplicaban al tribunal que les creyera cuando afirmaban que el Gobierno federal no estaba creando un censo electoral nacional, y hoy, el presidente deja claro que ese era el plan desde el principio”, dijo Becker, que dirige el Centro para la Innovación y la Investigación Electoral. “El decreto será una prueba en todos los casos que se presenten en el futuro”.

Además, el proyecyto de ley SAVE America, respaldado por Trump, obligaría a los estados a pasar periódicamente sus listas completas de votantes por el sistema del DHS.

El DHS “se compromete a ayudar a eliminar el fraude electoral y a restaurar la confianza en las elecciones estadounidenses garantizando que solo voten los ciudadanos de EE.UU.”, afirmó Matthew J. Tragesser, portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), que gestiona el programa SAVE. “USCIS sigue reforzando el programa SAVE y anima a todos los estados a utilizarlo”.

Trump ha colocado a destacados escépticos electorales en puestos de toda la administración para buscar el fraude electoral. Una de ellas es la directora de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon, que lidera la cruzada contra los datos de los censos electorales estatales. El mes pasado afirmó que una revisión inicial de entre 50 y 60 millones de registros de votantes entregados voluntariamente por los estados reveló más de 300.000 personas fallecidas y decenas de miles de posibles no ciudadanos.

“Ahora estamos haciendo nuestra debida diligencia para identificar en qué medida pueden haber votado o no”, dijo Dhillon.

Los detalles de las afirmaciones de Dhillon no están claros. El Departamento de Justicia (DOJ) afirmó en documentos judiciales el 27 de marzo que los censos electorales sin censurar de los estados que han cumplido con las solicitudes del DOJ aún no se habían compartido con ninguna otra agencia, aunque ya se ha formalizado un acuerdo para que el DOJ comparta los datos con DHS, según informó un funcionario del DHS a CNN el sábado. Aun así, las estadísticas publicadas por la Administración hasta ahora muestran un panorama diferente sobre la posibilidad de que los extranjeros inunden los censos electorales.

Desde abril de 2025, cuando los estados utilizaron por su cuenta el sistema SAVE renovado para comprobar sus censos, este señaló a 21.000 posibles no ciudadanos de los 60 millones de nombres enviados al programa, según informó el DHS a CNN, lo que supone una tasa del 0,00035 %. Y eso es antes de que los estados realicen esfuerzos adicionales para investigar y evaluar si esos votantes señalados son realmente no ciudadanos, algo que, según las propias instrucciones del DHS para el uso de la herramienta SAVE, los estados deben hacer.

Un secretario de Estado demócrata dijo que les preocupa que la administración Trump y sus aliados republicanos en el Congreso puedan utilizar los resultados de las consultas del sistema SAVE sobre los censos electorales como pretexto para negarse a dar el escaño a los candidatos demócratas victoriosos tras las elecciones de mitad de mandato del año que viene.

“La hipótesis es que un estado se vea obligado a pasar nuestro fichero de votantes por el sistema SAVE, que adolece de graves deficiencias, y que el gobierno federal elabore una lista de votantes que, según ellos, no son elegibles”, dijo el secretario de Estado, que pidió permanecer en el anonimato para poder hablar con franqueza.

Los estados se verían obligados a tomar medidas agresivas y precipitadas para verificar la ciudadanía de cada una de esas personas antes de cancelar sus inscripciones —lo que generaría confusión en el período previo a las elecciones y podría disuadir a los votantes— o a negarse a aceptar las exigencias de la administración para la depuración, dijo el funcionario. Pero esta última opción conlleva la posibilidad de que el Congreso, liderado por los republicanos, se niegue a admitir a un miembro demócrata elegido en el estado en disputa.

“Así pues, realmente coloca a los estados en una posición muy difícil, al tener que apañárselas sin los recursos adecuados para cumplir con un mandato inconstitucional e ilegal o arriesgarse potencialmente a que se produzcan irregularidades en el proceso de certificación”, dijo el funcionario.

Trump y sus aliados han cuestionado repetidamente por qué los funcionarios electorales estatales retendrían las listas si, como dicen, no hay un número significativo de no ciudadanos registrados. Los legisladores republicanos siguen argumentando que los demócratas se resisten a los cambios electorales porque quieren que voten los no ciudadanos.

Funcionarios electorales que han rechazado las solicitudes de datos de votantes también han señalado las protecciones de privacidad de sus propias leyes estatales para la información confidencial recopilada de sus residentes, una preocupación que se vio agravada por los repetidos casos de mal manejo de datos sensibles por parte de afiliados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). A principios de este año, el Departamento de Justicia afirmó que un empleado del DOGE había acordado compartir datos sensibles de la Seguridad Social con un grupo político no identificado con el fin de impugnar los resultados electorales.

“Ese acontecimiento refuerza la importancia de una gestión cuidadosa de la información sensible de los votantes”, declaró Phil McGrane, secretario de Estado de Idaho y republicano, en una carta fechada en febrero en la que denegaba la solicitud de datos del Departamento de Justicia. “Si bien valoro las garantías del Departamento de que los datos de Idaho serán salvaguardados, no puedo asumir ese riesgo —ahora evidente— ante la ausencia de un claro deber legal de hacerlo”.

El miércoles, el Departamento de Justicia demandó a Idaho para obtener los datos de su padrón electoral.

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