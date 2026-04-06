Trump respalda al republicano Steve Hilton en la carrera para gobernador de California

Por Logan Schiciano, CNN

El presidente Donald Trump brindó su respaldo al republicano Steve Hilton en la contienda por la gobernación de California, lo que podría sacudir una carrera muy concurrida para suceder al gobernador saliente, Gavin Newsom.

“¡Con ayuda federal y un gran gobernador como Steve Hilton, California puede ser mejor que nunca!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social a primera hora del lunes por la mañana. “Steve Hilton cuenta con mi RESPALDO COMPLETO Y TOTAL”.

El presidente calificó a Hilton —un inmigrante británico y exestratega de la política del Reino Unido— como un “hombre excelente” a quien, según afirmó Trump, conoce y respeta desde hace muchos años.

La campaña de Hilton agradeció a Trump por el respaldo en una publicación en las redes sociales en la que escribió: “¡Con el apoyo total del presidente Trump y la ayuda federal, vamos a recuperar California y a hacerla mejor que nunca!”.

Hilton, expresentador de Fox News, compite contra Chad Bianco —el sheriff republicano del condado de Riverside— y ocho candidatos demócratas destacados en las primarias de California del 2 de junio, cuyo sistema electoral lleva a la boleta de noviembre a los dos candidatos más votados, independientemente de su afiliación partidista.

Ha ido en aumento la preocupación entre los demócratas de que la dispersión de candidatos de su partido podría dividir el voto lo suficiente como para que Hilton y Bianco se conviertan en los dos aspirantes más votados en las primarias, dejando así a los demócratas fuera de las elecciones generales en un estado que no ha elegido a un gobernador republicano en casi dos décadas.

Durante una entrevista con Elex Michaelson, de CNN, en el mes de noviembre, Hilton culpó a los demócratas de los elevados costos de la vivienda y de los precios de la gasolina en California, y afirmó estar convencido de que los votantes del estado desean un cambio. “Número tras número, seguiré argumentando que son los 15 años de gobierno de un solo partido los que nos han traído a este punto: un escenario en el que las familias trabajadoras apenas pueden afrontar el pago de sus facturas y en el que registramos la tasa de desempleo más alta. Todo esto es consecuencia de las políticas demócratas, no de Donald Trump”, afirmó Hilton, defendiendo al presidente.

Hilton cursó estudios en la Universidad de Oxford e inició su trayectoria política trabajando para el Partido Conservador del Reino Unido durante el mandato de la ex primera ministra Margaret Thatcher, según consta en el sitio web de su campaña.

Tras desarrollar una carrera en el ámbito empresarial, regresó a la política para desempeñarse como asesor principal del ex primer ministro británico David Cameron, antes de trasladarse a California en 2012.

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