4 militares de EE.UU. de ascendencia mexicana resultaron heridos en la guerra con Irán: esto sabemos

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Cuatro de los militares de Estados Unidos que han resultado heridos durante la guerra que el Gobierno de Donald Trump lanzó contra Irán el 28 de febrero son de origen mexicano, de acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Análisis de Bajas de Defensa del Departamento de Defensa estadounidense (DCAS, por sus siglas en inglés).

Otros tres militares estadounidenses lesionados son de ascendencia hispana, dice la información del DCAS actualizada hasta este martes, cuando se cumplen 39 días de que Estados Unidos e Israel comenzaron ataques aéreos en masa contra Irán, país al que consideran una amenaza para su seguridad. Irán rechaza esta ofensiva y ha sostenido una respuesta armada frente a los ataques.

Desde que la guerra comenzó el 28 de febrero, han muerto 13 militares de Estados Unidos —entre ellos un hispano— y 372 han resultado heridos.

El DCAS detalla que, entre los lesionados, 251 son integrantes del Ejército, 63 son de la Marina, 19 son marines y 39 pertenecen a la Fuerza Aérea.

Por origen étnico, el DCAS dice que de 326 se desconoce, 25 están en la categoría “ninguno” y 14 en “otros”. Los siete restantes son los cuatro militares de origen mexicano y los tres de origen hispano.

El Departamento de Defensa declinó dar más información sobre los soldados de ascendencia mexicana heridos, en tanto que el Comando Central, que coordina las operaciones militares de Estados Unidos en Irán, dijo a CNN que no dará a conocer sus identidades ni su estado de salud por privacidad y seguridad.

CNN contactó a la Cancillería de México para pedir comentarios sobre el tema y está en espera de respuesta.

Del lado de Irán, las cifras de personas muertas y heridas son mayores, de acuerdo con diferentes estimaciones.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja estima que, hasta el corte del 6 de abril, más de 1.900 personas habían muerto y más de 20.000 habían resultado heridas en el país por causa de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Uno de los muertos fue el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, quien fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei. En la ofensiva de Estados Unidos e Israel, también han muerto otros líderes políticos y militares iraníes.

A raíz de la guerra, Irán ha respondido con ataques contra algunos aliados de Estados Unidos en Medio Oriente y ha bloqueado el estrecho de Ormuz, una zona por la que circula alrededor de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. El bloqueo ha provocado un alza de los precios del crudo y sus derivados, lo que a su vez ha impactado en la inflación en numerosos países.

En este contexto, Trump dio un ultimátum a Irán. El mandatario dijo este martes que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no acepta un acuerdo con Estados Unidos y abre el estrecho de Ormuz. El plazo fijado por Trump vence a las 8:00 pm, hora de Miami.

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