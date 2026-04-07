El republicano Clay Fuller ganará la elección especial para reemplazar a Marjorie Taylor Greene en Georgia, proyecta CNN

Por Molly English, Isabel Rosales y Jason Morris, CNN

El republicano Clay Fuller ganará la segunda vuelta de la elección especial en el 14.º Distrito Congresional de Georgia para reemplazar a la exrepresentante republicana Marjorie Taylor Greene, proyecta CNN, frustrando las esperanzas demócratas de una victoria sorpresiva y permitiendo a los republicanos nacionales respirar aliviados.

Fuller derrotará al demócrata Shawn Harris, un agricultor y general de brigada retirado del Ejército que se postuló y perdió contra Greene por casi 30 puntos porcentuales en 2024.

Una victoria de Fuller es una buena noticia para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien solo puede perder un voto en la Cámara en medio de la estrecha mayoría del Partido Republicano. Una elección especial en Nueva Jersey para reemplazar a la gobernadora Mikie Sherrill en poco más de una semana, el 16 de abril, casi con certeza sumará a otro demócrata a las filas de la Cámara.

La mayoría republicana no siempre es funcional. El representante de California Kevin Kiley, quien dejó el Partido Republicano para convertirse en independiente, se agrupa con los republicanos pero no siempre tiene garantizado votar con ellos. El representante de Kentucky Thomas Massie también se ha convertido en un crítico abierto del Gobierno de Trump y no siempre puede ser un voto confiable en legislación de línea partidista.

Fuller, quien renunció a su cargo como fiscal de distrito en la esquina noroeste del estado para postularse en la elección especial, obtuvo el respaldo del presidente casi un mes antes de las primarias. Eso elevó su perfil entre una docena de candidatos republicanos en la primera vuelta, pero no fue suficiente para darle la mayoría que necesitaba para ganar de manera directa y evitar la segunda vuelta.

Fuller había enfatizado que “el respaldo del presidente Trump marcó la diferencia en esta contienda”, en su fiesta de seguimiento la noche electoral en marzo, expresando confianza en que saldría victorioso en la segunda vuelta.

Un respaldo del presidente es muy codiciado por los republicanos que se postulan al Senado, a la Cámara de Representantes de EE.UU. o en elecciones regulares y especiales más pequeñas para escaños en las legislaturas estatales.

Fuller evita ser añadido a una lista de derrotas de alto perfil entre algunos candidatos respaldados por Trump recientemente: el mes pasado, el republicano Jon Maples, respaldado por Trump en enero, perdió una elección especial para un escaño en un distrito de la Cámara estatal de Florida que incluye Mar-a-Lago, y el líder del Senado estatal de Carolina del Norte Phil Berger, un poderoso dirigente en el estado, perdió por poco sus primarias.

Es importante señalar que las elecciones especiales, especialmente las segundas vueltas especiales, a menudo presentan una baja participación, lo que pone un énfasis especialmente alto en el entusiasmo de los votantes, que puede inclinar los resultados de manera más efectiva que en elecciones más grandes.

No es la última oportunidad de Harris para postularse al escaño o para enfrentarse a Fuller, ya que las primarias generales para el mandato completo son el 19 de mayo. Tanto Fuller como Harris calificaron para la boleta el mes pasado, junto con muchos de los candidatos contra los que compitieron en la elección especial de marzo.

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Sarah Ferris de CNN contribuyó a este informe.