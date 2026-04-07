La temporada 3 de “One Piece” ya tiene título y fecha de estreno en 2027

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Netflix anunció este martes en redes sociales el título que tendrá la esperada tercera temporada de la serie “One Piece”. Se llama “One Piece: The Battle of Alabasta” y llegará a las pantallas en 2027.

Estrenada recién el 10 de marzo, la temporada 2 de “One Piece” mostró el enfrentamiento de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación con los integrantes de una sociedad secreta de asesinos llamada Baroque Works, de la que apenas escaparon ilesos.

Según la sinopsis de Netflix, publicada en su sitio web, los protagonsitas se dirigen a Alabasta, un reino desértico que está al borde de la guerra civil. Allí, Luffy y su tripulación se apresuran para ayudar a la princesa Vivi (Charithra Chandran) a salvar su atribulada patria.

“Para muchos fans de ‘One Piece’, Alabasta es el arco que los enganchó como nakama de por vida, combinando el increíble talento de Oda-san (el creador del manga ‘One Piece’, Eiichiro Oda) para la construcción de mundos y personajes memorables en una historia temáticamente rica, emocionalmente absorbente y visualmente espectacular”, dijeron los showrunners, guionistas y productores ejecutivos de la temporada 3, Joe Tracz e Ian Stokes, a Tudum, el sitio web de fandom de Netflix

“Llegar a esta historia ha sido un sueño para nuestro equipo desde que comenzó la serie de acción real. Estamos emocionados de estar en producción de la temporada 3 ahora mismo. Nos vemos en Alabasta: ¡va a ser épico!”, añadieron.

La sinopsis oficial de la temporada 3 explica que una rebelión “amenaza con desgarrar la nación, alimentada en secreto por uno de los Siete Señores de la Guerra del Mar, el despiadado Sir Crocodile, y su sindicato clandestino Baroque Works, que buscan conquistar Alabasta para sí mismos”.

Todos los “sombrero de paja” regresan, incluidos Iñaki Godoy, como Monkey D. Luffy; Mackenyu, como Zoro; Emily Rudd, como Nami; Jacob Romero, como Usopp, y Taz Skylar será Sanji.

Se les unirán algunos de los intérpretes de la temporada 2: Charithra Chandran, como la princesa Vivi; Mikaela Hoover, como Tony Tony Chopper; Joe Manganiello, como Mr. 0; Lera Abova, como Miss All Sunday, y Sendhil Ramamurthy, como el rey de Alabasta Nefertari Cobra. Los últimos cuatro fueron ascendidos como personajes regulares en la tecera temporada.

Entre los nuevos actores que aparecen en los nuevos episodios están Xolo Maridueña (de “Cobra Kai”), como Portgas D. Ace; Cole Escola (“Oh Mary”), como el asesino teatral Bon Clay; Daisy Head (“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”), como la agente de Baroque Works Miss Doublefinger, y Awdo Awdo, en el papel de Mr. 1.

La cuenta de Netflix en X también anunció este jueves el estreno el 29 de septiembre del programa especial “Lego One Piece”, del que la cuenta oficial de “One Piece” en Japón divulgó un primer avance. Este serie animada volverá a contar, en dos partes, los acontecimientos vistos en las temporadas 1 y 2 de la serie con actores.

Netlix también publicó un adelanto de “The One Piece”, la próxima serie de anime de WIT Studio, que reimagina la saga de East Blue de “One Piece”.

El rodaje de la temporada 3 de “One Piece” se efectúa actualmente en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con planes de estrenarse en 2027.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.