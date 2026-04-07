Las 5 cosas que debes saber este 7 de abril

Por CNN en Español

Trump amenaza a Irán con ataques que podrían constituir crímenes de guerra. El caso del veterano que fue deportado tras vivir 50 años en EE.UU. El derrame de petróleo que indigna a los mexicanos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La misión Artemis II, liderada por la NASA, realizó un sobrevuelo lunar de siete horas en el que cuatro astronautas viajaron más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en la historia. Los astronautas fueron más allá de la cara oculta de la Luna y quedaron sin comunicaciones por alrededor de 40 minutos, tal como estaba previsto. Ahora, la nave se encuentra en su trayecto de regreso a la Tierra.

Trump fijó las 8 p.m. ET de este martes como fecha límite para un acuerdo con Irán. El presidente advirtió que, si no hay acuerdo, ordenará ataques contra infraestructura clave del país, como centrales eléctricas, puentes, pozos petroleros y plantas desalinizadoras, acciones que podrían constituir crímenes de guerra. Análisis.

Godfrey Wade, veterano del Ejército de EE.UU. y residente legal durante décadas, fue deportado a Jamaica pese a apelaciones pendientes. Su caso reabre el debate sobre el debido proceso, las deportaciones y el trato a inmigrantes que sirvieron en las Fuerzas Armadas.

El derrame de hidrocarburos en el golfo de México, que ha impactado a lo largo de cerca de mil kilómetros de litoral del país, continúa afectando a numerosas comunidades mientras hay versiones encontradas entre el Gobierno y organizaciones ambientalistas sobre la fecha y las causas del incidente.

Un video de una cámara municipal de Minneapolis, publicado recientemente, muestra los momentos previos a un tiroteo en el que estuvieron involucrados un agente de ICE y dos inmigrantes venezolanos en enero, y sobre por qué el relato inicial de la agencia sobre el incidente finalmente se derrumbó.

¿Cuál es el condado con el precio promedio de gasolina más alto de Estados Unidos?

A. Starr, Texas

B. Mora, Nuevo México

C. Mono, California

D. Miami-Dade, Florida

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El condado de Mono, en California, tiene el precio promedio de gasolina más alto de Estados Unidos.

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