Los niños ya representan la mitad de las pandillas en Haití. Están a punto de enfrentarse a una nueva fuerza extranjera

Por Caitlin Stephen Hu, CNN

A medida que una nueva fuerza multinacional se organiza en Haití, sus policías y soldados extranjeros podrían encontrarse pronto cara a cara con cientos de niños.

Los niños representan alrededor del 50 % de los grupos armados en el país, estiman expertos. Solo en 2024, al menos 302 menores fueron “reclutados y utilizados” por pandillas en toda la capital, Puerto Príncipe, según el más reciente informe del secretario general de la ONU sobre niños y conflictos armados. La mayoría fue empleada en funciones de combate, señala el reporte.

Las huellas de este fenómeno pueden verse en las redes sociales de las pandillas. La semana pasada, durante un ataque que dejó decenas de muertos en Artibonite, el corazón agrícola de Haití, un video parecía mostrar a un niño de mejillas redondas agitando un rifle y posando para la cámara. Detrás de él, un hombre mayor disparaba repetidamente a la distancia.

Esa misma semana, el primer contingente de refuerzos de la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas llegó a Haití, según la cuenta de la fuerza en X. Los planes iniciales contemplan que esta fuerza, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, alcance unos 5.500 efectivos para trabajar junto con la policía y las fuerzas armadas haitianas.

“Con las operaciones de la GSF, anticipamos que muchos niños saldrán de las pandillas. Esperamos firmemente que no se conviertan en víctimas”, dijo Geeta Narayan, jefa de operaciones de UNICEF en Haití.

La vida se ha vuelto cada vez más difícil en Haití tras años de crisis política y terror de pandillas. Decenas de grupos armados operan sin control en Puerto Príncipe y sus alrededores, extorsionando negocios, secuestrando personas y expulsando a agricultores de sus tierras.

Y tras años de sembrar miedo y desesperación, también están cosechando nuevos reclutas jóvenes: en 2025 han atraído a un 200 % más de niños y niñas, según UNICEF.

“Los grupos armados son muy buenos en redes sociales”, dijo Narayan. “Publican contenido atractivo diciendo: ‘Únanse a nosotros, se trata de que el pueblo se levante’, con consignas superficiales. Intentan atraer explícitamente a la gente y, visualmente, muestran dinero, oro, casas bonitas”.

Una de esas cuentas, administrada por un líder de pandilla de Village de Dieu conocido como Izo, produce coloridos videos musicales en los que presume chalecos antibalas de estilo militar y armas, junto con zapatos y joyas. Tiene 19.000 suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones en YouTube.

Los más vulnerables al reclutamiento y la trata son los niños que luchan por sobrevivir por su cuenta. En un país con una red de protección social muy débil, las pandillas más ricas de Puerto Príncipe suelen crear sistemas de distribución de alimentos y vivienda para menores sin hogar dentro de sus territorios, afirmando que “cuidan de ellos”, según investigaciones de la ONU.

Luego pueden llegar pagos en efectivo, a cambio de trabajo para la pandilla.

“Dependiendo de la naturaleza de las tareas asignadas, los pagos oscilan aproximadamente entre US$ 100 y US$ 300 por actividades como vigilar a personas secuestradas, recopilar información, saquear viviendas o monitorear movimientos policiales”, señala el informe de la ONU. “Según fuentes locales, estos pagos suelen realizarse dos veces al mes. Pagos más altos, de hasta US$ 700, se conceden por participar en ‘misiones importantes’, como secuestros, robo de vehículos o enfrentamientos armados con pandillas rivales”.

En 2024, un menor reclutado dijo a CNN que tenía 11 años y vivía en la calle cuando una pandilla le ofreció comida para unirse. Con el tiempo, le asignaron la tarea de quemar los cuerpos de personas asesinadas por la pandilla, relató.

No todos son atraídos voluntariamente. En algunos barrios controlados por pandillas, los niños pueden ser entregados por padres desesperados con la esperanza de protegerlos a ellos y a la familia, dijo Narayan. Otros son secuestrados o forzados a mantener relaciones sexuales explotadoras con miembros de pandillas.

Hay un límite en lo que los grupos de ayuda pueden hacer para aliviar la presión sobre los niños y las familias haitianas.

Aunque los trabajadores humanitarios están acostumbrados a responder rápidamente tras ataques de pandillas enviando camiones de agua y estableciendo refugios temporales para familias desplazadas, la magnitud de la crisis hace difícil imaginar una reconstrucción real. Más de 1,4 millones de personas están ahora sin hogar, y los ataques mortales han reducido viviendas, escuelas y centros de salud a cenizas.

Por eso es necesario abordar el hambre y las necesidades humanitarias básicas en paralelo a cualquier medida de seguridad, dijo Wanja Kaaria, jefa del Programa Mundial de Alimentos en Haití, que proporciona tanto respuesta de emergencia como comidas regulares a unos 600.000 escolares.

“Es difícil imaginar una paz plena cuando la gente se despierta y no tiene suficiente para comer”, afirmó.

La naciente GSF es el intento más reciente y ambicioso de la comunidad internacional para romper el control de las pandillas fuertemente armadas en el país, con un mandato ampliado para perseguirlas de forma más agresiva. Hasta ahora, un equipo de avanzada de tropas de Chad ha llegado para reforzar a las fuerzas ya desplegadas de una misión previa autorizada por la ONU, el Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS, por sus siglas en inglés).

Cuando comiencen las operaciones de la GSF, los niños soldados podrían ser enviados al frente para enfrentar a la nueva fuerza, dijeron a CNN varios expertos en seguridad. Al mismo tiempo, especialistas en derechos humanos han expresado preocupación sobre cómo serán tratados los menores vinculados a pandillas cuando sean confrontados en las calles.

Según cifras de la ONU, al menos tres decenas de niños han sido ejecutados sumariamente desde 2022 por la policía o grupos de vigilantes tras ser acusados de asociación con pandillas; algunos tenían apenas 10 años.

Narayan dijo que espera que las fuerzas de seguridad que se encuentren con niños sigan un “protocolo de entrega”, firmado por el Gobierno de Haití y la ONU, que exige que los menores sean detenidos de forma adecuada y transferidos a las agencias de protección infantil del país. No está claro si las tropas de la GSF tienen capacitación específica para ello.

Para los niños que logran salir de las pandillas, UNICEF opera un programa llamado Prejeune que busca ayudarlos a reintegrarse en la sociedad civil. Más de 500 menores han participado hasta ahora, muchos atravesando un proceso complejo para superar traumas profundos.

“Hay todo un proceso de reconciliación que se lleva a cabo con el niño y la comunidad”, dijo Narayan. “A menudo han hecho cosas terribles, y no es seguro que sus familias quieran recibirlos de vuelta”.

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