Nueva derrota para Nicolás Maduro en EE.UU.: juez prohíbe compartir pruebas del caso con otros acusados

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El juez federal en el proceso penal contra Nicolás Maduro en Nueva York dio este martes un nuevo golpe a la defensa del depuesto presidente venezolano al prohibir que sus abogados compartan pruebas del caso con otros acusados que siguen sin ser detenidos, según documentos judiciales.

En una orden judicial, el juez Alvin K. Hellerstein señaló que el material del caso “no podrá compartirse con ningún acusado que aún no haya sido arrestado, ni con sus abogados”. También dijo que “no es necesario compartir estas pruebas para preparar la defensa”.

La decisión respalda a la Fiscalía, que había pedido limitar el acceso a la evidencia por posibles “riesgos” para los testigos y para la investigación. La medida deja fuera a otros acusados que aún no han sido detenidos, entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello y el hijo mayor de Maduro, Nicolás Maduro Guerra.

En su acusación, Estados Unidos también incluyó a Cabello, a Maduro Guerra, y al político y exfuncionario Ramón Rodríguez Chacín, quienes rechazan los señalamientos en su contra. En ese documento, Estados Unidos también acusa a Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, presunto líder del grupo delictivo Tren de Aragua, una pandilla a la que el gobierno de Donald Trump designó como organización terrorista transnacional.

Se trata del segundo revés reciente para Maduro y su esposa, Cilia Flores, quiénes fueron capturados en un operativo militar estadounidense a principios de enero en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos desde hace más de 90 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los que se han declarado inocentes.

El pasado 26 de marzo, en su segunda audiencia, el juez Hellerstein rechazó desestimar el caso, como pedía la defensa, que sostiene que el Gobierno de Estados Unidos está obstaculizando la defensa de su cliente, al no conceder una licencia que permitiría al gobierno venezolano pagar por los honorarios legales.

Aunque el juez, designado por el expresidente Bill Clinton, dijo que pronto emitirá una decisión sobre la posibilidad de que se deba permitir a Caracas cubrir los gastos de representación legal, dejó claro que esa cuestión no invalidaba el proceso.

Durante esa sesión, los fiscales acusaron a Maduro y Flores de “saquear la riqueza de Venezuela”, mientras la defensa insistía en que la pareja no puede pagar sus honorarios legales por su cuenta y que el Gobierno de Venezuela debía asumirlos. Hellerstein, por su parte, cuestionó a ambas partes sobre las implicaciones del uso de sanciones y la disponibilidad de otros fondos para pagar la defensa legal.

El avance del caso judicial coincide con que Delcy Rodríguez ya superó los 90 días como presidenta encargada de Venezuela, un límite establecido por el Tribunal Supremo tras la captura de Maduro.

Según la Constitución de Venezuela, cuando el presidente está ausente temporalmente, su lugar debe ser ocupado por el vicepresidente —cargo que Rodríguez desempeñaba antes— por un máximo de 90 días. La Asamblea Nacional puede extender este período interino por otros 90 días si lo considera necesario.

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Con información de EFE.