Agentes de la TSA recibieron parte de sus salarios atrasados. Afirman que no es suficiente para cubrir facturas acumuladas

Por Alexandra Skores y Tami Luhby, CNN

Una supervisora ​​de la Administración de Seguridad del Transporte, que sufre de insomnio y estrés desde que comenzó el cierre parcial del Gobierno a mediados de febrero, estaba despierta a las 3:00 de la madrugada del 30 de marzo cuando recibió en su teléfono la alerta que llevaba semanas esperando con impaciencia.

Le habían ingresado su sueldo en su cuenta bancaria, el primero en semanas.

Pero en cuanto vio la cantidad, pensó: “¿Dónde está el resto?”. Le faltaban al menos US$ 1.000 dólares de atrasos, lo que empañó su alivio. Calculó que los pocos miles de dólares que sí recibió apenas cubrían la mitad de sus gastos pendientes.

“El dinero se esfumó en cuestión de días, apenas alcanzaba para pagar las facturas que podía cubrir”, declaró la supervisora del Aeropuerto Internacional de Tampa, quien lleva una década trabajando en la agencia. “Todavía tengo que llamar a todos mis acreedores y hablar con diferentes personas para decirles: ‘Oigan, denme un poco de tiempo’. Es ridículo”.

La supervisora, que solicitó el anonimato al hablar de su trabajo, es una de las decenas de miles de empleados de la TSA que recibieron al menos parte del pago retroactivo que se les adeudaba después de que el presidente Donald Trump ordenara al Departamento de Seguridad Nacional pagar a los trabajadores de la TSA.

Esta medida se produjo después de que el Congreso no lograra llegar a un acuerdo para financiar la agencia, dejando a los empleados de la TSA trabajando sin retribución.

Como consecuencia, miles de empleados dejaron de ir a trabajar, lo que provocó largas filas en muchos aeropuertos estadounidenses. Trump pagó a los trabajadores con fondos provenientes de su amplio paquete de medidas de política interna, que firmó el verano pasado.

No está claro cuándo terminará el cierre parcial del Gobierno, que según la administración es el más largo de la historia, ya que el Congreso se fue de receso de dos semanas en Washington sin aprobar nuevos fondos para el departamento.

Trump ordenó que se les pagara a todos los empleados del DHS, ampliando una directiva anterior.

Cuando el Congreso regrese a Washington la próxima semana, se espera que la Cámara de Representantes considere una medida de financiamiento parcial que originalmente fue rechazada antes del receso.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, anunció un plan de dos vías junto con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, la semana pasada.

Sin embargo, no está claro cuándo, o si, la Cámara de Representantes aprobará el proyecto de ley que inicialmente habían rechazado, y la adopción de cualquier proyecto de ley con una agenda más amplia será una prueba importante para los líderes republicanos que se enfrentan a márgenes ajustados en el Congreso a solo unos meses de las elecciones de mitad de mandato.

Por ahora, los trabajadores se encuentran en una situación de incertidumbre, sin ninguna garantía de que el cierre vaya a terminar pronto.

Se espera que el próximo día de pago sea alrededor de este viernes e incluirá la compensación actual junto con las horas extras no retribuidas y el saldo de un cheque parcial de finales de febrero, según Johnny Jones, secretario-tesorero nacional del sindicato que representa a los agentes de la TSA, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, Consejo 100 de la TSA.

“El sexto pago ya está listo, y todo indica que (los trabajadores) recibirán el pago retroactivo y los ajustes en el próximo mes de abril”, afirmó.

Sin embargo, el sindicato afirmó que existe una creciente preocupación e incertidumbre sobre la compensanción de los sueldos a fin de mes.

En un memorando dirigido a “todos los empleados del DHS”, enviado el lunes y al que tuvo acceso CNN, se informó a los trabajadores que recibirán su salario a finales de esta semana, según lo previsto, así como el resto del pago correspondiente a finales de febrero y cualquier período adicional por el que no hayan recibido remuneración desde que comenzó el cierre del Gobierno.

Para colmo de la confusión y la inquietud de los trabajadores, el memorando sugiere que este podría ser el último cheque en un tiempo.

Sin embargo, el martes por la noche, un funcionario de la administración declaró a CNN que el memorando en realidad no se aplicaba a los trabajadores de la TSA.

En un comunicado enviado a CNN a última hora del martes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los empleados de la TSA recibirán su salario, previsto para finales de abril.

Por el momento, los trabajadores de la TSA se encuentran en una situación de incertidumbre, ya que las facturas y el estrés siguen acumulándose y se están tomando decisiones difíciles, dijo Antoinette Wade, funcionaria de la TSA y presidenta de AFGE 1047, el sindicato que representa a los trabajadores de la TSA en Louisiana y Misisipi.

“La gente tiene que priorizar qué medicamentos recetados compra y a qué miembros de la familia les da prioridad antes de comprar los suyos”, indicó. “Eso los pone en riesgo para su salud. He escuchado muchas historias de padres que tienen que tomar decisiones muy difíciles por sus hijos en estos momentos. Es desalentador, y nadie debería verse en esta situación”.

El sindicato ha comenzado a abogar por bonos de US$ 10.000 para todos los trabajadores de la TSA, porque “necesitan ser compensados”, declaró Jones. El DHS otorgó US$ 10.000 a los trabajadores después del último cierre, pero solo a aquellos que se presentaron a todos sus turnos programados y no faltaron.

Los trabajadores siguen esperando ser indemnizados.

“Por suerte, ya podemos empezar a pagar algunas de esas facturas”, manifestó Wade. “Llevamos meses debiéndolas, y eso nos ha ayudado, pero no es suficiente. Seguimos pasando apuros económicos”.

Sin embargo, según Jones, muchos empleados de la TSA afirman no haber recibido la totalidad de los pagos que les correspondían en marzo.

“Algunas personas recibieron su sueldo completo, pero parece que la gran mayoría de los que faltaron al trabajo fueron dados de baja sin permiso o no recibieron el pago correcto”, declaró a CNN.

Según las nuevas normas de este año, la TSA exige documentación detallada si alguien está enfermo o tiene otro motivo justificado por el que no pudo entrar. Si no presentan la documentación o esta no es aceptada, se les registra como ausentes sin permiso.

Los trabajadores que se ausenten sin permiso no recibirán remuneración por el tiempo que no se presenten a trabajar, y no podrán utilizar sus vacaciones ni sus días de baja por enfermedad para cubrir dicha ausencia.

Un agente de la TSA en Nashville tuvo que usar su reembolso de impuestos para pagar el alquiler del mes pasado y parte de la guardería de sus hijos, según contó su esposa a CNN. Los cheques que recibió la semana pasada también fueron directamente a parar a la guardería.

Esto ha dejado a la familia sin recursos para reparar uno de sus vehículos ni para celebrar la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos como habían planeado. En su lugar, servirán menos comida y prescindirán de un arco de globos para ahorrar dinero.

Además, aunque le pagaron por el tiempo que se tomó libre para cuidar a su familia cuando enfermaron durante el cierre, la agencia cuestionó posteriormente la validez de su justificante médico y solicitó la aprobación de su supervisor.

El asunto se resolvió a su favor. Pero ahora, él y su esposa están preocupados por lo que sucedería si tiene que tomarse otro día libre antes de que termine el impasse, a pesar de que aún tiene días por enfermedad y vacaciones pagadas.

“Es casi como si intentaran castigar a los agentes. ¿Se tratará de una reprimenda o una medida disciplinaria que podría costarle el puesto?”, cuestionó. “Es como sentir que nuestra cabeza está en la guillotina, esperando a que caiga”.

Si bien los fondos recientes están ayudando a la gente a ponerse al día con el alquiler, algunos empleados todavía están luchando por salir del apuro, lidiando con recargos por mora de US$ 75 diarios porque no pudieron realizar el pago a tiempo, según Jones.

“Como este cierre no afectó a todas las agencias y nadie estaba siendo compensado, los cobradores de deudas y las empresas de alquiler decían: ‘Esta vez no nos importa mucho, no vamos a poder hacer nada por ustedes’”, afirmó Jones.

La administración Trump afirma ahora que este es el cierre del Gobierno más largo de la historia estadounidense; sin embargo, solo afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras que muchas crisis anteriores, incluida la del otoño pasado, afectaron a todo el aparato gubernamental.

En esta ocasión, muchos viajeros ni siquiera se percataron del cierre hasta que las colas daban la vuelta a los aeropuertos.

“A la gente le han dicho literalmente: ‘Miren, no hay nada que podamos hacer’”, explicó Wade.

El último cierre, que se produce apenas unos meses después del estancamiento de seis semanas del otoño pasado, ha llevado a algunos trabajadores a preguntarse si deberían seguir trabajando para la TSA, según Cameron Cochems, vicepresidente regional de Idaho del sindicato AFGE Local 1127.

Cientos de personas han renunciado desde mediados de febrero.

“Está trastocando nuestras vidas, no solo en el aspecto financiero, sino que también es emocionalmente agotador”, declaró. “La gente no puede planificar su vida. No pueden decidir qué quieren hacer en una o dos semanas porque no saben si habrá otro cierre o si este va a continuar”.

El Congreso regresa de su receso la próxima semana, y solo entonces podrá alcanzar una solución a largo plazo para los trabajadores del DHS.

“Ya hemos tenido que cancelar nuestras vacaciones mientras (el Congreso) se va de vacaciones”, expuso Jones.

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