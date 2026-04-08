Delcy Rodríguez anuncia un aumento de salarios e insiste en llamado a que los jovenes migrantes regresen a Venezuela

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que a partir de 1 de mayo se aplicará un incremento salarial, aunque no detalló el monto ni especificó si se trata del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de otros ingresos que reciben los trabajadores públicos.

“Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento responsable. Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino”, dijo Rodríguez en un discurso dirigido a la nación transmitido por la televisora estatal VTV.

Rodríguez también anunció la instalación de una comisión para el “diálogo laboral” en medio de las protestas de trabajadores que demandan aumento de salarios.

Además, la presidenta encargada convocó a “todos los sectores económicos, políticos, sociales” a pedir por el levantamiento de las sanciones en una peregrinación que recorrerá el país desde el domingo 19 de abril hasta el 1 de mayo, cuando llegará a Caracas.

“Todos los sectores económicos, políticos, sociales uamos nuestras voces en un solo clamor: el fin del bloqueo económico contra Venezuela, cesen las sanciones”, señaló.

El anuncio de Rodríguez se produce más de tres meses después del operativo militar estadounidense del 3 de enero, en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras lo cual asumió las riendas del gobierno venezolano en su lugar.

Desde entonces, la presidenta encargada ha rechazado la captura de Maduro pero, al mismo tiempo, ha mantenido una estrecha comunicación con el Gobierno del presidente Donald Trump y ha dicho que está dispuesta a tener una relación de cooperación y respeto con Estados Unidos.

Este proceso ha incluido el reciente levantamiento de sanciones en contra de la propia Rodríguez —quien había sido sancionada en 2018 durante el primer mandato de Trump— y el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países.

En ese contexto, la mandataria ha promovido reformas en los sectores petrolero y minero para facilitar la inversión extranjera, y ha recibido en el país a funcionarios estadounidenses de alto nivel, como el secretario de Energía, Chris Wright.

Rodríguez aseguró este miércoles que la recuperación de los activos y recursos bloqueados se destinará a impulsar la actividad en las industrias petrolera y minera, con el fin de apoyar incrementos salariales para los trabajadores, así como la rehabilitación de infraestructura.

“La recuperación de activos y recursos bloqueados que son del pueblo de Venezuela se destinarán a rehabilitar nuestra infraestructura básica (electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales) e inversión productiva que garantice ingresos suficientes para mejores pensiones e ingresos de los trabajadores”, dijo.

Durante su discurso a la nación, Rodríguez también hizo un llamado a los jóvenes migrantes para que regresen al país, en medio de un clima de escepticismo entre parte de la diáspora, que no ve señales claras de una transición política tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

“Debemos construir una nueva institucionalidad del Estado: un Estado digital, transparente, moderno, eficiente y profesional. Convoco a los jóvenes a incorporarse a este esfuerzo, e invito a los que migraron buscando mejores opciones de vida”, dijo la presidenta encargada.

Rodríguez ya había llamado anteriormente a que los jóvenes venezolanos en el extranjero regresaran al país.

Años de crisis económica y social, escasez de servicios básicos, represión política, inseguridad y deterioro institucional obligaron a casi 8 millones de venezolanos a abandonar el país y reconstruir su vida en el exterior durante los años del gobierno de Maduro.

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Con información de EFE