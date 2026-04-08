Hawai enfrenta otra gran amenaza de tormenta mientras aún se recupera de una de sus peores inundaciones en 20 años

Meteorólogo Dakota Smith

Una potente tormenta Kona de varios días está azotando Hawai con sus primeras rondas de fuertes lluvias, reavivando una importante amenaza de inundaciones mientras el estado aún se recupera de las devastadoras inundaciones de marzo.

Algunos lugares podrían registrar el equivalente a varios meses de lluvia en solo unos días, por lo que hay una vigilancia de inundaciones vigente para todo Hawai hasta la tarde del viernes, advirtiendo sobre la posibilidad de inundaciones significativas y deslizamientos de tierra. Se espera que la tormenta traiga entre 4 y 8 pulgadas (10 y 20 cms) de lluvia de manera generalizada para la noche del viernes, con cantidades localmente más altas que podrían superar las 10 pulgadas (25 cms).

La Isla Grande y Kauai tienen el mayor potencial de ver estas acumulaciones de lluvia más altas, pero dependiendo de cómo evolucione la tormenta, las bandas de lluvia más intensas podrían afectar a cualquier isla.

“Prepárense para posibles evacuaciones, esto es lo que anticipamos. Un evento en toda la isla”, dijo el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, en una conferencia de prensa el lunes. Honolulu activará su Centro de Operaciones de Emergencia este miércoles y los primeros equipos para responder a emergencias serán desplegados en áreas vulnerables antes de la tormenta, añadió.

Las tormentas Kona son sistemas meteorológicos de movimiento lento que se forman y se fortalecen al noroeste de las islas. Su lento desplazamiento les permite captar humedad del Pacífico ecuatorial, canalizando una andanada de tormentas de lluvia hacia el estado.

Esta es la tercera tormenta Kona que golpea Hawai desde mediados de marzo. La segunda desencadenó las peores inundaciones del estado en 20 años, y muchas áreas aún se están recuperando. Un pie (30 cms) de lluvia generalizado cayó sobre Oahu del 19 al 24 de marzo, provocando inundaciones catastróficas que motivaron más de 200 rescates y dañaron o destruyeron cientos de propiedades. Partes de Maui sufrieron graves inundaciones y daños por viento debido a la primera tormenta a mediados de marzo.

Las áreas más afectadas siguen siendo vulnerables ante la nueva amenaza de inundaciones, ya que el suelo ya saturado se inundará más rápido y escurrirá hacia los arroyos con mayor rapidez.

“Cada pulgada de lluvia, en lo que a nosotros respecta, ahora es más que una pulgada de lluvia. Simplemente se va acumulando debido a las circunstancias y la gente necesita ser consciente de eso”, señaló Blangiardi.

La primera ronda de chubascos de la tormenta comenzó a empapar las islas la tarde del martes y persistió hasta la mañana de este miércoles. Los aguaceros desencadenaron advertencias de inundación repentina para partes de Maui y la Isla Grande.

El agua de la inundación llegó a una vivienda en el distrito de Puna de la Isla Grande la noche del martes, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional que citó a la gestión de emergencias. Se han reportado totales de lluvia superiores a medio pie (15 cms) en varios pluviómetros cercanos.

Rondas de chubascos y tormentas eléctricas se desplazarán por todo Hawai hasta la mañana del jueves, pero aumentarán en intensidad el jueves por la tarde a medida que la tormenta Kona se fortalezca.

La sucesión de tormentas que pasa por la misma zona podría producir cantidades enormes de lluvia en un período de tiempo muy corto. Un lugar en Oahu registró 25 pulgadas (más de 60 cms) de lluvia en la segunda tormenta Kona de marzo, con la mayor parte de eso cayendo en un período de 24 horas.

La lluvia se mantendrá en el pronóstico para la mayor parte de Hawai durante el fin de semana, pero debería volverse menos intensa para el sábado a medida que el sistema de tormentas se desplace hacia el norte y se aleje de las islas.

The-CNN-Wire

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