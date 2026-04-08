Las 5 cosas que debes saber este 8 de abril

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La primera foto desde la cara oculta de la Luna. La ofensiva inmigratoria de Trump podría dejar sin trabajo a médicos de otros países que ejercen en EE.UU. Un informe de la CIDH pone la lupa en las misiones médicas de Cuba. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Tras un mes y medio de escalada del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán acordaron este martes un alto el fuego de dos semanas, menos de dos horas antes del plazo límite fijado por el presidente Donald Trump, quien había prometido aniquilar a “toda una civilización”. Sin embargo, persiste una profunda división entre ambos países. ¿Qué ha dicho cada uno y cuáles son los términos del acuerdo? Esto es lo que debes saber.

La misión Artemis II está camino a la Tierra tras sobrevolar el lado oscuro de la Luna en una trayectoria sin precedentes que les permitió adentrarse en el espacio más profundamente que cualquier viaje humano anterior. Un sobrevuelo lunar de gran amplitud ofreció a la tripulación vistas sin precedentes del hemisferio oculto de la Luna. En ese momento, el equipo tomó la primera foto desde la cara oculta de la Luna: la Tierra ocultándose en el horizonte lunar.

Los cambios en las políticas de la administración de Trump están dejando a un número creciente de médicos inmigrantes en una situación de incertidumbre. Muchos de ellos, que llegaron legalmente a Estados Unidos, se enfrentan ahora a demoras indefinidas en la resolución de sus solicitudes de visa, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía.

El juez federal en el proceso penal contra Nicolás Maduro en Nueva York dio este martes un nuevo golpe a la defensa del depuesto presidente de Venezuela al prohibir que sus abogados compartan pruebas del caso con otros acusados que siguen sin ser detenidos, según documentos judiciales.

Las misiones médicas internacionales de Cuba, piedra angular de décadas en la política exterior de su gobierno socialista, están bajo la lupa en medio de la fuerte crisis que enfrenta la isla por sus problemas económicos estructurales y la presión de Estados Unidos. Un nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó denuncias generalizadas que podrían implicar violaciones laborales y de derechos humanos contra el personal médico inscrito en el programa.

¿Quién era llamado el “Pelé blanco”?

A. Diego Armando Maradona.

B. Sócrates.

C. Bebeto.

D. Tostao.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Tostao es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de Brasil. Fue una pieza clave en la obtención del Mundial de México 1970, donde integró un equipo plagado de “cracks”, que lideraba Pelé.

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